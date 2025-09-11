Becker: “Sinner nella finale di US Open mi ha deluso, è stato prevedibile”
Dopo aver parlato della situazione di Novak Djokovic, Boris Becker nel seguito podcast di Andrea Petkovic si è soffermato anche sul tema più caldo del momento, la finale di US Open dominata da Alcaraz su Sinner. Il tedesco è netto su Jannik: è stato deludente al servizio ma soprattutto per come non sia riuscito a cambiare qualcosa e subire la prepotenza del rivale.
“Dal primo all’ultimo minuto di US Open, Alcaraz è stato chiaramente superiore a tutti gli altri giocatori, e persino a Sinner in finale, “afferma Boris. “La finale ha avuto un padrone assoluto. Carlos ha giocato un tennis di un altro pianeta e ha meritato di vincere il torneo. La grande differenza che ho notato in questo duello è stata al servizio: Sinner è stato nettamente più debole e a quel livello una differenza del genere non perdona. Se Jannik ha un vero punto debole, è proprio questo”.
Becker continua la sua analisi tagliente sulla prestazione dell’italiano: “Sono uno che dice sempre la verità. Sono rimasto un po’ deluso: mi aspettavo di più da questa finale. Ma ovviamente non sono rimasto deluso da Alcaraz perché ha giocato meglio rispetto a un anno fa. Ha portato nel suo tennis più variazioni, ha cambiato i ritmi, ha usato il serve & volley, ha giocato anche lo slice di rovescio. Ha colpito con il diritto con tanta di quella potenza che la palla quasi spariva! Sinner, invece, per la prima volta è rimasto fermo con il suo gioco. Così è prevedibile: sai già esattamente cosa succederà. E non è tanto grave che io lo veda così, è molto peggio per lui che lo veda così anche Alcaraz”.
“Per la prima volta ho avuto la sensazione che Alcaraz abbia fatto un passo avanti, mentre Sinner sia rimasto lo stesso. A tratti non sapeva come vincere i punti, se non quando Alcaraz sbagliava. È una novità in negativo per Jannik” conclude Becker.
Un’analisi secca ma coerente anche a quanto dichiarato dallo stesso Sinner dopo la cocente sconfitta, affermando la necessità di lavorare per inserire delle novità al suo gioco, proprio per non essere così prevedibile.
Marco Mazzoni
Più in generale, nel 2025, Sinner ha migliorato tutte le sue statistiche tranne che per percentuali di prime 59.9%, per punti sulla prima, altissima per carità ma inferiore al 2024, Ace (8.2% vs 9.9%). Quindi si, il servizio nel 2025 è risultato un po’ meno efficace del 2024.
Si è visto dal primo game. Arrivava sulle palle in ritardo, dunque colpiva male e spesso la palla andava a rete. Forma fisica deficitaria: dagli spostamenti al servizio. Film già visto con Aliassime
Mica viene in mente che se l’avversario,ad esempio,risponde lungolinea,sui piedi,stretto non dando quindi punti di riferimento pure chi serve né è condizionato? Servire contro Rublev è come servire contro Alcaraz? Se faccio doppio fallo o non metto la prima perché ho il ribattitore che aggredisce o finge di aggredire,cambia posizione questa “imprevedibilità” determina o meno il mio servizio rispetto ad uno che invece sta ancorato nella solita posizione?
beh insomma….se una anisimova arriva in finale giocando in quel modo…..ancora il tennis femminile è a livelli primordiali
Disamina perfetta del match, NO servizio NO party. Io aggiungerei pure una forma fisica non al top.
Sfumature ma Boris ha detto d’essere rimasto un po’ deluso dalla finale e non certo da Alcaraz,migliorato,ma da un Sinner non efficace al servizio,non propositivo e prevedibile.
Vogliamo contestare l’evidenza confermata pure da Sinner?
Poi il perché sia andata così forse non lo sapremo mai,da signore qual è non ha accennato a problemi fisici (che vista la prestazione non stupirebbero) oppure è stato il solo Carlos a giocare in modo tale da investirlo.
Quanto alla prevedibilità:non è un depistaggio,non pretendiamo che ora sia diventato uno con mano sensibile, con un back modulato,con variazioni di traiettorie per dare palle complesse e per aprirsi angoli.Jannik è fenomenale nel forcing,ti butta fuori dopo averti tolto il respiro e può usare dropshot in sicurezza o attacchi alla Lendl , ovvero per “battezzare”(cit.) con la volée.
Quando si tocca l’argomento “talento” si intende ,nel tennis,la mano,la capacità anche con movenze improprie di gestire la direzione ed il peso della palla grazie alla sensibilità.
