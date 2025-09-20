Lorenzo Musetti supera Prizmic e conquista i quarti a Chengdu

Secondo turno positivo per Lorenzo Musetti all’ATP 250 di Chengdu. L’azzurro ha avuto la meglio su Dino Prizmic al termine di una sfida dai ritmi altissimi, chiusa con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-2. Il giovane croato ha confermato ancora una volta il suo enorme talento, ma a fare la differenza è stata la continuità: qualità che Prizmic deve ancora trovare con regolarità, ma che potrà maturare con l’esperienza. Musetti, invece, ha mostrato maturità e colpi decisivi nei momenti chiave, sigillando la vittoria con un rovescio lungolinea stampato sulla riga. Ai quarti di finale sfiderà Nikoloz Basilashvili, attuale numero 114 del ranking ATP.

Musetti conquista un primo set complicato: 7-5 a Prizmic

Lorenzo Musetti parte con il piede giusto nel match contro Dino Prizmic, riuscendo a imporsi nel primo parziale per 7-5 al termine di un set intenso, a tratti dominato ma reso più difficile da un paio di passaggi a vuoto.

Il toscano approccia il set con grande concentrazione: tiene bene i suoi turni di servizio e già nei primi giochi riesce a strappare la battuta al croato. Da fondo Musetti spinge con il dritto e fa valere la sua maggiore qualità nelle accelerazioni, portandosi avanti 2-1 con break.

Dopo un buon avvio, però, l’azzurro attraversa un momento complicato: sul 2-1 e servizio, subisce quattro punti consecutivi e concede subito il controbreak. L’inerzia si sposta momentaneamente dalla parte del giovane croato, che con coraggio tiene i suoi turni di battuta e si porta sul 4-3. Musetti, da parte sua, deve fare i conti con qualche errore gratuito di troppo col dritto.

Il set diventa più nervoso e combattuto. Entrambi i giocatori alternano colpi spettacolari a errori non forzati, ma i servizi reggono. Sul 4-5, Musetti serve per restare nel parziale e lo fa con autorità, chiudendo il game a zero con un ace.

È qui che Musetti alza il livello: aggressivo in risposta, spinge con il dritto e approfitta di un paio di errori pesanti di Prizmic. Con un passaggio a vuoto del croato, l’azzurro ottiene il break decisivo, portandosi 6-5.

Al momento di servire per il set, Musetti dimostra maturità e freddezza: annulla una palla break con un gran dritto, piazza un ace sul set point e archivia il parziale con una prima vincente che vale il 7-5 dopo oltre 50 minuti di battaglia.

Prizmic alza il livello e pareggia i conti: 6-3

Il secondo set della sfida tra Lorenzo Musetti e Dino Prizmic si chiude con il successo del croato per 6-3, che riequilibra il match.

L’inizio è subito indicativo: Prizmic torna in campo dopo il toilet break e parte con maggiore convinzione, tenendo la battuta e mettendo pressione al servizio dell’azzurro. Musetti riesce inizialmente a reggere, annullando anche una palla break e trovando ace nei momenti delicati, ma col passare dei game il croato aumenta progressivamente la qualità delle giocate.

Sul 3-4 arriva la svolta: Prizmic trova colpi vincenti di rovescio e dritto che strappano applausi, riuscendo a ottenere il break che indirizza il set. Sul 5 a 3 con un rovescio in diagonale e uno smash sicuro, il croato guadagna due set point e chiude poco dopo 6-3, confermando un livello di gioco altissimo negli ultimi venti minuti. Musetti non ha molto da rimproverarsi: la differenza l’ha fatta la crescita improvvisa e sorprendente di Prizmic, che ha giocato probabilmente il miglior tennis della sua giovane carriera.

Musetti chiude i conti al terzo set: 6-2

Con un terzo set di grande carattere e qualità, Lorenzo Musetti supera Dino Prizmic e conquista la vittoria per 7-5, 3-6, 6-2. Dopo un secondo parziale in cui il croato aveva alzato sensibilmente il livello, l’azzurro è rientrato in campo con l’atteggiamento giusto, riuscendo a mantenere alta la concentrazione e a far valere la sua maggiore esperienza nei momenti chiave.

Musetti parte bene, tiene con autorità i primi turni di servizio e nel terzo game trova la palla break con un passante di rovescio spettacolare che gli consegna poi il 3-1. Da lì in avanti Lorenzo cresce ulteriormente: il servizio diventa un’arma costante, il dritto viaggia con continuità e la palla corta destabilizza l’avversario. Prizmic prova a reagire, soprattutto nel sesto game in cui annulla due palle break con colpi di puro istinto, ma l’inerzia ormai è tutta dalla parte del toscano.

Sul 5-2 Musetti si procura due match point: il primo lo annulla con un grande smash Prizmic, ma al secondo è il rovescio lungolinea dell’azzurro, stampato sulla riga, a chiudere la contesa. È l’epilogo perfetto di una battaglia che ha visto Musetti gestire bene i momenti complicati e trovare soluzioni vincenti quando contava di più.

ATP Chengdu Lorenzo Musetti [1] Lorenzo Musetti [1] 7 3 6 Dino Prizmic Dino Prizmic 5 6 2 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Prizmic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Prizmic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Musetti 0-15 0-30 3-4 → 3-5 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 7-5 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Musetti vs Prizmic

Statistica Musetti 🇮🇹 Prizmic 🇭🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 301 257 Ace 10 3 Doppi falli 1 0 Prima di servizio 54/72 (75%) 58/90 (64%) Punti vinti sulla prima 44/54 (81%) 38/58 (66%) Punti vinti sulla seconda 10/18 (56%) 17/32 (53%) Palle break salvate 3/5 (60%) 4/8 (50%) Giochi di servizio giocati 14 15 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 219km/h (136 mph) 209km/h (129 mph) Velocità media prima 203km/h (126 mph) 195km/h (121 mph) Velocità media seconda 158km/h (98 mph) 154km/h (95 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 158 117 Punti vinti su prima di servizio 20/58 (34%) 10/54 (19%) Punti vinti su seconda di servizio 15/32 (47%) 8/18 (44%) Palle break convertite 4/8 (50%) 2/5 (40%) Giochi di risposta giocati 15 14 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 54/72 (75%) 55/90 (61%) Punti vinti in risposta 35/90 (39%) 18/72 (25%) Totale punti vinti 89/162 (55%) 73/162 (45%)



