Davis Cup – Qualifiers 2nd Round: I risultati completi del Day 1. Chi vince andrà alle Finals di Novembre a Bologna

12/09/2025 10:23 4 commenti
Bob Bryan (USA) / Tomas Berdych (CZE) Foto ITF

Qualifiers – 2nd Round
Netherlands 🇳🇱 0 : 0 Argentina 🇦🇷
Martiniplaza, Groningen, Netherlands
12 Sep – 13 Sep 2025
14:00 🇳🇱 De Jong J. – 🇦🇷 Etcheverry T. M.

Il match deve ancora iniziare

15:30 🇳🇱 Van De Zandschulp B. – 🇦🇷 Cerundolo F.

Il match deve ancora iniziare



Qualifiers – 2nd Round
Australia 🇦🇺 0 : 0 Belgium 🇧🇪
Ken Rosewall Arena, Sydney, Australia
13 Sep – 14 Sep 2025



Qualifiers – 2nd Round
Hungary 🇭🇺 0 : 0 Austria 🇦🇹
Fonix Arena, Debrecen, Hungary
12 Sep – 13 Sep 2025
15:00 🇭🇺 Marozsan F. – 🇦🇹 Rodionov J.

Il match deve ancora iniziare

16:30 🇭🇺 Fucsovics M. – 🇦🇹 Misolic F.

Il match deve ancora iniziare



Qualifiers – 2nd Round
Japan 🇯🇵 0 : 1 Germany 🇩🇪
Ariake Colosseum, Tokyo, Japan
12 Sep – 13 Sep 2025
07:15 🇯🇵 Nishioka Y. – 🇩🇪 Struff J-L.

ATP Multiple Locations
Yoshihito Nishioka
4
7
4
Jan-Lennard Struff
6
6
6
10:10 🇯🇵 Mochizuki S. – 🇩🇪 Hanfmann Y.

ATP Multiple Locations
Shintaro Mochizuki
3
3
Yannick Hanfmann
6
6
Qualifiers – 2nd Round
USA 🇺🇸 0 : 0 Czechia 🇨🇿
Delray Beach Tennis Center, Delray Beach, USA
12 Sep – 13 Sep 2025
00:00 🇺🇸 Tiafoe F. – 🇨🇿 Lehecka J.

Il match deve ancora iniziare

01:30 🇺🇸 Fritz T. – 🇨🇿 Mensik J.

Il match deve ancora iniziare



Qualifiers – 2nd Round
Spain 🇪🇸 0 : 0 Denmark 🇩🇰
Club de Tenis Puente Romano, Marbella, Spain
13 Sep – 14 Sep 2025




Qualifiers – 2nd Round
Croatia 🇭🇷 0 : 0 France 🇫🇷
Dvorana Gradski Vrt, Osijek, Croatia
12 Sep – 13 Sep 2025
16:00 🇭🇷 Prizmic D. – 🇫🇷 Moutet C.
Il match deve ancora iniziare

17:30 🇭🇷 Cilic M. – 🇫🇷 Rinderknech A.

Il match deve ancora iniziare

Fi (Guest) 12-09-2025 11:49

Ho seguito in tv tutta Giappone Germania. Devo dire gran bella partita tra nishioka e struff, con il giapponese che ha fatto meglio di quanto pensassi e avrebbe potuto vincere la partita in più occasioni ma è stato troppo nervoso per tutto il match, solidissimo invece il tedesco nei momenti importanti perciò vittoria meritata. Successivamente ottima partita da parte di hanfmann, che ha dominato un mochizuki deludente, da cui mi aspettavo qualcosa di più. Il Giappone poteva avere qualche possibilità facendo almeno un punto nella prima giornata, ma date le circostanze e la portata del doppio tedesco direi che questo tie è già chiuso.

 4
Pier no guest 12-09-2025 11:23

Scritto da walden

Scritto da PeteBondurant
Le fasi finali a novembre sono a due o quattro singolari

a due

Ma con long tie-break al 3°!
Non si sa mai ma i leggendari quattro match 3 su 5 inframezzati dal doppio del sabato a mo’ di bilancia hanno regalato tante emozioni. Ora tutto cambia, esigenze varie ed anche l’attenzione dello spettatore è cambiata (si guarda più il telefono che lo spettacolo).
Brutto guardare al passato come se il nuovo fosse per forza in peggio… però spesso lo è.

 3
walden 12-09-2025 10:41

Scritto da PeteBondurant
Le fasi finali a novembre sono a due o quattro singolari

a due

 2
PeteBondurant 12-09-2025 10:31

Le fasi finali a novembre sono a due o quattro singolari

 1
