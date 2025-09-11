Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Guadalajara, WTA 250 Sao Paulo e WTA 125 San Sebastián, Huzhou e Lubiana: I risultati completi del Day 4 (LIVE)

11/09/2025 08:53 1 commento
Giorgia Pedone nella foto
Giorgia Pedone nella foto

WTA 500 Guadalajara 🇲🇽 – 2° Turno, cemento

Akron Stadium – ore 22:00
Storm Hunter AUS vs Emiliana Arango COL
Il match deve ancora iniziare

(1) Elise Mertens BEL vs Elsa Jacquemot FRA

WTA Guadalajara 500
Elise Mertens [1]
15
6
2
Elsa Jacquemot
0
4
3
Mostra dettagli

(8) Camila Osorio COL vs Iva Jovic USA

Il match deve ancora iniziare

(3) Jelena Ostapenko LAT vs Marina Stakusic CAN Non prima 02:00

Il match deve ancora iniziare

Lucrezia Stefanini ITA vs (4) Magdalena Frech POL

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 20:00
Fernanda Contreras MEX / Rebecca Marino CAN vs (2) Giuliana Olmos MEX / (2) Aldila Sutjiadi INA

WTA Guadalajara 500
Fernanda Contreras / Rebecca Marino
40
0
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi [2]
40
0
Mostra dettagli

Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (2) Veronika Kudermetova RUS Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Magali Kempen BEL / (3) Katarzyna Piter POL vs Elsa Jacquemot FRA / Polina Kudermetova RUS

Il match deve ancora iniziare






WTA 250 São Paulo 🇧🇷 – 2° Turno, cemento

Quadra Central Maria Esther Bueno – ore 20:00
Berfu Cengiz TUR vs (5) Renata Zarazua MEX
Il match deve ancora iniziare

Ana Candiotto BRA vs (8) Panna Udvardy HUN Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Beatriz Haddad Maia BRA vs Laura Pigossi BRA

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 20:00
(4) Yvonne Cavalle-Reimers ESP / (4) Alicia Herrero Linana ESP vs Anna Rogers USA / Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA / Lian Tran NED vs (2) Emily Appleton GBR / (2) Isabelle Haverlag NED

Il match deve ancora iniziare

(1) Timea Babos HUN / (1) Luisa Stefani BRA vs Solana Sierra ARG / Renata Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 San Sebastián 🇪🇸 – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Irene Burillo ESP vs (4) Darja Semenistaja LAT
WTA San Sebastian 125
Irene Burillo
0
1
5
Darja Semenistaja [4]
15
6
5
Mostra dettagli

(6) Leyre Romero Gormaz ESP vs Angela Fita Boluda ESP

Il match deve ancora iniziare

Aliona Bolsova ESP vs (7) Arantxa Rus NED Non prima 13:00

WTA San Sebastian 125
Aliona Bolsova
40
3
6
2
Arantxa Rus [7]
15
6
1
4
Mostra dettagli

Oksana Selekhmeteva RUS vs Ane Mintegi Del Olmo ESP

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

Lola Radivojevic SRB vs it

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – ore 10:00
(5) Julia Grabher AUT vs Carson Branstine CAN
WTA San Sebastian 125
Julia Grabher [5]
0
1
4
0
Carson Branstine
0
6
6
0
Vincitore: Branstine
Mostra dettagli

(1) Mayar Sherif EGY vs Tamara Korpatsch GER

WTA San Sebastian 125
Mayar Sherif [1]
30
1
Tamara Korpatsch
40
3
Mostra dettagli

Anouk Koevermans NED vs (2) Sara Bejlek CZE

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

(1) Angelica Moratelli ITA / (1) Darja Semenistaja LAT vs Tayisiya Morderger GER / Yana Morderger GER

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Huzhou 🇨🇳 – 2° Turno, terra battuta

