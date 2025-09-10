Alcaraz e Sinner, un duopolio che schiaccia il circuito: il divario con il “resto del mondo” è abissale
Suona forte e persino incredibile, ma i numeri non mentono: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner stanno giocando un altro sport. Il livello espresso dai due giovani campioni è talmente superiore rispetto al resto del circuito che persino il ranking ATP fotografa un divario mai visto prima.
L’ultimo dato, riportato dagli analisti, è impressionante: Jannik Sinner, attuale numero 2 del mondo, ha ben 4.850 punti di vantaggio su Alexander Zverev, terzo in classifica. Una distanza siderale, che equivale – e qui il paragone rende davvero l’idea – al margine che separa lo stesso Zverev dal numero 47 del mondo, il serbo Miomir Kecmanovic.
Una sproporzione che racconta meglio di qualsiasi discorso l’egemonia esercitata da Alcaraz e Sinner sul tennis maschile. I due si dividono i titoli più importanti, giocano quasi sempre le finali dei tornei che contano e lasciano agli altri soltanto briciole.
Se il presente è già un duopolio dominante, il futuro rischia di trasformarsi in un regno a due teste. La domanda che serpeggia nel circuito è la stessa: chi sarà in grado di colmare questa voragine?
TAG: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Ranking ATP
Questa è la prova che il livello dei top ten si è abbassato rispetto agli anni scorsi.
Il livello generale del tennis si è andato ad abbassare.
Oramai un challengerista batte tranquillaente il top ten. Prima se un top 50 partecipava ad un challenger vinceva sicuramente
Il problema è che stanno migliorando entrambi anno dopo anno. Mentre gli altri restano sempre uguali. Solo Musetti e Shelton hanno mostrato progressi quest’anno tra i top 15. Gli altri ormai sono già al loro top. Fritz, Zverev, i russi, gli altri americani, de minaur ecc. ecc. più di così non possono fare. Bisogna aspetta re che Fonseca e Mensik raggiungano il loro massimo potenziale e non sappiamo se basterà
Coraggio, nella WTA c’è più incertezza ma vediamo come andrà nel 2026 se Sabalenka e Swiatek iniziano a sfidarsi in finale in tutti gli Slam, è curioso che non sia ancora successo
Stesso vincitore, stesso finalista, qualche volta Sinner ribalta questo gerarchia,e Djokovic sempre terzo, ormai un copione che si ripete ad ogni slam.
Che noia e che barba.
Non fa bene no, ci può anche stare che ci siano due tennisti di livello superiore ma il vero problema è che manca la figura intermedia, quei 2/3 giocatori che per lo meno se la possono giocare quando non sono al meglio. Attualmente non c’è nessuno, per batterli soprattutto negli slam dove bisogna giocare su 5 set devono essere seriamente infortunati o non c’è storia. Questo perché quest’anno è mancato lo zverev dell’anno scorso, Djokovic è un anno più anziano e il resto sono buoni giocatori ma nessuno con quella personalità e forza da mettere in pericolo i due lassù. Forse a tratti quest’anno solo Draper poteva ma a causa dei suoi problemi fisici ho paura che non riuscirà mai a raggiungere quella continuità necessaria per stare lassù.
Attualmente si spera in un salto si qualità di Shelton che però potrebbe non arrivare mai e nei vari Mensik e Fonseca anche se sono un po’ troppo acerbi ancora
Non è mica colpa di quei due se gli altri a parte Djokovic non riescono a tenergli testa. Il problema di Alcaraz era la continuità di rendimento, ma dopo le scoppole di inizio anno ha trovato l’equilibrio che gli mancava: da Roma in poi ha perso solo contro Sinner a Wimbledon. Jannik già l’anno scorso aveva raggiunto un’aura di “invincibilità” contro chiunque non si chiamasse Alcaraz, gli avversari che lo hanno battuto dal 2024 in avanti si contano sulle dita di una mano (Alcaraz, Tsitsipas, Medvedev, Rublev e Bublik).
Difficile prevedere un terzo incomodo a breve, giocatori capaci di battere i due titani sulla singola partita ci sono (Draper e Rune per dirne un paio) ma in grado di elevarsi al loro livello su un’intera stagione proprio no.
Adesso arriva Palloso a dire, auspicare, pregarci di dire “ma naturalmente Musetti” 🙂
Dal prossimo anno sarà un monopolio di Carlitos..speriamo esca qualcuno,altrimenti sai che noia
La vera domanda a mio parere è un altra..
Questo strapotere, destinato peraltro ad aumentare perchè i due si spingono a vicenda, fa bene al tennis?
Considerando come stanno diventando i giocatori dopo le ripassate prese io propenderei per il no.
Che facciamo, ripristiniamo dopo 100 anni il challenge round, ma stavolta a partire dalla semifinali?