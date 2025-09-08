Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 08 Settembre 2025

08/09/2025 08:33 Nessun commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
POL CH Szczecin – terra – (🌤️ 22-14)
R32 Passaro ITA – Juszczak POL 2° inc. ore 13

Il match deve ancora iniziare

Q2 Paroulek CZE – Bocchi ITA Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare




CHN CH Guangzhou – hard – (🌦️ 27-26)
Q2 Binda ITA – Zhu USA Non prima 07:30
ATP Guangzhou
Alexandr Binda [4]
0
3
Evan Zhu [7]
30
1
Mostra dettagli



ROU CH Targu Mures – terra – (🌦️ 27-13)
R32 Agamenone ITA – Alcala Gurri ESP Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH Biella – terra – (☀️ 23-16)
Q2 Iannaccone ITA – Gadamauri BEL Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Carboni ITA – Miletich ITA Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Topo GER – Brancaccio ITA 4° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q2 Popovic SRB – Giunta ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Martinez ESP – Oradini ITA Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Feldbausch SUI – Weis ITA 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Piraino ITA – Strombachs LAT 4° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q2 Martin Tiffon ESP – Ribecai ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare



CHN Huzhou 125 – terra – (⛅ 34-26)
TDQ Liang TPE – Cherubini ITA 2 incontro dalle 05:00

WTA Huzhou 125
En-Shuo Liang [2]
0
3
2
0
Diletta Cherubini [6]
0
6
6
0
Vincitore: Cherubini
Mostra dettagli

TDQ Pieri ITA – Kudashova RUS 2 incontro dalle 05:00

WTA Huzhou 125
Jessica Pieri [4]
0
6
6
0
Daria Kudashova [7]
0
2
2
0
Vincitore: Pieri
Mostra dettagli



SLO Ljubljana 125 – terra – (⛅ 27-11)
1T Pedone ITA – Palicova CZE 2 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

1T Niemeier GER/Oz TUR – Brancaccio ITA/Zidansek SLO 3 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

TUQ Ambrosio ITA – Kucmova CZE 2 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

1T Ambrosio ITA/Zantedeschi ITA – Gorgodze GEO/Osborne AUS 4 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare



MEX Guadalajara 500 – hard – (⛈️ 27-17)
1T Trevisan ITA – Marino CAN 2 incontro dalle 02:00

Il match deve ancora iniziare

1T Bartunkova CZE – Fossa Huergo ITA ore 22:00

Il match deve ancora iniziare

