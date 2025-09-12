Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 12 Settembre 2025
M25 Pozzuoli 30000 – Quarter-final
[6] Luca Potenza vs [3] Fabrizio Andaloro ore 11:30
[1] Ryan Peniston vs Marcello Serafini 3 incontro dalle 11:30
M25 Bali 30000 – Quarter-final
[5] Niccolo Catini vs [3] Mitsuki Wei Kang Leong 6-3 6-1
M15 Kursumlijska Banja 15000 – Quarter-final
[8] Giuseppe La vela vs Kristijan Juhas 2 incontro dalle 09:00
W75 Bucharest 60000 – Quarter-final
Lilli Tagger vs Lisa Pigato 2 incontro dalle 12:00
W35 Uvero Alto 30000 – Quarter-final
[7] Anastasia Abbagnato vs Sara Dols ore 10:00
W15 Heraklion 15000 – Quarter-final
[8] Stefani Webb vs [4] Federica Sacco Non prima delle 12:00
Lavinia Luciano vs Sevil Yuldasheva ore 11:00
W15 Monastir 15000 – Quarter-final
[6] Noelia Bouzo zanotti vs [2] Arianna Zucchini ore 10:30
W15 Sao Luis – Quarter-final
[4] Sofia Mendonca vs [6] Beatrice Stagno 2 incontro dalle 18:00
W15 Viserba 15000 – 2nd Round – Quarti di Finale
Marta Lombardini vs [2] Francesca Pace ore 13:00
Mariia Drobysheva vs [4] Deborah Chiesa 2 incontro dalle 13:00
[9] Brenda Fruhvirtova vs Barbara Dessolis Non prima delle 19:00
[6] Angelica Raggi vs Laura Boehner 2 incontro dalle 13:00
Noemi Maines vs [7] Camilla Gennaro ore 14:00
[8] Laia Petretic vs Francesca Gandolfi 2 incontro dalle 14:00
W15 Hurghada 15000 – Quarter-final
Louna Zoppas vs Maddalena Giordano 2 incontro dalle 16:00
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
Ottime chance per Abbagnato di vincere sia oggi che eventualmente domani
La Zucchini ha battuto precedentemente Angelica Sara,al suo primo torneo dell’anno non juniores dopo un mese e mezzo fuori competizioni,giocare il semi amatoriale di Monastir è il segno negativo di questa stagione,che conferma lo stallo intrapreso da due anni, sono tanti,troppi,io l’ho vista a Maggio al Bonfiglio vincere al primo turno dopo 3 ore e mi ha lasciato molte perplessità.