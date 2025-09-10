Nadal riceverà una laurea honoris causa dall’Università di Salamanca
Nuovo importante riconoscimento per Rafael Nadal. Il leggendario tennista spagnolo, ritiratosi dalle competizioni lo scorso novembre in occasione della Final 8 di Davis Cup a Malaga, verrà insignito di una Laurea honoris causa dalla Università di Salamanca il prossimo 3 ottobre. Lo rivela Mundo Deportivo. La cerimonia solenne si terrà nello storico Paraninfo dell’ateneo castigliano, alla presenza delle massime autorità accademiche.
Il conferimento di questa onorificenza è stato approvato dal Consiglio di Governo dell’Università di Salamanca come riconoscimento alla sua “straordinaria carriera personale e ai successi professionali che hanno ispirato milioni di persone in tutto il mondo, dimostrando che con impegno, dedizione e talento si possono raggiungere traguardi eccezionali”.
La candidatura è stata presentata e dal decano della Facoltà di Educazione, Ricardo Canal, che ha definito il campione maiorchino “uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi”. Canal ha sottolineato come il valore del riconoscimento non risieda soltanto nelle vittorie in campo, ma soprattutto nell’essere “un esempio mondiale di disciplina e lavoro di squadra, di umiltà e semplicità, di perseveranza, spirito di sacrificio e costante ricerca dell’eccellenza”.
“Questi sono valori che tutti noi, in università, difendiamo e cerchiamo di trasmettere ai nostri studenti, affinché diventino professionisti e ricercatori impegnati a costruire una società migliore. Nadal è già un grande ambasciatore del nostro Paese e, perché no, può diventarlo anche della nostra università”, ha concluso Canal.
Mario Cecchi
TAG: laurea honoris causa, Rafael Nadal
Ho letto “Master degree in Applied Rummage”, liberamente tradotto: Laurea Magistrale in Ravanatura Applicata
C H E. G R A N D E. U O M O
Farmacologia?
Immagino Scienze Motorie…
Smanie di protagonismo, secondo me. Cittadinanza onoraria a Sinner (a 24 anni), laurea a Nadal? Boh, spero che eviteremo il Nobel a Djokovic …
laurea honoris causa ok, ma in che materia? sarebbe inteessante saperlo.
non che vada poi così entusiasta delle lauree honoris causa, lasciano il tempo che trovano.
se l’hanno data pure a tomba….