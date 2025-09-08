ITF Bucharest e Le Neubourg: I Main Draw
ITF BUCHAREST(Rou 75k terra)
[1] Despina Papamichail vs Katarina Zavatska
Elena Ruxandra Bertea vs Iva Primorac pavicic
Daria Lodikova vs Maria Sara Popa
Sapfo Sakellaridi vs [8] Jenny Duerst
[4] Lina Gjorcheska vs Georgia Andreea Craciun
Laura Mair vs Noemi Basiletti
Laura Hietaranta vs Cagla Buyukakcay
Federica Urgesi vs [5] Julia Avdeeva
[7] Tessa Johanna Brockmann vs Weronika Ewald
Elena Malygina vs Lilli Tagger
Lisa Pigato vs Sara Cakarevic
Eva Maria Ionescu vs [3] Lia Karatancheva
[6] Mia Ristic vs Mara Gae
Ilinca Dalina Amariei vs Nina Vargova
Alevtina Ibragimova vs Oana Georgeta Simion
Diana-Ioana Simionescu vs [2] Sada Nahimana
ITF LE NEUBOURG(Fra 75k cemento outdoor)
[1] Greet Minnen vs Alyssa Reguer
Jenny Lim vs Mathilde Lollia
Urszula Radwanska vs Clara Vlasselaer
Alexis Blokhina vs [5] Tessah Andrianjafitrimo
[3] Sofia Costoulas vs Georgia Kalamaris
Gina Marie Dittmann vs Diana Martynov
Sofya Lansere vs Polina Iatcenko
Mariella Thamm vs [7] Harmony Tan
[6] Yuriko Lily Miyazaki vs Tiphanie Lemaitre
Victoria Allen vs Alize Lim
Astrid Lew yan foon vs Vlada Mincheva
Naiktha Bains vs [4] Justina Mikulskyte
[8] Ayana Akli vs Marine Szostak
Margaux Rouvroy vs Seda Baslilar
Manon Arcangioli vs Alice Gillan
Yasmine Kabbaj vs [2] Petra Marcinko
