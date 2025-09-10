La cerimonia si terrà il 3 ottobre presso l'ateneo Copertina, Generica

Nadal riceverà una laurea honoris causa dall’Università di Salamanca

10/09/2025 19:08 6 commenti
Nuovo importante riconoscimento per Rafael Nadal. Il leggendario tennista spagnolo, ritiratosi dalle competizioni lo scorso novembre in occasione della Final 8 di Davis Cup a Malaga, verrà insignito di una Laurea honoris causa dalla Università di Salamanca il prossimo 3 ottobre. Lo rivela Mundo Deportivo. La cerimonia solenne si terrà nello storico Paraninfo dell’ateneo castigliano, alla presenza delle massime autorità accademiche.

Il conferimento di questa onorificenza è stato approvato dal Consiglio di Governo dell’Università di Salamanca come riconoscimento alla sua “straordinaria carriera personale e ai successi professionali che hanno ispirato milioni di persone in tutto il mondo, dimostrando che con impegno, dedizione e talento si possono raggiungere traguardi eccezionali”.

La candidatura è stata presentata e dal decano della Facoltà di Educazione, Ricardo Canal, che ha definito il campione maiorchino “uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi”. Canal ha sottolineato come il valore del riconoscimento non risieda soltanto nelle vittorie in campo, ma soprattutto nell’essere “un esempio mondiale di disciplina e lavoro di squadra, di umiltà e semplicità, di perseveranza, spirito di sacrificio e costante ricerca dell’eccellenza”.
“Questi sono valori che tutti noi, in università, difendiamo e cerchiamo di trasmettere ai nostri studenti, affinché diventino professionisti e ricercatori impegnati a costruire una società migliore. Nadal è già un grande ambasciatore del nostro Paese e, perché no, può diventarlo anche della nostra università”, ha concluso Canal.

6 commenti

WinItaly_ex_Berga 10-09-2025 21:25

Ho letto “Master degree in Applied Rummage”, liberamente tradotto: Laurea Magistrale in Ravanatura Applicata

MAURO (Guest) 10-09-2025 20:47

C H E. G R A N D E. U O M O

Brufen (Guest) 10-09-2025 20:33

Scritto da brunodalla
laurea honoris causa ok, ma in che materia? sarebbe inteessante saperlo.
non che vada poi così entusiasta delle lauree honoris causa, lasciano il tempo che trovano.
se l’hanno data pure a tomba….

Farmacologia?

Salvo (Guest) 10-09-2025 19:52

Scritto da brunodalla
laurea honoris causa ok, ma in che materia? sarebbe inteessante saperlo.
non che vada poi così entusiasta delle lauree honoris causa, lasciano il tempo che trovano.
se l’hanno data pure a tomba….

Immagino Scienze Motorie…

Much (Guest) 10-09-2025 19:45

Smanie di protagonismo, secondo me. Cittadinanza onoraria a Sinner (a 24 anni), laurea a Nadal? Boh, spero che eviteremo il Nobel a Djokovic …

brunodalla 10-09-2025 19:42

laurea honoris causa ok, ma in che materia? sarebbe inteessante saperlo.
non che vada poi così entusiasta delle lauree honoris causa, lasciano il tempo che trovano.
se l’hanno data pure a tomba….

