Djokovic su Kyrgios: “Se avesse avuto il 30% della disciplina, sarebbe stato top-10 fisso”

Due personalità agli antipodi, ma unite da una sorprendente amicizia. Novak Djokovic e Nick Kyrgios, un tempo avversari anche fuori dal campo, hanno costruito negli ultimi anni un legame sincero, nato nel periodo della pandemia, quando l’australiano difese apertamente il serbo. Da allora i due hanno mantenuto rapporti costanti, come ha raccontato lo stesso Djokovic in un’intervista rilasciata a Sportklub.

Il campione serbo ha svelato dettagli curiosi del loro rapporto: “Qualche giorno fa ho ricevuto un video da Kyrgios e mi sono accorto che non gli avevo risposto. Di solito mi manda filmati quando esce a divertirsi e beve. Ogni volta che incontra un serbo finisce a bere con lui e poi mi arrivano messaggi, video e audio” – ha raccontato tra le risate, sottolineando le differenze tra la sua filosofia di vita e quella del giocatore di Canberra.

“Kyrgios? Ha avuto solo il 5% della disciplina necessaria”

Djokovic non ha però nascosto la sua opinione sul talento, a tratti sprecato, del collega:

“Ha sofferto molto con gli infortuni e mi piacerebbe rivederlo in campo. Per quanto controverso sia, porta tanto pubblico ed è importante per il tennis. Spero possa concludere la sua carriera giocando ancora tornei importanti. Al momento è in un limbo: non si è ritirato, ma non si sente più un vero tennista. Ci sta provando e mi auguro che possa disputare quel match a Hong Kong con Sabalenka e poi l’Australian Open”.

L’analisi del numero sette del mondo è stata però lucida e tagliente: “Nick ha un talento enorme, ma se avesse avuto la predisposizione a lavorare duro sarebbe arrivato molto più lontano. È stato negligente nella cura del suo fisico. Penso che se avesse avuto anche solo il 30% della disciplina necessaria, sarebbe stato stabilmente tra i primi dieci. Invece credo abbia mostrato appena un 5%. È riuscito a giocare una finale di Wimbledon senza allenatore, senza riscaldarsi prima delle partite e senza lavorare seriamente in campo”.

Un giudizio sincero, quello di Djokovic, che mette in luce sia l’ammirazione per l’estro di Kyrgios, sia il rammarico per ciò che avrebbe potuto essere e forse non sarà più. Un talento straordinario, ma troppo spesso prigioniero delle proprie eccentricità.