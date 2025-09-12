Tyra Grant convocata per le Billie Jean King Cup Finals 2025. Ecco tutte le convocate italiane. L’Italia giocherà il 16 settembre

Tathiana Garbin, Capitana del Lavoropiù Italy Billie Jean King Cup Team, ha convocato Tyra Grant per le Billie Jean King Cup Finals by Gainbridge 2025, in programma dal 16 al 21 settembre sui campi della Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen (Cina).

La 17enne romana — nata il 12 marzo 2008 — è alla prima convocazione assoluta con la Nazionale maggiore e farà questa prima esperienza in azzurro al fianco di: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Jasmine Paolini.

Nella giornata di ieri il Team Italia ha raggiunto Shenzhen e da oggi inizierà gli allenamenti in vista dell’esordio, in programma martedì 16 settembre

Le parole di Tathiana Garbin

“Tyra Grant, inserita per la prima volta nel gruppo azzurro in occasione di queste *Billie Jean King Cup Finals*, è una giovane atleta che ha già mostrato enormi potenzialità e importanti segnali di crescita.

Crediamo sia fondamentale offrire una opportunità di tale prestigio anche alle nuove generazioni in quanto, il nostro compito principale, è garantire continuità al progetto tecnico della squadra e costruire un’eredità concreta per il futuro.

Martina Trevisan sta proseguendo il percorso di recupero dopo un’operazione, e il rispetto dei tempi individuali è parte integrante della nostra visione.

Scegliere non è mai facile ma queste ragazze, sia quelle che rappresenteranno l’Italia a Shenzhen sia quelle che faranno il tifo da lontano, sanno di essere tutte indispensabili all’interno di questo progetto.

La forza del nostro gruppo nasce proprio dall’unione tra esperienza e futuro: è questo equilibrio che ci permette di guardare avanti con fiducia e ambizione.”

Il cammino dell’Italia

Le azzurre, campionesse in carica grazie al trionfo di Malaga 2024, esordiranno il 16 settembre alle ore 17:00 locali (*11:00 italiane*) contro la Cina.

* In caso di vittoria, l’Italia tornerà in campo il 19 settembre (*ore 11:00 italiane*) contro Spagna o Ucraina.

* La finale è in programma il 21 settembre.

📺 Diretta live ed esclusiva su:

SuperTennis TV

SuperTennis Plus

SuperTenniX