Court 1 – ore 05:00
Yu-Yun Li TPE / Xinxin Yao CHN vs (3) Estelle Cascino FRA / (3) Shuo Feng CHN
WTA Huzhou 125
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0
4
5
0
Estelle Cascino / Shuo Feng [3]
0
6
7
0
Vincitore: Cascino / Feng
Mostra dettagli

(1) Maria Lourdes Carle ARG vs Jessica Pieri ITA Non prima 05:30

WTA Huzhou 125
Maria Lourdes Carle [1]
6
2
2
Jessica Pieri
4
6
6
Vincitore: Pieri
Mostra dettagli

Carole Monnet FRA vs (2) Joanna Garland TPE

WTA Huzhou 125
Carole Monnet
0
6
6
0
Joanna Garland [2]
0
2
2
0
Vincitore: Monnet
Mostra dettagli

(4) Momoko Kobori JPN / (4) Ayano Shimizu JPN vs Peangtarn Plipuech THA / Wushuang Zheng CHN

WTA Huzhou 125
Momoko Kobori / Ayano Shimizu [4]
40
2
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
30
1
Mostra dettagli




Court 2 – ore 05:00
(1) I-Hsuan Cho TPE / (1) Yi-Tsen Cho TPE vs Zongyu Li CHN / Han Shi CHN ì
WTA Huzhou 125
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [1]
0
7
7
0
Zongyu Li / Han Shi
0
6
6
0
Vincitore: Cho / Cho
Mostra dettagli

Diletta Cherubini ITA vs (9) Alina Charaeva RUS Non prima 05:30

WTA Huzhou 125
Diletta Cherubini
4
6
1
Alina Charaeva [9]
6
0
6
Vincitore: Charaeva
Mostra dettagli

(3) Veronika Erjavec SLO vs Chloe Paquet FRA

WTA Huzhou 125
Veronika Erjavec [3]
15
7
5
Chloe Paquet
15
6
2
Mostra dettagli






WTA 125 Ljubljana 🇸🇮 – 2° Turno, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Dalila Jakupovic SLO vs (8) Maja Chwalinska POL
WTA Ljubljana 125
Dalila Jakupovic
0
6
1
Maja Chwalinska [8]
0
7
3
Mostra dettagli

(5) Kaja Juvan SLO vs Giorgia Pedone ITA

Il match deve ancora iniziare

Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO vs (4) Freya Christie GBR / (4) Anita Wagner BIH

Il match deve ancora iniziare

Kaja Juvan SLO / Kristina Novak SLO vs Nala Kovacic SLO / Alja Senica SLO

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 10:00
Amarissa Toth HUN vs (2) Sinja Kraus AUT
WTA Ljubljana 125
Amarissa Toth
0
6
6
0
Sinja Kraus [2]
0
2
2
0
Vincitore: Toth
Mostra dettagli

(1) Simona Waltert SUI vs Jule Niemeier GER

WTA Ljubljana 125
Simona Waltert [1]
30
0
Jule Niemeier
15
0
Mostra dettagli

(7) Nuria Brancaccio ITA vs Mona Barthel GER

Il match deve ancora iniziare

(1) Miriam Skoch CZE / (1) Simona Waltert SUI vs Anastasiia Sobolieva UKR / Amarissa Toth HUN

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 10:00
Anastasiia Sobolieva UKR vs (6) Hanne Vandewinkel BEL
WTA Ljubljana 125
Anastasiia Sobolieva
0
2
0
0
Hanne Vandewinkel [6]
0
6
6
0
Vincitore: Vandewinkel
Mostra dettagli

(4) Dominika Salkova CZE vs Renata Jamrichova SVK

WTA Ljubljana 125
Dominika Salkova [4]
0
0
Renata Jamrichova
0
0
Mostra dettagli

Teodora Kostovic SRB vs Oleksandra Oliynykova UKR

Il match deve ancora iniziare

(3) Aneta Kucmova CZE / (3) Lisa Zaar SWE vs Alena Fomina-Klotz GER / Giorgia Pedone ITA

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

mattia saracino 11-09-2025 10:56

Brava Jessica pieri.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!