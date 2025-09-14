Federer e Haas, spettacolo a Los Angeles: due leggende tornano a palleggiare insieme (Video)

Rivedere Roger Federer con la racchetta in mano è sempre un piacere per gli occhi degli appassionati di tennis. Questa volta lo svizzero è tornato in campo in un evento esclusivo al Club James di Los Angeles, dove ha condiviso il palcoscenico con un altro ex campione, l’amico di lunga data Tommy Haas.

Sul suggestivo sfondo dello skyline californiano, i due hanno regalato un momento speciale agli ospiti presenti, dimostrando che il talento e la sensibilità sulla palla non si perdono mai. Federer, a 44 anni, ha fatto vedere di avere ancora colpi di classe intatti.

Un semplice palleggio che ha avuto però il sapore della nostalgia: due grandi protagonisti di un’epoca che hanno segnato profondamente la storia del tennis e che, ancora oggi, continuano a emozionare con la sola presenza in campo.