Poi il talento sta anche nella fluidità del gesto, nella saggezza tattica, nell’abnegazione al lavoro e capacità di migliorarsi ma la mano o ce l’hai o non ce l’hai e questa è,sia chiaro,buona sorte che spesso peraltro pregiudica l’attitudine al lavoro tanto tutto riesce facile (all’inizio).
Jannik farà gli step necessari, un match dice molto ma non tutto,e forse neanche Alcaraz potrà sempre trovare la giornata perfetta.
I commentatori tecnici e gli ex campioni sono come noi, non conoscono e non vogliono conoscere le statistiche delle partite. E parlano, come noi in modo “impressionistico”. Sinner ha vinto il 57% dei punti sopra i quattro colpi ed è lì che si vede o non si vede il gioco, le variazioni, le prevedibilità/imprevedibilità dei giocatori. In questa partita queste fasi di gioco hanno rappresentato meno del 30%. Quindi oltre il 70% del gioco è stato deciso dai servizi e dalle risposte in cui Alcaraz ha vinto il 60% dei punti. Questo per dire che il 90% delle cose che si sono dette da parte di esperti e commentatori sono bischerate.
Io ho notato che Sinner mediamente non spingeva a tutta negli scambi ! Al di là degli errori gravi che ha fatto .. (almeno 5 )
Sono d’accordo con il grande BumBum Idolo assoluto della mia adolescenza , lo metto dietro solo al duo Americano Con Pete Sampras Primo per distacco..Cmq mi trovano d’accordo le sue parole perché, se uno legge l’articolo e non si ferma al titolo come purtroppo tanti fanno ,trovo che Carlos sia migliorato tantissimo(servizio in primis ma soprattutto mentalità ,determinazione e direi una “ferocia” nell’essere aggressivo col dritto(quello è l’aspetto che piu mi ha impressionato) e credo che questo sia da attribuire piu’ ad una crescita mentale che tecnica. Sul piano tecnico ha aggiunto il back a “chiamare Sinner e metterlo fuori posizione, come ha anche detto Bertolucci in telecronaca per chi l’ha seguita su sky. Quindi credo non ci siano dubbi sui miglioramenti avuti da parte dell’alieno spagnolo. tutto questo non significa niente sul servizio di Jannik che non ha funzionato perché la partita non si è decisa assolutamente li’. Secondo me è stata una giornata semplicemente negativa a livello di colpi per il nostro Alieno, quindi ci sta la delusione , può succedere non è una tragedia. Ma non vedere i miglioramenti di Carletto penso sia da ciechi.
Quello degli US Open è stato il primo incontro tra i due tennisti in cui Alcaraz ha giocato nettamente meglio.
Sino ad allora vedevo il tennis di Jannik più solido,e quello di Carlos più vario,ma comunque entrambi vari ma con caratteristiche differenti ed ovviamente entrambi di qualità eccelsa.
A Carlos dà particolarmente fastidio l’imprevedibilità del tennis altrui, perché lui ama dominare gli scambi.
Agli US Open l’ho trovato ulteriormente potenziato dal punto di vista muscolare,e con tutto il resto, agilità,qualità eccelsa dei suoi colpi,e Sinner che ha servito male(non è una novità) il tracollo di Jannik era inevitabile.
Ogni partita ha una storia a sè,e sono sicuro che ci saranno altre possibilità per battere Carlos,ma quanto visto ai recenti US Open, è un avvertimento a mettere qualcosa di nuovo e maggiormente incisivo sul piatto.
Forza Jannik
Ancora con questa storia della prevedibilità…
Sinner l’ha tirata fuori lui stesso al termine della partita, ma come depistaggio!
Lui sa benissimo che il vero problema sono state le prime di servizio. Nella statistica del First serve in è solo 54° al mondo, un oltraggio per uno come lui, eppure è una lacuna che tende a passare inosservata perché è fortissimo con le seconde e nello scambio da fondo (solo che col 99% del circuito funziona, con Carlos no).
Domenica poi aveva sicuramente qualche acciacco fisico che ha esasperato il basso rendimento estendendolo anche alle seconde (e accentuato nel contempo l’esuberanza dell’avversario).
Non farei drammi eccessivi.
Alla fine se ha perso sette su otto delle ultime partite contro Carlos un motivo ci deve essere.
Poi game piú, game meno cambia (relativamente) poco.
C’è una sudditanza evidente, in cui incide anche il fattore psicologico.
Fortunatemente, per come sono messe le cose, di Alcaraz ce ne è uno soltanto. Basta un suo (possibile e normalissimo) calo e Sinner potrà tornare a fare la voce grossa per un pó.
