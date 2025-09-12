Davis Cup – Qualifiers 2nd Round: I risultati completi del Day 1. Chi vince andrà alle Finals di Novembre a Bologna
Qualifiers – 2nd Round
Netherlands 🇳🇱 0 : 0 Argentina 🇦🇷
Martiniplaza, Groningen, Netherlands
12 Sep – 13 Sep 2025
14:00 🇳🇱 De Jong J. – 🇦🇷 Etcheverry T. M.
15:30 🇳🇱 Van De Zandschulp B. – 🇦🇷 Cerundolo F.
Qualifiers – 2nd Round
Australia 🇦🇺 0 : 0 Belgium 🇧🇪
Ken Rosewall Arena, Sydney, Australia
13 Sep – 14 Sep 2025
Qualifiers – 2nd Round
Hungary 🇭🇺 0 : 0 Austria 🇦🇹
Fonix Arena, Debrecen, Hungary
12 Sep – 13 Sep 2025
15:00 🇭🇺 Marozsan F. – 🇦🇹 Rodionov J.
16:30 🇭🇺 Fucsovics M. – 🇦🇹 Misolic F.
Qualifiers – 2nd Round
Japan 🇯🇵 0 : 1 Germany 🇩🇪
Ariake Colosseum, Tokyo, Japan
12 Sep – 13 Sep 2025
07:15 🇯🇵 Nishioka Y. – 🇩🇪 Struff J-L.
10:10 🇯🇵 Mochizuki S. – 🇩🇪 Hanfmann Y.
Qualifiers – 2nd Round
USA 🇺🇸 0 : 0 Czechia 🇨🇿
Delray Beach Tennis Center, Delray Beach, USA
12 Sep – 13 Sep 2025
00:00 🇺🇸 Tiafoe F. – 🇨🇿 Lehecka J.
01:30 🇺🇸 Fritz T. – 🇨🇿 Mensik J.
Qualifiers – 2nd Round
Spain 🇪🇸 0 : 0 Denmark 🇩🇰
Club de Tenis Puente Romano, Marbella, Spain
13 Sep – 14 Sep 2025
Qualifiers – 2nd Round
Croatia 🇭🇷 0 : 0 France 🇫🇷
Dvorana Gradski Vrt, Osijek, Croatia
12 Sep – 13 Sep 2025
16:00 🇭🇷 Prizmic D. – 🇫🇷 Moutet C.
17:30 🇭🇷 Cilic M. – 🇫🇷 Rinderknech A.
Ho seguito in tv tutta Giappone Germania. Devo dire gran bella partita tra nishioka e struff, con il giapponese che ha fatto meglio di quanto pensassi e avrebbe potuto vincere la partita in più occasioni ma è stato troppo nervoso per tutto il match, solidissimo invece il tedesco nei momenti importanti perciò vittoria meritata. Successivamente ottima partita da parte di hanfmann, che ha dominato un mochizuki deludente, da cui mi aspettavo qualcosa di più. Il Giappone poteva avere qualche possibilità facendo almeno un punto nella prima giornata, ma date le circostanze e la portata del doppio tedesco direi che questo tie è già chiuso.
Ma con long tie-break al 3°!
Non si sa mai ma i leggendari quattro match 3 su 5 inframezzati dal doppio del sabato a mo’ di bilancia hanno regalato tante emozioni. Ora tutto cambia, esigenze varie ed anche l’attenzione dello spettatore è cambiata (si guarda più il telefono che lo spettacolo).
Brutto guardare al passato come se il nuovo fosse per forza in peggio… però spesso lo è.
a due
Le fasi finali a novembre sono a due o quattro singolari