Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 08 Settembre 2025

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
CH Szczecin – terra – (🌤️ 22-14)
R32 Passaro – Juszczak 2° inc. ore 13
Il match deve ancora iniziare
Q2 Paroulek – Bocchi Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare
CH Guangzhou – hard – (🌦️ 27-26)
Q2 Binda
– Zhu Non prima 07:30
ATP Guangzhou
Alexandr Binda [4]
0
3
Evan Zhu [7]•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Zhu
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
1-1 → 2-1
A. Binda
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
E. Zhu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
CH Targu Mures – terra – (🌦️ 27-13)
R32 Agamenone – Alcala Gurri Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
CH Biella – terra – (☀️ 23-16)
Q2 Iannaccone – Gadamauri Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Carboni – Miletich Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Topo – Brancaccio 4° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q2 Popovic – Giunta Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Martinez – Oradini Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Feldbausch – Weis 3° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
R32 Piraino – Strombachs 4° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q2 Martin Tiffon – Ribecai Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare
Huzhou 125 – terra – (⛅ 34-26)
TDQ Liang – Cherubini 2 incontro dalle 05:00
WTA Huzhou 125
En-Shuo Liang [2]•
0
3
2
0
Diletta Cherubini [6]
0
6
6
0
Vincitore: Cherubini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Diletta Cherubini
2-4 → 2-5
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Diletta Cherubini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Diletta Cherubini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Diletta Cherubini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diletta Cherubini
3-4 → 3-5
Diletta Cherubini
2-3 → 2-4
Diletta Cherubini
1-2 → 2-2
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Diletta Cherubini
1-0 → 1-1
TDQ Pieri – Kudashova 2 incontro dalle 05:00
WTA Huzhou 125
Jessica Pieri [4]
0
6
6
0
Daria Kudashova [7]•
0
2
2
0
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daria Kudashova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Daria Kudashova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Daria Kudashova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Jessica Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Daria Kudashova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Ljubljana 125 – terra – (⛅ 27-11)
1T Pedone – Palicova 2 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
1T Niemeier /Oz – Brancaccio /Zidansek 3 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
TUQ Ambrosio – Kucmova 2 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
1T Ambrosio /Zantedeschi – Gorgodze /Osborne 4 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
Guadalajara 500 – hard – (⛈️ 27-17)
1T Trevisan – Marino 2 incontro dalle 02:00
Il match deve ancora iniziare
1T Bartunkova – Fossa Huergo ore 22:00
Il match deve ancora iniziare
