Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 12 Settembre 2025

12/09/2025 08:33 2 commenti
ITA M25 Pozzuoli 30000 – Quarter-final
[6] Luca Potenza ITA vs [3] Fabrizio Andaloro ITA ore 11:30

Il match deve ancora iniziare

[1] Ryan Peniston GBR vs Marcello Serafini ITA 3 incontro dalle 11:30

Il match deve ancora iniziare




INA M25 Bali 30000 – Quarter-final
[5] Niccolo Catini ITA vs [3] Mitsuki Wei Kang Leong MAS 6-3 6-1



SRB M15 Kursumlijska Banja 15000 – Quarter-final
[8] Giuseppe La vela ITA vs Kristijan Juhas SRB 2 incontro dalle 09:00

Il match deve ancora iniziare



ROU W75 Bucharest 60000 – Quarter-final
Lilli Tagger AUT vs Lisa Pigato ITA 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare



DOM W35 Uvero Alto 30000 – Quarter-final
[7] Anastasia Abbagnato ITA vs Sara Dols ESP ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



GRE W15 Heraklion 15000 – Quarter-final
[8] Stefani Webb AUS vs [4] Federica Sacco ITA Non prima delle 12:00

Il match deve ancora iniziare

Lavinia Luciano ITA vs Sevil Yuldasheva UZB ore 11:00

TUN W15 Monastir 15000 – Quarter-final
[6] Noelia Bouzo zanotti ESP vs [2] Arianna Zucchini ITA ore 10:30
Il match deve ancora iniziare




BRA W15 Sao Luis – Quarter-final
[4] Sofia Mendonca BRA vs [6] Beatrice Stagno ITA 2 incontro dalle 18:00
Il match deve ancora iniziare




ITA W15 Viserba 15000 – 2nd Round – Quarti di Finale
Marta Lombardini ITA vs [2] Francesca Pace ITA ore 13:00
Il match deve ancora iniziare

Mariia Drobysheva UKR vs [4] Deborah Chiesa ITA 2 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare

[9] Brenda Fruhvirtova CZE vs Barbara Dessolis ITA Non prima delle 19:00

Il match deve ancora iniziare

[6] Angelica Raggi ITA vs Laura Boehner GER 2 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare

Noemi Maines ITA vs [7] Camilla Gennaro ITA ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

[8] Laia Petretic FRA vs Francesca Gandolfi ITA 2 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare




EGY W15 Hurghada 15000 – Quarter-final
Louna Zoppas FRA vs Maddalena Giordano ITA 2 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare

2 commenti

ivan (Guest) 12-09-2025 09:53

Ottime chance per Abbagnato di vincere sia oggi che eventualmente domani

Gaz (Guest) 12-09-2025 09:00

La Zucchini ha battuto precedentemente Angelica Sara,al suo primo torneo dell’anno non juniores dopo un mese e mezzo fuori competizioni,giocare il semi amatoriale di Monastir è il segno negativo di questa stagione,che conferma lo stallo intrapreso da due anni, sono tanti,troppi,io l’ho vista a Maggio al Bonfiglio vincere al primo turno dopo 3 ore e mi ha lasciato molte perplessità.

