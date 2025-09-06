Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Biella: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Tanti azzurri al via

06/09/2025 20:20 1 commento
Stefano Travaglia nella foto
🇮🇹 Challenger 50 Biella – Tabellone Principale – terra
(1) Stefano Travaglia ITA vs Federico Arnaboldi ITA
(WC) Stefano Napolitano ITA vs Enrico Dalla Valle ITA
Gabriele Pennaforti ITA vs Qualifier
Jonas Forejtek CZE vs (6) Alejandro Moro Canas ESP

(4) Alexander Ritschard SUI vs Tom Gentzsch GER
Qualifier vs (WC) Gianluca Cadenasso ITA
Dennis Novak AUT vs Sandro Kopp AUT
Eric Vanshelboim UKR vs (8) Jelle Sels NED

(5) Marko Topo GER vs Raul Brancaccio ITA
Gabriele Piraino ITA vs Robert Strombachs LAT
Kilian Feldbausch SUI vs (Alt) Alexander Weis ITA
Qualifier vs (3) Marco Cecchinato ITA

(7) Oleg Prihodko UKR vs Qualifier
Luka Mikrut CRO vs Qualifier
(WC) Filippo Romano ITA vs Giovanni Fonio ITA
Qualifier vs (2) Zdenek Kolar CZE

🇮🇹 Challenger 50 Biella – Tabellone Qualificazione – terra
[1] 🇪🇸 Pol Martin Tiffon [ALT] vs 🇮🇹 Samuele Pieri
🇮🇹 Lorenzo Beraldo [WC] vs 🇮🇹 Michele Ribecai [10] [ALT]

[2] 🇨🇦 Stefan Popovic vs 🇮🇹 Davide Malan [WC]
🇮🇹 Massimo Giunta vs 🇷🇺 Yaroslav Demin [11]

[3] 🇮🇹 Federico Iannaccone vs 🇮🇹 Giannicola Misasi
🇮🇹 Gabriele Maria Noce vs 🇬🇪 Buvaysar Gadamauri [8]

[4] 🇮🇹 Lorenzo Carboni vs 🇫🇷 Matthieu Roehrich [WC]
🇭🇷 Josip Simundza vs 🇮🇹 Iannis Miletich [12] [WC]

[5] 🇨🇭 Damien Wenger vs 🇪🇸 Juan Cruz Martin Manzano
🇺🇦 Tymur Bieldiugin vs 🇫🇷 Maxime Chazal [7]

[6] 🇪🇸 Alex Martinez vs 🇮🇹 Giorgio Tabacco
🇮🇳 Adil Kalyanpur vs 🇮🇹 Giovanni Oradini [9]

Campo Centrale – Ore: 10:00
Stefan Popovic SRB vs Davide Malan ITA
Lorenzo Beraldo ITA vs Michele Ribecai ITA
Lorenzo Carboni ITA vs Matthieu Roehrich FRA
Adil Kalyanpur IND vs Giovanni Oradini ITA

Campo 3 Biella Collezioni – Ore: 10:00
Massimo Giunta ITA vs Yaroslav Demin RUS
Pol Martin Tiffon ESP vs Samuele Pieri ITA
Tymur Bieldiugin UKR vs Maxime Chazal FRA
Alex Martinez ESP vs Giorgio Tabacco ITA (Non prima 17:00)

Campo 4 Servizi e Seta – Ore: 10:00
Gabriele Maria Noce ITA vs Buvaysar Gadamauri BEL
Federico Iannaccone ITA vs Giannicola Misasi ITA
Josip Simundza CRO vs Iannis Miletich ITA
Damien Wenger SUI vs Juan Cruz Martin Manzano ITA (Non prima 17:00)

