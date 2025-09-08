Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Bucharest e Le Neubourg: I Main Draw

Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani

ITF BUCHAREST(Rou 75k terra)
[1] Despina Papamichail GRE vs Katarina Zavatska UKR
Elena Ruxandra Bertea ROU vs Iva Primorac pavicic CRO
Daria Lodikova RUS vs Maria Sara Popa ROU
Sapfo Sakellaridi GRE vs [8] Jenny Duerst SUI

[4] Lina Gjorcheska MKD vs Georgia Andreea Craciun ROU
Laura Mair ITA vs Noemi Basiletti ITA
Laura Hietaranta FIN vs Cagla Buyukakcay TUR
Federica Urgesi ITA vs [5] Julia Avdeeva RUS

[7] Tessa Johanna Brockmann GER vs Weronika Ewald POL
Elena Malygina EST vs Lilli Tagger AUT
Lisa Pigato ITA vs Sara Cakarevic FRA
Eva Maria Ionescu ROU vs [3] Lia Karatancheva BUL

[6] Mia Ristic SRB vs Mara Gae ROU
Ilinca Dalina Amariei ROU vs Nina Vargova SVK
Alevtina Ibragimova RUS vs Oana Georgeta Simion ROU
Diana-Ioana Simionescu ROU vs [2] Sada Nahimana BDI

ITF LE NEUBOURG(Fra 75k cemento outdoor)
[1] Greet Minnen BEL vs Alyssa Reguer FRA
Jenny Lim FRA vs Mathilde Lollia FRA
Urszula Radwanska POL vs Clara Vlasselaer BEL
Alexis Blokhina USA vs [5] Tessah Andrianjafitrimo FRA

[3] Sofia Costoulas BEL vs Georgia Kalamaris FRA
Gina Marie Dittmann GER vs Diana Martynov FRA
Sofya Lansere RUS vs Polina Iatcenko RUS
Mariella Thamm GER vs [7] Harmony Tan FRA

[6] Yuriko Lily Miyazaki GBR vs Tiphanie Lemaitre FRA
Victoria Allen GBR vs Alize Lim FRA
Astrid Lew yan foon FRA vs Vlada Mincheva RUS
Naiktha Bains GBR vs [4] Justina Mikulskyte LTU

[8] Ayana Akli USA vs Marine Szostak FRA
Margaux Rouvroy FRA vs Seda Baslilar FRA
Manon Arcangioli FRA vs Alice Gillan GBR
Yasmine Kabbaj MAR vs [2] Petra Marcinko CRO

