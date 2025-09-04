Notizie dal mondo Copertina, Generica

Djokovic su Kyrgios: "Se avesse avuto il 30% della disciplina, sarebbe stato top-10 fisso"

04/09/2025 23:09 6 commenti
Nick Krygios nella foto - Foto getty images

Due personalità agli antipodi, ma unite da una sorprendente amicizia. Novak Djokovic e Nick Kyrgios, un tempo avversari anche fuori dal campo, hanno costruito negli ultimi anni un legame sincero, nato nel periodo della pandemia, quando l’australiano difese apertamente il serbo. Da allora i due hanno mantenuto rapporti costanti, come ha raccontato lo stesso Djokovic in un’intervista rilasciata a Sportklub.
Il campione serbo ha svelato dettagli curiosi del loro rapporto: “Qualche giorno fa ho ricevuto un video da Kyrgios e mi sono accorto che non gli avevo risposto. Di solito mi manda filmati quando esce a divertirsi e beve. Ogni volta che incontra un serbo finisce a bere con lui e poi mi arrivano messaggi, video e audio” – ha raccontato tra le risate, sottolineando le differenze tra la sua filosofia di vita e quella del giocatore di Canberra.

“Kyrgios? Ha avuto solo il 5% della disciplina necessaria”
Djokovic non ha però nascosto la sua opinione sul talento, a tratti sprecato, del collega:
“Ha sofferto molto con gli infortuni e mi piacerebbe rivederlo in campo. Per quanto controverso sia, porta tanto pubblico ed è importante per il tennis. Spero possa concludere la sua carriera giocando ancora tornei importanti. Al momento è in un limbo: non si è ritirato, ma non si sente più un vero tennista. Ci sta provando e mi auguro che possa disputare quel match a Hong Kong con Sabalenka e poi l’Australian Open”.

L’analisi del numero sette del mondo è stata però lucida e tagliente: “Nick ha un talento enorme, ma se avesse avuto la predisposizione a lavorare duro sarebbe arrivato molto più lontano. È stato negligente nella cura del suo fisico. Penso che se avesse avuto anche solo il 30% della disciplina necessaria, sarebbe stato stabilmente tra i primi dieci. Invece credo abbia mostrato appena un 5%. È riuscito a giocare una finale di Wimbledon senza allenatore, senza riscaldarsi prima delle partite e senza lavorare seriamente in campo”.

Un giudizio sincero, quello di Djokovic, che mette in luce sia l’ammirazione per l’estro di Kyrgios, sia il rammarico per ciò che avrebbe potuto essere e forse non sarà più. Un talento straordinario, ma troppo spesso prigioniero delle proprie eccentricità.

6 commenti

Losvizzero 05-09-2025 00:19

Ahaha 5% è proprio poco, mi sa che ha perso il compagno di doppio

 6
robi01 04-09-2025 23:43

Gianni e pinotto…..stanno bene insieme.

 5
+1: Benzinaio
-1: andrewthefirst
zedarioz (Guest) 04-09-2025 23:38

Per l'olimpiade del rutto libero è super allenato. Specializzato in birra e salsicce.

 4
+1: Inox, Benzinaio
Pier no guest 04-09-2025 23:27

Valutazione corretta.Tra l'altro, essendo insopportabile, non ha mai avuto un coach,giocava d'istinto,colpi formidabili e a volte impossibili da leggere.
Talento sprecato.
Talento sprecato.

 3
LucaEdberg (Guest) 04-09-2025 23:21

Parole dure… ma vere.

 2
Ging89 (Guest) 04-09-2025 23:13

Che carino Djokovic fa comunella con Kyrgios perché è l’unico che ancora sta dalla sua parte ahahahhahahahahhahhaah dopo aver pregato la Wada di squalificare Sinner

MENTRE invece Sinner domina: non ha bisogno di amici perché i nemici sono già terrorizzati da lui

 1
+1: Benzinaio, Cibrario, Squalo_Bianco97, Taxi Driver, Inox
-1: andrewthefirst