Il tedesco ha scoperto l’acqua calda, non si è nemmeno accorto che Sinner era sotto tono.
Aria fritta. La differenza l’ha fatta la giornata no di Sinner al servizio. In ogni match Sinner-Alcaraz se servi bene controlli gli scambi, altrimenti li domina l’altro. Vale anche per Alcaraz.
Nelle 3 finali giocate tra sinner e alcaraz ha sempre vinto chi ha servito meglio. Se sinner avesse servito sl 60% di prime sono convinto che la prevedibilità nel gioco arrivava o comunque veniva mascherata. Con il servizio di sinner mostrato in finale contro Alcaraz si perde! Alla fine fine ad un set pari la partita era in equilibrio, anche se Alcaraz sembrava più centrato. Sinner in tutti e quattro i suoi servizi di apertura set ha concesso palle Break. La maggior parte dei suoi turni di servizio sinner, lo spagnolo arrivava a 30…… sinner non ha vinto nessun gioco facilmente e questo secondo me ha inciso. Quindi vero variare di più, vero migliorare volée e palle corte, ma il primo aspetto da regolare è il servire almeno il 60% di prime in tutti i match, specie contro Alcaraz! Forza jannik!!!!
Quanto dice Becker non fa una piega. Dopo il 0-5 e ritiro di Cincinnati, (non dubito che non stesse bene ma aveva già “assaggiato” lo stato di forma di Alcaraz) forse poteva fare qualcosa di diverso, di meno prevedibile. Il suo gioco è quello, un po’ come Djiokovic, che in più ha una smorzata naturale molto buona e percentuali di servizio più alte quando era all’apice. Credo che parte della responsabilità per questa brutta sconfitta sia dei suoi coach, che dopo Wimbledon non hanno provato ad arricchire il suo gioco. Forse crogiolandosi troppo sugli allori…
Non è basso il livello generale ma è una spanna sopra tutti gli altri dal n° 3 in giù.
Condivido pure le virgole di quel che ha detto Becker.
Credo pure che anche se a Sinner fosse funzionato la prima, non ce l’avrebbe fatta contro un Alcaraz che lo ha sovrastato in tutto, facendo proprie quelle che un tempo erano le armi principali di Jannick: dritto, risposta, ritmo asfissiante.
Se devo proprio dirla tutta, non so se in quell’incontro mi ha colpito di più l’eccezionale bravura dello Spagnolo o la remissività dell’Italiano (un inedito finora)…
Uno Sinner fatto passare in questi giorni per un tennista incompleto, eppure ha praticamente dominato avversari fino alla finale, lasciando anche una manciata di games a qualcuno, pensate quanto sia basso oggi il livello generale del maschile.
io credo che Jannik non fosse al meglio fisicamente, probabilmente risentiva del problema all’addome riscontrato con Aliassime e non abbia voluto forzare più di tanto per non creare danni maggiori ma il suo rispetto la sua correttezza e la sua grandezza sono tali per cui non abbia minimamente accennato al problema…
Sicuramente più centrata questa analisi di quella di Henman.
La questione andrebbe forse inquadrata dal punto di vista della condizione fisica.
Sinner non era brillante come a Wimbledon e probabilmente nemmeno come a Parigi.
La stagione è lunga e se lo scorso anno Sinner era arrivato in crescendo a Flashing Meadows, saltando anche le Olimpiadi, quest’anno era invece in condizione calante.
Il nostro farà i suoi ragionamenti e gestirà forse meglio la preparazione dell’ultimo Slam
Possibile che in meno di due mesi da Wimbledon si sia verificata un’introduzione tale da indurre Jannik a introdurre cose nuove? Sulle palle corte ci stava già lavorando, così come sul gioco a rete. Bisogna tornare ad avere un servizio incisivo e guardare dov’è l’avversario in fase di attacco.
Becker, il più grande scopritore di acqua calda anzi tiepida della storia del tennis. Un ovvietà dopo l’altra oramai diventate flatulenze oracolari…contenti voi…
Mah, al netto delle scontate e giuste critiche sul servizio che deve ritornare quello pre sospensione, sul resto del discorso come spesso Becker tende ad esagerare.. era chiaramente un Sinner sotto tono, anche fisicamente, lo si vedeva chiaramente, ( mi ha colpito anche la serenità con la quale ha accettato la sconfitta, boh, mi è sembrato molto scarico, non c’era incazzatura nè delusione, strano) quindi come si fa a dire che è rimasto lo stesso? jannik domenica è chiaramente regredito rispetto ai suoi standard anche per la “straripanza” di Alcaraz, ma non sarei così sicuro che sia stata tutta farina dello spagnolo