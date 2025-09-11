Stefanini ritrova la vittoria: battuta Stephens a Guadalajara (Video)

Una pioggia di emozioni e una notte interrotta a metà: così si è scritta la storia della vittoria di Lucrezia Stefanini nel WTA 500 di Guadalajara. Dopo una lunga attesa dovuta al maltempo, l’azzurra è tornata in campo con grinta e lucidità, imponendosi contro l’americana Sloane Stephens, ex campionessa dello US Open, oggi numero 1051 del ranking ma ancora capace di mettere in difficoltà avversarie di livello. Alla fine è arrivato un successo prezioso con lo score di 6-4 4-6 6-1, che vale il passaggio agli ottavi di finale.

Primo set: la partenza decisa dell’azzurra

La partita era iniziata nel migliore dei modi per Stefanini. L’italiana ha tenuto testa alla maggiore potenza dell’avversaria e, con intelligenza tattica, ha trovato il break giusto nel decimo game per scappare sul 6-4 dopo che era stata avanti per 5 a 3 e subito il controbreak nel nono game. Un primo set solido, in cui Lucrezia ha saputo annullare i momenti più delicati e restare sempre avanti nello scambio.

Secondo set: il ritorno di Stephens

La pioggia ha interrotto il match sul 5 a 3 in favore di Sloane e, alla ripresa, le dinamiche non sono cambiate nel parziale. Stephens ha alzato il livello, mantenendo il vantaggio fino alla fine. Il 6-4 dell’americana ha rimesso tutto in equilibrio, complicando i piani dell’azzurra, costretta a ricominciare praticamente da zero.

Terzo set: dominio Stefanini

Il parziale decisivo ha mostrato la migliore versione della tennista di San Piero a Sieve. Dopo un avvio con qualche incertezza, Stefanini ha cambiato marcia: break nel quarto gioco, conferma nel quinto e nuovo allungo nel sesto. Con colpi profondi e aggressivi, ha mandato fuori ritmo Stephens, imponendosi 6-1 e chiudendo in grande stile.

Numeri e prossima sfida

Le statistiche confermano il successo meritato: nonostante 7 doppi falli, Stefanini ha servito con il 70% di prime, vincendo quasi il 70% dei punti con il fondamentale iniziale, molto più rispetto al 59,1% dell’americana. Ora agli ottavi l’attende la polacca Magdalena Frech, in un match che potrebbe regalare un’altra soddisfazione alla giocatrice italiana.