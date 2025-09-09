Curiosità Copertina, Generica

Kalinskaya-Rune, botta e risposta social che infiamma il circuito (Video)

09/09/2025 22:46
Holger Rune nella foto - Foto Getty Images
Holger Rune nella foto - Foto Getty Images

Il tennis mondiale non vive solo di scambi spettacolari e grandi finali: a volte sono i retroscena fuori dal campo a catturare l’attenzione. L’ultimo episodio arriva dal confronto a distanza tra Anna Kalinskaya e Holger Rune, protagonisti di un curioso scambio che ha subito acceso i riflettori del gossip tennistico.

La tennista russa, già nota per le sue precedenti relazioni con Jannik Sinner e Nick Kyrgios, ha rivelato che Rune le avrebbe scritto “fino a dieci volte” su Instagram, prima di arrendersi, definendolo inoltre “molto montato”. Kalinskaya ha aggiunto che il danese non sarebbe stato l’unico collega del circuito a provarci con lei: “Potrei fare una lista dei giocatori che mi hanno scritto per provarci”, ha detto con un sorriso ironico.

Parole che ovviamente non sono passate inosservate e che hanno spinto Rune a intervenire personalmente per chiarire la vicenda. Il numero uno danese ha scelto i social per replicare, offrendo una versione dei fatti piuttosto curiosa:
“Forse abbiamo differenze culturali che fanno sì che Anna interpreti un commento a una sua story come un invito a un appuntamento. Se voglio chiedere un appuntamento, lo faccio direttamente. Non preoccupatevi”, ha scritto Rune.

Una risposta che ha fatto sorridere molti fan, alimentando ancora di più il chiacchiericcio attorno alla vicenda. Certo è che, tra dichiarazioni e repliche, il tennis trova nuovi intrecci che si aggiungono al già fitto calendario sportivo.

Arnarderi 10-09-2025 00:26

I trofei di Holger 2025:

ATP 1000: 1 finale (IW)
ATP 500: 1 vittoria (Barcelona)
WTA 2 (di picche): 2 (Russia)

 9
Silvy__89 (Guest) 10-09-2025 00:17

@ zedarioz (#4480961)

Che ci provi con tutte e sia un montato non ho dubbi ahahah, ma non è molto elegante raccontarlo dai.

 8
zedarioz 09-09-2025 23:54

Scritto da Silvy__89
Ma perché tutte lo stanno deridendo pubblicamente? Ma povero Holger!

Perché tra di loro parlano e come ha detto Anna, ci prova con tutte. Così fa la figura del provolone…..

 7
Frale (Guest) 09-09-2025 23:54

Ma poteva provarci con Polina Kudermetova che ha la sua età. Ma forse lo schifa pure lei perché non fa il rilievo della sorella. E poi c’è Leylah Fernandez che cerca il ragazzo, non ha risposto all’annuncio? Ha solo un anno più di lui.

 6
robi01 09-09-2025 23:44

Certo che il bamboccio non dev’essere proprio una cima….

 5
Brufen (Guest) 09-09-2025 23:27

Hahahaha

Che sfigato Rune!

 4
Silvy__89 (Guest) 09-09-2025 23:19

Ma perché tutte lo stanno deridendo pubblicamente? Ma povero Holger!

 3
halilovic a. 09-09-2025 23:05

che disastro Rune, mai a pensare un tracollo simile da Bercy 22

 2
piper 09-09-2025 22:57

Rune prima con Kudermetova ora con Kalinskaya, chi altre (russe) poi?

 1
