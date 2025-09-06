Challenger 50 Biella: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Tanti azzurri al via
🇮🇹 Challenger 50 Biella – Tabellone Principale – terra
(1) Stefano Travaglia vs Federico Arnaboldi
(WC) Stefano Napolitano vs Enrico Dalla Valle
Gabriele Pennaforti vs Qualifier
Jonas Forejtek vs (6) Alejandro Moro Canas
(4) Alexander Ritschard vs Tom Gentzsch
Qualifier vs (WC) Gianluca Cadenasso
Dennis Novak vs Sandro Kopp
Eric Vanshelboim vs (8) Jelle Sels
(5) Marko Topo vs Raul Brancaccio
Gabriele Piraino vs Robert Strombachs
Kilian Feldbausch vs (Alt) Alexander Weis
Qualifier vs (3) Marco Cecchinato
(7) Oleg Prihodko vs Qualifier
Luka Mikrut vs Qualifier
(WC) Filippo Romano vs Giovanni Fonio
Qualifier vs (2) Zdenek Kolar
🇮🇹 Challenger 50 Biella – Tabellone Qualificazione – terra
[1] 🇪🇸 Pol Martin Tiffon [ALT] vs 🇮🇹 Samuele Pieri
🇮🇹 Lorenzo Beraldo [WC] vs 🇮🇹 Michele Ribecai [10] [ALT]
[2] 🇨🇦 Stefan Popovic vs 🇮🇹 Davide Malan [WC]
🇮🇹 Massimo Giunta vs 🇷🇺 Yaroslav Demin [11]
[3] 🇮🇹 Federico Iannaccone vs 🇮🇹 Giannicola Misasi
🇮🇹 Gabriele Maria Noce vs 🇬🇪 Buvaysar Gadamauri [8]
[4] 🇮🇹 Lorenzo Carboni vs 🇫🇷 Matthieu Roehrich [WC]
🇭🇷 Josip Simundza vs 🇮🇹 Iannis Miletich [12] [WC]
[5] 🇨🇭 Damien Wenger vs 🇪🇸 Juan Cruz Martin Manzano
🇺🇦 Tymur Bieldiugin vs 🇫🇷 Maxime Chazal [7]
[6] 🇪🇸 Alex Martinez vs 🇮🇹 Giorgio Tabacco
🇮🇳 Adil Kalyanpur vs 🇮🇹 Giovanni Oradini [9]
Campo Centrale – Ore: 10:00
Stefan Popovic vs Davide Malan
Lorenzo Beraldo vs Michele Ribecai
Lorenzo Carboni vs Matthieu Roehrich
Adil Kalyanpur vs Giovanni Oradini
Campo 3 Biella Collezioni – Ore: 10:00
Massimo Giunta vs Yaroslav Demin
Pol Martin Tiffon vs Samuele Pieri
Tymur Bieldiugin vs Maxime Chazal
Alex Martinez vs Giorgio Tabacco (Non prima 17:00)
Campo 4 Servizi e Seta – Ore: 10:00
Gabriele Maria Noce vs Buvaysar Gadamauri
Federico Iannaccone vs Giannicola Misasi
Josip Simundza vs Iannis Miletich
Damien Wenger vs Juan Cruz Martin Manzano (Non prima 17:00)
