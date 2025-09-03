Nessuno come Djokovic! Quattro semifinali Slam in stagione a 38 anni

Mai sottovalutare il cuore, e soprattutto la classe, di un campione. Anzi, una leggenda come Novak Djokovic. Il serbo si è presentato a US Open fermo dall’11 luglio, dopo la sconfitta a Wimbledon sofferta contro Sinner. Molti lo devano per spacciato vista la mancanza di incontri competitivi prima di un torneo duro come quello di New York, con la concorrenza assai agguerrita pronta a batterlo per portarsi a casa uno scalpo preziosissimo…. Molti ancora ricordavano la sconfitta dell’anno scorso al terzo turno vs. Popyrin, e ipotizzavano che questo sarebbe stato lo scenario più plausibile, ossia inciampare nei primi turni a corto di ritmo e condizione. Il 24 volte campione Slam aveva tutt’altro programma…

Partita dopo partita “Nole” ha ritrovato sprazzi del suo tennis migliore e quindi anche una buonissima continuità di rendimento, arrivando a superare un tosto Taylor Fritz nei quarti di finale, un match nel quale ha toccato momenti “da Djokovic”, soprattutto nei passaggi chiave. Mastica amarissimo l’americano, all’undicesima sconfitta contro il balcanico; ride compiaciuto Novak, che dedica la vittoria alla figlia Tara (il 3 settembre è il compleanno della piccola, auguri!) e sbarca di nuovo in semifinale a New York. È un risultato storico nel pieno senso del termine: infatti con quest’ennesima cavalcata newyorkese Djokovic ha segnato alcuni primati assoluti, che rafforzano il suo status di più vincente dell’Era moderna della disciplina. Vediamo quali.

A 38 anni e 94 giorni (età calcolata all’inizio del torneo), Djokovic ha raggiunto la quarta semifinale Slam nella stessa stagione: nessuno c’è riuscito alla sua veneranda età. Un record da vero Ironman.

Ma non è finita qua: quella appena raggiunta è la sua 14esima semifinale US Open, che lo porta ad eguagliare Jimmy Connors, nessun come loro due nell’Era Open a New York.

For Tara. Soda popping into semifinal p.s. #онокад изађеш када је најтеже и победиш pic.twitter.com/ad5LhqI45O — Novak Djokovic (@DjokerNole) September 3, 2025

Ci sono altri due rilievi statistici significativi. La vittoria di Djokovic contro Fritz nei quarti a US Open è la n.38 del serbo negli Slam contro giocatori “di casa” in un Major. Novak ha perso solo una volta in carriera contro un tennista casalingo tra Melbourne, Roland Garros, Wimbledon e US Open: a metterlo solo Andy Murray, nella finale dei Championships 2013. Ancor più interessante quest’ultimo rilievo statistico: battendo Fritz (attualmente n.4 ATP), Djokovic ha vinto la nona partita a US Open contro un top5 nel ranking. Nell’Era Open, come lui solo Federer, Sampras e Lendl.

L’appetito vien mangiando, recita un vecchio adagio. “Nole” sarà anche vecchio, ma per fame di titoli Slam nessuno è come lui, e nessuno riesce a ritrovare un livello di gioco così alto ripartendo quasi da zero. Djokovic proverà a staccare questo trio di super campioni puntando alla sesta vittoria contro un top 5 a US Open affrontando Alcaraz in semifinale venerdì prossimo. Lo spagnolo è nettamente favorito, apparso in grandissima condizione nel torneo ma, come si diceva all’inizio, mai sottovalutare la classe e il cuore di un campione… Non ci dimentichiamo cosa accadde lo scorso gennaio a Melbourne, proprio contro Alcaraz sul cemento all’aperto. Sarà una partita da non perdere.

Marco Mazzoni