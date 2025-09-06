Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Târgu Mureș 1: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurri nel Md e uno nelle quali

06/09/2025
ROU Challenger 50 Târgu Mureș 1 – Tabellone Principale – terra
(1) Marco Trungelliti ARG vs Bernabe Zapata Miralles ESP
Mika Brunold SUI vs Dan Martin CAN
Franco Agamenone ITA vs Max Alcala Gurri ESP
Qualifier vs (6) Daniel Rincon ESP

(3) Filip Cristian Jianu ROU vs Tommaso Compagnucci ITA
Miguel Damas ESP vs Maximilian Neuchrist AUT
Alex Marti Pujolras ESP vs Neil Oberleitner AUT
Qualifier vs (5) Mathys Erhard FRA

(7) Mili Poljicak CRO vs Nicholas David Ionel ROU
Gabi Adrian Boitan ROU vs (WC) Dan Alexandru Tomescu ROU
(WC) Alexandru Coman ROU vs Qualifier
Qualifier vs (4) Nicolas Alvarez Varona ESP

(8) Corentin Denolly FRA vs Qualifier
(WC) Sebastian Gima ROU vs Andrea Picchione ITA
Qualifier vs Gerard Campana Lee KOR
Ryan Nijboer NED vs (2) Jay Clarke GBR

ROU Challenger 50 Târgu Mureș 1 – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Cezar Cretu ROU vs (WC) Matei Varbanciu ROU
Lawrence Bataljin AUS vs (11) Nikita Mashtakov UKR

(2) Emilien Demanet BEL vs (WC) Daniel Uta ROU
(WC) Alexandru Cristian Dumitru ROU vs (10) Dragos Nicolae Cazacu ROU

(3) Jack Loge BEL vs (Alt) Isaac Nortey GHA
Alessandro Bellifemine ITA vs (7) Imanol Lopez Morillo ESP

(4) Stefan Adrian Andreescu ROU vs Oscar Jose Gutierrez ESP
(Alt) Darius Florin Pop ROU vs (12) Mihai Razvan Marinescu ROU

(5) Thomas Faurel FRA vs Benjamin Thomas George CAN
Edoardo Zanada ITA vs (9) Stefan Palosi ROU

(6) Radu Mihai Papoe ROU vs David Poljak CZE
(WC) Cezar Stefan Bentzel ROU vs (8) Tuncay Duran TUR

Court 1 – Ore: 10:00
Cezar Cretu ROU vs Matei Varbanciu ROU
Cezar Stefan Bentzel ROU vs Tuncay Duran TUR
Alexandru Cristian Dumitru ROU vs Dragos Nicolae Cazacu ROU (Non prima 13:00)
Edoardo Zanada ITA vs Stefan Palosi ROU

Court 2 – Ore: 10:00
Lawrence Bataljin AUS vs Nikita Mashtakov UKR
Stefan Adrian Andreescu ROU vs Oscar Jose Gutierrez ESP
Thomas Faurel FRA vs Benjamin Thomas George CAN
Alessandro Bellifemine ITA vs Imanol Lopez Morillo ESP

Court 3 – Ore: 10:00
Radu Mihai Papoe ROU vs David Poljak CZE
Darius Florin Pop ROU vs Mihai Razvan Marinescu ROU
Emilien Demanet BEL vs Daniel Uta ROU
Jack Loge BEL vs Isaac Nortey GHA

brizz 06-09-2025 20:48

Trungelliti

Varona

Jianu
Clarke

Rincon
Erhard
Poljicak
Picchione

