Kalinskaya-Rune, botta e risposta social che infiamma il circuito (Video)

Il tennis mondiale non vive solo di scambi spettacolari e grandi finali: a volte sono i retroscena fuori dal campo a catturare l’attenzione. L’ultimo episodio arriva dal confronto a distanza tra Anna Kalinskaya e Holger Rune, protagonisti di un curioso scambio che ha subito acceso i riflettori del gossip tennistico.

La tennista russa, già nota per le sue precedenti relazioni con Jannik Sinner e Nick Kyrgios, ha rivelato che Rune le avrebbe scritto “fino a dieci volte” su Instagram, prima di arrendersi, definendolo inoltre “molto montato”. Kalinskaya ha aggiunto che il danese non sarebbe stato l’unico collega del circuito a provarci con lei: “Potrei fare una lista dei giocatori che mi hanno scritto per provarci”, ha detto con un sorriso ironico.

Anna Kalinskaya says Holger Rune wrote to her 10 times and then gave up "He writes to everyone, it seems…He thinks too much of himself…but he's not the only one like that." pic.twitter.com/dReAAu9MU7 — til polarity's end ⚫⚪ (@lildarkcage) September 9, 2025

Parole che ovviamente non sono passate inosservate e che hanno spinto Rune a intervenire personalmente per chiarire la vicenda. Il numero uno danese ha scelto i social per replicare, offrendo una versione dei fatti piuttosto curiosa:

“Forse abbiamo differenze culturali che fanno sì che Anna interpreti un commento a una sua story come un invito a un appuntamento. Se voglio chiedere un appuntamento, lo faccio direttamente. Non preoccupatevi”, ha scritto Rune.

Una risposta che ha fatto sorridere molti fan, alimentando ancora di più il chiacchiericcio attorno alla vicenda. Certo è che, tra dichiarazioni e repliche, il tennis trova nuovi intrecci che si aggiungono al già fitto calendario sportivo.