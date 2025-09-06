Challenger 50 Târgu Mureș 1: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurri nel Md e uno nelle quali
Challenger 50 Târgu Mureș 1 – Tabellone Principale – terra
(1) Marco Trungelliti vs Bernabe Zapata Miralles
Mika Brunold vs Dan Martin
Franco Agamenone vs Max Alcala Gurri
Qualifier vs (6) Daniel Rincon
(3) Filip Cristian Jianu vs Tommaso Compagnucci
Miguel Damas vs Maximilian Neuchrist
Alex Marti Pujolras vs Neil Oberleitner
Qualifier vs (5) Mathys Erhard
(7) Mili Poljicak vs Nicholas David Ionel
Gabi Adrian Boitan vs (WC) Dan Alexandru Tomescu
(WC) Alexandru Coman vs Qualifier
Qualifier vs (4) Nicolas Alvarez Varona
(8) Corentin Denolly vs Qualifier
(WC) Sebastian Gima vs Andrea Picchione
Qualifier vs Gerard Campana Lee
Ryan Nijboer vs (2) Jay Clarke
Challenger 50 Târgu Mureș 1 – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Cezar Cretu vs (WC) Matei Varbanciu
Lawrence Bataljin vs (11) Nikita Mashtakov
(2) Emilien Demanet vs (WC) Daniel Uta
(WC) Alexandru Cristian Dumitru vs (10) Dragos Nicolae Cazacu
(3) Jack Loge vs (Alt) Isaac Nortey
Alessandro Bellifemine vs (7) Imanol Lopez Morillo
(4) Stefan Adrian Andreescu vs Oscar Jose Gutierrez
(Alt) Darius Florin Pop vs (12) Mihai Razvan Marinescu
(5) Thomas Faurel vs Benjamin Thomas George
Edoardo Zanada vs (9) Stefan Palosi
(6) Radu Mihai Papoe vs David Poljak
(WC) Cezar Stefan Bentzel vs (8) Tuncay Duran
Court 1 – Ore: 10:00
Cezar Cretu vs Matei Varbanciu
Cezar Stefan Bentzel vs Tuncay Duran
Alexandru Cristian Dumitru vs Dragos Nicolae Cazacu (Non prima 13:00)
Edoardo Zanada vs Stefan Palosi
Court 2 – Ore: 10:00
Lawrence Bataljin vs Nikita Mashtakov
Stefan Adrian Andreescu vs Oscar Jose Gutierrez
Thomas Faurel vs Benjamin Thomas George
Alessandro Bellifemine vs Imanol Lopez Morillo
Court 3 – Ore: 10:00
Radu Mihai Papoe vs David Poljak
Darius Florin Pop vs Mihai Razvan Marinescu
Emilien Demanet vs Daniel Uta
Jack Loge vs Isaac Nortey
TAG: Circuito Challenger
1 commento
Trungelliti
Varona
Jianu
Clarke
Rincon
Erhard
Poljicak
Picchione