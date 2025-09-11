WTA 500 Guadalajara, WTA 250 Sao Paulo e WTA 125 San Sebastián, Huzhou e Lubiana: I risultati completi del Day 4 (LIVE)

Giorgia Pedone nella foto
WTA 500 Guadalajara 🇲🇽 – 2° Turno, cemento
Akron Stadium – ore 22:00
Storm Hunter
vs Emiliana Arango
Il match deve ancora iniziare
(1) Elise Mertens vs Elsa Jacquemot
WTA Guadalajara 500
Elise Mertens [1]•
15
6
2
Elsa Jacquemot
0
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Elise Mertens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Elsa Jacquemot
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Elsa Jacquemot
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elise Mertens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Elise Mertens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Elsa Jacquemot
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Elise Mertens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Elise Mertens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(8) Camila Osorio vs Iva Jovic
Il match deve ancora iniziare
(3) Jelena Ostapenko vs Marina Stakusic Non prima 02:00
Il match deve ancora iniziare
Lucrezia Stefanini vs (4) Magdalena Frech
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 20:00
Fernanda Contreras / Rebecca Marino vs (2) Giuliana Olmos / (2) Aldila Sutjiadi
WTA Guadalajara 500
Fernanda Contreras / Rebecca Marino•
40
0
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi [2]
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Fernanda Contreras / Rebecca Marino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
Victoria Jimenez Kasintseva vs (2) Veronika Kudermetova Non prima 21:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Magali Kempen / (3) Katarzyna Piter vs Elsa Jacquemot / Polina Kudermetova
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 São Paulo 🇧🇷 – 2° Turno, cemento
Quadra Central Maria Esther Bueno – ore 20:00
Berfu Cengiz
vs (5) Renata Zarazua
Il match deve ancora iniziare
Ana Candiotto vs (8) Panna Udvardy Non prima 22:30
Il match deve ancora iniziare
(1) Beatriz Haddad Maia vs Laura Pigossi
Il match deve ancora iniziare
Quadra 1 – ore 20:00
(4) Yvonne Cavalle-Reimers / (4) Alicia Herrero Linana vs Anna Rogers / Janice Tjen
Il match deve ancora iniziare
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah / Lian Tran vs (2) Emily Appleton / (2) Isabelle Haverlag
Il match deve ancora iniziare
(1) Timea Babos / (1) Luisa Stefani vs Solana Sierra / Renata Zarazua
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 San Sebastián 🇪🇸 – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Irene Burillo
vs (4) Darja Semenistaja
WTA San Sebastian 125
Irene Burillo•
0
1
5
Darja Semenistaja [4]
15
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darja Semenistaja
4-5 → 5-5
Irene Burillo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Darja Semenistaja
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Irene Burillo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Darja Semenistaja
1-4 → 2-4
Darja Semenistaja
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Darja Semenistaja
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darja Semenistaja
1-5 → 1-6
Irene Burillo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Darja Semenistaja
1-3 → 1-4
Irene Burillo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Darja Semenistaja
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Irene Burillo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Darja Semenistaja
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(6) Leyre Romero Gormaz vs Angela Fita Boluda
Il match deve ancora iniziare
Aliona Bolsova vs (7) Arantxa Rus Non prima 13:00
WTA San Sebastian 125
Aliona Bolsova
40
3
6
2
Arantxa Rus [7]•
15
6
1
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Aliona Bolsova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Arantxa Rus
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Arantxa Rus
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Aliona Bolsova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Arantxa Rus
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Arantxa Rus
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Aliona Bolsova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Arantxa Rus
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Aliona Bolsova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Arantxa Rus
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Aliona Bolsova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliona Bolsova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Arantxa Rus
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Arantxa Rus
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Oksana Selekhmeteva vs Ane Mintegi Del Olmo
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Lola Radivojevic vs
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 10:00
(5) Julia Grabher
vs Carson Branstine
WTA San Sebastian 125
Julia Grabher [5]
0
1
4
0
Carson Branstine•
0
6
6
0
Vincitore: Branstine
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Carson Branstine
