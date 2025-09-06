McEnroe: “Non sarei sorpreso se Djokovic si ritirasse”
Raggiungere quattro semifinali Slam in una singola stagione è un risultato eccezionale per qualsiasi tennista, ma… forse non sufficiente se ti chiami Novak Djokovic, hai 38 anni e la motivazione a continuare è cercare di vincere un altro Major per toccare quota 25, quello che sarebbe il record assoluto nel tennis in singolare. Il serbo è stato onesto dopo la sconfitta subita ieri da Alcaraz: questi due ragazzi sono più forti fisicamente di me e reggere contro di loro al loro livello di intensità è molto difficile. Dopo due set tiratissimi “non ne avevo più” ha affermato con onestà il serbo. Il futuro di “Nole” fa discutere il mondo del tennis: Djokovic afferma di voler insistere nel 2026, ma avrà ancora la motivazione per insistere e spingere al massimo il proprio fisico, a 39 anni, con due avversari così forti e al picco della propria carriera?
John McEnroe è dubbioso sul futuro del 24 volte campione Slam di Belgrado, tanto da arrivare ad affermare che non sarebbe per niente sorpreso se Novak cambiasse idea e annunciasse la decisione di smettere. L’ha affermato in uno studio da New York del network ESPN, soffermandosi sul momento non facile di “Nole” dopo aver perso, ancora in tre set, contro uno dei due dominatori del tennis attuale dopo le sconfitte patite da Sinner sia Parigi che Wimbledon, lontanissimo dal mettere in seria in difficoltà l’italiano, come è accaduto ieri lo spagnolo a US Open.
“In un certo senso non sarei sorpreso se si ritirasse”, afferma McEnroe, “ma quello che mi sorprenderebbe è che decidesse di giocare ancora un’altra annata. Quella sarebbe la mia scommessa. È stato il terzo miglior giocatore quest’anno, ed è quello che è effettivamente è stato”.
Parole chiare, come è nello stile di McEnroe, anche condivisibili vista la situazione ed età di Djokovic, con due fortissimi e giovani avversari che nel 2025 per lui sono stati inarrivabili, eccetto la partita vinta contro Alcaraz a Melbourne. Un match disputato a gennaio, quindi nove mesi fa. Oggi la situazione sembra diversa, con Sinner e Alcaraz saldamente davanti a tutti. Djokovic incluso.
Mario Cecchi
Djokovc è ancora in grado di battere tutti, tranne Sinner e Alcaraz. Però non è certo che Alcaraz e Sinner potranno sempre essere in buona condizione fisica (qualche piccolo acciacco può capitare a chiunque). Potrebbe approfittarne, perché quindi smettere quando potrebbe vincere ancora uno Slam? Io al suo posto, visto che è ancora in buone condizioni di salute, continuerei a divertirmi, con la speranza di vincere un altro Slam.
Il mitico Nole ha appena tirato fuori un coniglio dal suo cilindro, ovvero pensa di poter vincere con i Big-2 negli incontri 2 su 3.
Ma quale è l’ultima volta che lui ha vinto 1 set (non dico 2) con lo spagnolo (dopo gli A.O. quando Carlos non era “centrato” come dopo) o con l’italiano?
Può solo confidare in infortuni o virus o allergie…
I dati di fatto dicono che ieri, avesse vinto lui il tie break del secondo, non avrebbe poi retto fisicamente nemmeno per il terzo conclusivo set anche di un match che non fosse stato Slam
Finché è competitivo Nole continuerá a giocare e qualche altro titolo atp è altamente probabile lo porti a casa.. negli slam il suo problema sono quei due, gli altri continuerà a batterli
Ma perché questo bisogno che si ritiri uno che perde solo da Carlos e Jannik?
Invece di spostare l’attenzione su ciò che può vincere e come.
Troverà gli stimoli , sta nella natura umana, sta nelle cose di uno che ama questo sport.