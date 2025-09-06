CTB Emilbanca Gardens Cup: sarà finale tra Tabacco e Manzano. Out in semifinale Rahmani e Malgaroli

Saranno Giorgio Tabacco e Juan Cruz Martin Manzano a giocarsi nella giornata domenicale (inizio anticipato alle ore 10,30, ingresso libero) il titolo alla CTB Emilbanca Gardens Cup sui campi del Circolo Tennis Bologna, torneo internazionale del circuito ITF con 15.000 dollari di montepremi al termine di due semifinali ben giocate e, a tratti, dominate.

Nella prima semifinale è il siciliano Tabacco ad avere la meglio sull’iraniano Kasra Rahmani, reduce dal match maratona col compagno di allenamenti Daniele Rapagnetta chiusa venerdì sera dopo oltre 2 ore e 30’ di battaglia sul 2-6, 7-6, 6-2: Tabacco parte fortissimo e nel primo set non rischia praticamente mai, piazzando il break al primo gioco e conducendo senza difficoltà fino al 6-2 finale; la seconda partita vede la riscossa di Rahmani, che fallisce lo smash che lo avrebbe portato 5-2 e sembra destinato alla rimonta, ma Tabacco approfitta del piccolo passaggio a vuoto del 18enne avversario e lo sorpassa, chiudendo sul 6-4 in suo favore. “Ho avuto un anno e mezzo molto complicato” spiega a fine gara il numero 1091 del mondo (nel 2022 era 599). “La motivazione non mi è mai mancata: questa settimana sto giocando molto bene e mi godo questo momento. Ora riposo, stretching e mi preparo per la finale”.

Nell’altra sfida è Manzano, tesserato per la Motonautica Pavia, ad avere la meglio sul bergamasco Leonardo Malgaroli, di cui si conferma “bestia nera”, avendo vinto tutti i precedenti in carriera: l’italo-argentino domina i primi 4 games per poi gestire il rientro dell’avversario e imporsi 6-3, poi fa subito break all’inizio del secondo set, resiste alla rimonta avversaria che si ferma a 2 punti dal 4 pari, e chiude in 6-4. “Faccio i complimenti al mio avversario per l’ottimo torneo che ha disputato. La chiave della partita è stata partire meglio, dopo le lunghe partite dei quarti: non ho mai affrontato Tabacco, mi aspetto una sfida molto fisica”.

Il cammino verso la finale

Giorgio Tabacco

1° turno: Raffaele Ciurnelli 6-3, 6-1

Ottavi: Stefano Napolitano 6-2, 6-2

Quarti: Ainius Sabaliauskas 6-3, 6-3

Semifinali: Kasra Rahmani 6-2, 6-4

Juan Cruz Martin Manzano

1° turno: Matteo Gribaldo 7-5, 6-3

Ottavi: Lorenzo Comino 6-2, 6-1

Quarti: Giulio Perego 2-6, 7-6, 6-1

Semifinali: Leonardo Malgaroli 6-3, 6-4.