4-5 → 4-6
Carson Branstine
3-4 → 3-5
Carson Branstine
3-2 → 3-3
Julia Grabher
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Carson Branstine
2-1 → 2-2
Julia Grabher
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Carson Branstine
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carson Branstine
1-5 → 1-6
Carson Branstine
1-3 → 1-4
Carson Branstine
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Julia Grabher
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Carson Branstine
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(1) Mayar Sherif vs Tamara Korpatsch
WTA San Sebastian 125
Mayar Sherif [1]
30
1
Tamara Korpatsch•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Tamara Korpatsch
0-0 → 0-1
Anouk Koevermans vs (2) Sara Bejlek
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
(1) Angelica Moratelli / (1) Darja Semenistaja vs Tayisiya Morderger / Yana Morderger
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Huzhou 🇨🇳 – 2° Turno, terra battuta
Court 1 – ore 05:00
Yu-Yun Li
/ Xinxin Yao
vs (3) Estelle Cascino
/ (3) Shuo Feng
WTA Huzhou 125
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0
4
5
0
Estelle Cascino / Shuo Feng [3]
0
6
7
0
Vincitore: Cascino / Feng
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Estelle Cascino / Shuo Feng
5-6 → 5-7
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
3-3 → 4-3
Estelle Cascino / Shuo Feng
3-2 → 3-3
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
2-2 → 3-2
Estelle Cascino / Shuo Feng
2-1 → 2-2
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
2-0 → 2-1
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 4-5
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 3-5
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
1-3 → 2-3
Estelle Cascino / Shuo Feng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
1-2 → 1-3
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Estelle Cascino / Shuo Feng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(1) Maria Lourdes Carle vs Jessica Pieri Non prima 05:30
WTA Huzhou 125
Maria Lourdes Carle [1]
6
2
2
Jessica Pieri
4
6
6
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Maria Lourdes Carle
2-4 → 2-5
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Maria Lourdes Carle
2-2 → 2-3
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Maria Lourdes Carle
2-0 → 2-1
Jessica Pieri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Maria Lourdes Carle
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Maria Lourdes Carle
2-4 → 2-5
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Maria Lourdes Carle
4-4 → 5-4
Maria Lourdes Carle
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Maria Lourdes Carle
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Jessica Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Maria Lourdes Carle
0-0 → 0-1
Carole Monnet vs (2) Joanna Garland
WTA Huzhou 125
Carole Monnet
0
6
6
0
Joanna Garland [2]
0
2
2
0
Vincitore: Monnet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Joanna Garland
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Carole Monnet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Carole Monnet
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Joanna Garland
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Carole Monnet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Joanna Garland
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(4) Momoko Kobori / (4) Ayano Shimizu vs Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
WTA Huzhou 125
Momoko Kobori / Ayano Shimizu [4]
40
2
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0-1 → 1-1
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 05:00
(1) I-Hsuan Cho
/ (1) Yi-Tsen Cho
vs Zongyu Li
/ Han Shi
ì
WTA Huzhou 125
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [1]
0
7
7
0
Zongyu Li / Han Shi
0
6
6
0
Vincitore: Cho / Cho
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
3-2*
4*-2
5*-2
5-3*
6-3*
6-6 → 7-6
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
6-5 → 6-6
Zongyu Li / Han Shi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Zongyu Li / Han Shi
4-4 → 4-5
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Zongyu Li / Han Shi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-4 → 3-4
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-4 → 2-4
Zongyu Li / Han Shi
1-3 → 1-4
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-3 → 1-3
Zongyu Li / Han Shi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Zongyu Li / Han Shi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
2*-2
3*-2
4-2*
5-2*
5*-3
6*-3
6-6 → 7-6
Zongyu Li / Han Shi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
5-5 → 6-5
Zongyu Li / Han Shi
5-4 → 5-5
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Zongyu Li / Han Shi
4-3 → 4-4
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
Zongyu Li / Han Shi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 3-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
1-3 → 2-3
Zongyu Li / Han Shi
0-3 → 1-3
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Zongyu Li / Han Shi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Diletta Cherubini vs (9) Alina Charaeva Non prima 05:30
