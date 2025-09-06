WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Montreux, Guadalajara e Changsha: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

Alexandra Eala PHI, 23.05.2005 - Foto Getty
WTA 125 Montreux 🇨🇭 – Semifinali, terra battuta

Center Court – ore 12:00
Arantxa Rus NED / Anca Todoni ROU vs Oksana Selekhmeteva RUS / Simona Waltert SUI
Il match deve ancora iniziare

(5) Darja Semenistaja LAT vs Oleksandra Oliynykova UKR Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

Maja Chwalinska POL vs Andrea Lazaro Garcia ESP

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Guadalajara 🇲🇽 – Finale, cemento

Grandstand – ore 19:30
Panna Udvardy HUN vs (2) Alexandra Eala PHI
Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Changsha 🇨🇳 – Finali , terra battuta

Center Court – ore 08:30
(4) Eudice Chong HKG / (4) En-Shuo Liang TPE vs Yu-Yun Li TPE / Xinxin Yao CHN
WTA Changsha 125
Eudice Chong / En-Shuo Liang [4]
0
7
6
0
Yu-Yun Li / Xinxin Yao
0
5
3
0
Vincitore: Chong / Liang
(8) Maria Timofeeva RUS vs (3) Veronika Erjavec SLO

WTA Changsha 125
Maria Timofeeva [8]
A
1
1
Veronika Erjavec [3]
40
6
0
TAG: