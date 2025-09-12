Stefanini lotta ma si ferma contro Frech a Guadalajara (Video)

Il cammino di Lucrezia Stefanini al WTA 500 di Guadalajara si interrompe agli ottavi di finale. L’azzurra ha ceduto con il punteggio di 6-1 7-6(6) alla polacca Magdalena Frech, campionessa in carica, al termine di un incontro durato oltre due ore in cui la toscana ha saputo reagire dopo un primo set complicato, sfiorando la possibilità di allungare la sfida al terzo.

Primo set a senso unico

La partita si è aperta in salita per Stefanini, costretta subito a difendere il servizio. Frech ha piazzato il primo break già nel gioco inaugurale e, nonostante l’immediato controbreak dell’italiana, ha preso in mano il comando delle operazioni. Aggressiva e precisa nei colpi da fondo, la polacca ha strappato nuovamente la battuta all’avversaria e ha messo insieme una striscia di quattro giochi consecutivi che le hanno permesso di archiviare rapidamente il primo set con un netto 6-1, evidenziando maggiore solidità nei momenti chiave.

Secondo set più equilibrato

Nella seconda frazione, Stefanini ha cambiato atteggiamento, mostrando maggiore determinazione e coraggio. Dopo aver mancato due chance iniziali, è riuscita a portarsi avanti 2-1 con un break ben costruito, sfruttando un errore di Frech a rete. La numero 4 del seeding, però, ha reagito immediatamente, recuperando lo svantaggio e ribaltando l’inerzia fino al 3-2. La toscana non si è arresa: con una serie di colpi vincenti si è riportata avanti 4-2, ma Frech ha trovato ancora una volta il modo di rientrare, spingendo il set verso un epilogo palpitante.

Nel decimo gioco, Stefanini ha annullato un match point con un rovescio fulminante in contropiede, poi è riuscita a strappare la battuta per il 6-5, guadagnandosi la possibilità di chiudere il parziale. Tuttavia, nel momento decisivo ha commesso qualche errore di troppo, lasciando a Frech l’opportunità di rientrare e trascinare il set al tie-break.

Nella lotteria finale, l’azzurra si è portata sul 6-4 e ha avuto due set point a disposizione, ma la polacca ha mostrato sangue freddo e solidità da fondo campo, ribaltando la situazione e chiudendo 8-6 al secondo match point complessivo della partita.

Stefanini ha mostrato generosità e momenti di ottimo tennis, ma le statistiche raccontano una partita complicata al servizio: solo il 42% di punti vinti sia sulla prima che sulla seconda palla nonostante una buona percentuale di prime in campo (75%). Due break concretizzati su sette occasioni non sono bastati a scalfire l’autorità di Frech, che si conferma avversaria ostica sul cemento messicano.