WTA Huzhou 125
Diletta Cherubini
4
6
1
Alina Charaeva [9]
6
0
6
Vincitore: Charaeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Diletta Cherubini
1-3 → 1-4
Alina Charaeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Diletta Cherubini
0-2 → 1-2
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diletta Cherubini
4-0 → 5-0
Alina Charaeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Diletta Cherubini
2-0 → 3-0
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Alina Charaeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Diletta Cherubini
2-4 → 3-4
Diletta Cherubini
2-2 → 2-3
Alina Charaeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Diletta Cherubini
2-0 → 2-1
Alina Charaeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(3) Veronika Erjavec vs Chloe Paquet
WTA Huzhou 125
Veronika Erjavec [3]
15
7
5
Chloe Paquet•
15
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Veronika Erjavec
2-2 → 3-2
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Veronika Erjavec
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
2-2*
3-2*
4*-2
5*-2
6-2*
6-3*
6*-4
6-6 → 7-6
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Veronika Erjavec
5-4 → 5-5
Chloe Paquet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Veronika Erjavec
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Veronika Erjavec
2-3 → 2-4
Veronika Erjavec
1-2 → 2-2
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Chloe Paquet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
WTA 125 Ljubljana 🇸🇮 – 2° Turno, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Dalila Jakupovic
vs (8) Maja Chwalinska
WTA Ljubljana 125
Dalila Jakupovic
0
6
1
Maja Chwalinska [8]•
0
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Dalila Jakupovic
1-1 → 1-2
Maja Chwalinska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Dalila Jakupovic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
1*-2
1-3*
1-4*
2*-4
2*-5
3-5*
4-5*
4*-6
6-6 → 6-7
Dalila Jakupovic
5-6 → 6-6
Maja Chwalinska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Dalila Jakupovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Maja Chwalinska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Dalila Jakupovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Dalila Jakupovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Dalila Jakupovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Dalila Jakupovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
(5) Kaja Juvan vs Giorgia Pedone
Il match deve ancora iniziare
Dalila Jakupovic / Nika Radisic vs (4) Freya Christie / (4) Anita Wagner
Il match deve ancora iniziare
Kaja Juvan / Kristina Novak vs Nala Kovacic / Alja Senica
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Amarissa Toth
vs (2) Sinja Kraus
WTA Ljubljana 125
Amarissa Toth
0
6
6
0
Sinja Kraus [2]•
0
2
2
0
Vincitore: Toth
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Amarissa Toth
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
Amarissa Toth
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-0 → 4-1
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Amarissa Toth
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Amarissa Toth
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Amarissa Toth
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Sinja Kraus
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Amarissa Toth
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Amarissa Toth
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Amarissa Toth
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(1) Simona Waltert vs Jule Niemeier
WTA Ljubljana 125
Simona Waltert [1]•
30
0
Jule Niemeier
15
0
(7) Nuria Brancaccio vs Mona Barthel
Il match deve ancora iniziare
(1) Miriam Skoch / (1) Simona Waltert vs Anastasiia Sobolieva / Amarissa Toth
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Anastasiia Sobolieva
vs (6) Hanne Vandewinkel
WTA Ljubljana 125
Anastasiia Sobolieva
0
2
0
0
Hanne Vandewinkel [6]•
0
6
6
0
Vincitore: Vandewinkel
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hanne Vandewinkel
0-5 → 0-6
Anastasiia Sobolieva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Hanne Vandewinkel
0-3 → 0-4
Anastasiia Sobolieva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Hanne Vandewinkel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Anastasiia Sobolieva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hanne Vandewinkel
2-5 → 2-6
Anastasiia Sobolieva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Hanne Vandewinkel
2-3 → 2-4
Anastasiia Sobolieva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Hanne Vandewinkel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Anastasiia Sobolieva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Hanne Vandewinkel
1-0 → 1-1
Anastasiia Sobolieva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(4) Dominika Salkova vs Renata Jamrichova
WTA Ljubljana 125
Dominika Salkova [4]
0
0
Renata Jamrichova
0
0
Teodora Kostovic vs Oleksandra Oliynykova
Il match deve ancora iniziare
(3) Aneta Kucmova / (3) Lisa Zaar vs Alena Fomina-Klotz / Giorgia Pedone
Il match deve ancora iniziare
