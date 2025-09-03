Nessuno come Djokovic! Quattro semifinali Slam in stagione a 38 anni
Mai sottovalutare il cuore, e soprattutto la classe, di un campione. Anzi, una leggenda come Novak Djokovic. Il serbo si è presentato a US Open fermo dall’11 luglio, dopo la sconfitta a Wimbledon sofferta contro Sinner. Molti lo devano per spacciato vista la mancanza di incontri competitivi prima di un torneo duro come quello di New York, con la concorrenza assai agguerrita pronta a batterlo per portarsi a casa uno scalpo preziosissimo…. Molti ancora ricordavano la sconfitta dell’anno scorso al terzo turno vs. Popyrin, e ipotizzavano che questo sarebbe stato lo scenario più plausibile, ossia inciampare nei primi turni a corto di ritmo e condizione. Il 24 volte campione Slam aveva tutt’altro programma…
Partita dopo partita “Nole” ha ritrovato sprazzi del suo tennis migliore e quindi anche una buonissima continuità di rendimento, arrivando a superare un tosto Taylor Fritz nei quarti di finale, un match nel quale ha toccato momenti “da Djokovic”, soprattutto nei passaggi chiave. Mastica amarissimo l’americano, all’undicesima sconfitta contro il balcanico; ride compiaciuto Novak, che dedica la vittoria alla figlia Tara (il 3 settembre è il compleanno della piccola, auguri!) e sbarca di nuovo in semifinale a New York. È un risultato storico nel pieno senso del termine: infatti con quest’ennesima cavalcata newyorkese Djokovic ha segnato alcuni primati assoluti, che rafforzano il suo status di più vincente dell’Era moderna della disciplina. Vediamo quali.
A 38 anni e 94 giorni (età calcolata all’inizio del torneo), Djokovic ha raggiunto la quarta semifinale Slam nella stessa stagione: nessuno c’è riuscito alla sua veneranda età. Un record da vero Ironman.
Ma non è finita qua: quella appena raggiunta è la sua 14esima semifinale US Open, che lo porta ad eguagliare Jimmy Connors, nessun come loro due nell’Era Open a New York.
Ci sono altri due rilievi statistici significativi. La vittoria di Djokovic contro Fritz nei quarti a US Open è la n.38 del serbo negli Slam contro giocatori “di casa” in un Major. Novak ha perso solo una volta in carriera contro un tennista casalingo tra Melbourne, Roland Garros, Wimbledon e US Open: a metterlo solo Andy Murray, nella finale dei Championships 2013. Ancor più interessante quest’ultimo rilievo statistico: battendo Fritz (attualmente n.4 ATP), Djokovic ha vinto la nona partita a US Open contro un top5 nel ranking. Nell’Era Open, come lui solo Federer, Sampras e Lendl.
L’appetito vien mangiando, recita un vecchio adagio. “Nole” sarà anche vecchio, ma per fame di titoli Slam nessuno è come lui, e nessuno riesce a ritrovare un livello di gioco così alto ripartendo quasi da zero. Djokovic proverà a staccare questo trio di super campioni puntando alla sesta vittoria contro un top 5 a US Open affrontando Alcaraz in semifinale venerdì prossimo. Lo spagnolo è nettamente favorito, apparso in grandissima condizione nel torneo ma, come si diceva all’inizio, mai sottovalutare la classe e il cuore di un campione… Non ci dimentichiamo cosa accadde lo scorso gennaio a Melbourne, proprio contro Alcaraz sul cemento all’aperto. Sarà una partita da non perdere.
Marco Mazzoni
Nole fa bene a giocare solo gli slam, perché in tal modo preserva il fisico, soprattutto le giunture dello scheletro. A differenza di altri prima di lui, per questo motivo, potrà tenere questi livelli ancora a lungo, ma lui è il primo a farlo, quindi ormai il suo corpo è da considerarsi un laboratorio, e non si sa veramente quando calerà il suo livello prestazionale. Intanto gli auguriamo tutti di arrivare in finale questa settimana.
@ IlPalpa (#4474393)
… Novak non mi è simpatico ma ricordo per i distratti la ex regola 1.08 conosciuta per non fare confusione col nome di “Regola Federer”.
Non piaceva? Non piace? Perfetto, essendo il Tennis uno sport marcio, vergognoso, corrotto, … basta cambiare canale.
Allora si deve istituire il ‘QGrandeSlam’ (QuasiGrandeSlam), forse per Sinner, se manca solo il matchpoint a completarlo, nonché il SGrandeSlam (4 semi slam) per Nole e tutti quelli che l’hanno preceduto o che lo seguiranno, ma sono tanti e quindi non è così significativo, età a parte (dici niente).
La definizione non è mia ma di un certo Sinner: “Nole è il vero GOAT”.
@ IlPalpa (#4474393)
Ma forse sono io che non capisco allora mi informo
“La disparità di trattamento si verifica quando a situazioni di fatto identiche vengono applicati trattamenti diversi, o viceversa, a situazioni diverse viene applicato lo stesso trattamento, senza una giustificazione razionale”
Quanto sopra per capire che il tuo pippone non ha senso.
Non mi sembra che Novak abbia ricevuto Wild Card (unica circostanza in cui possano emergere disparità di tarttamento). Ma dato che sembra
tu ti riferisca al numero di tornei giocati ti ricordo che anche tu (IlPapa) una volta entrato tra i top 100 puoi giocare solo gli Australian Open, vincerli e godere con 2000 punti di una comoda posizione attorno al 25 posto per un anno interno senza più prendere in mano la racchetta nonostante tu sia un commitment player e rientrare tra le teste di serie degli AO anche l’anno successivo.
Queste le regole, se non piacciono ci sono anche i tornei di briscola.
@ IlPalpa (#4474393)
Mamma mia, che ricerca faticosa…per dire cosa? Che Novak, a 38 anni, detentore di tutti i record in fatto di Slam, 1000 e Finals, è esentato dagli obblighi cui è stato scrupolosamente sottoposto finché ha avuto l’età di tutti gli altri tennisti che hai elencato? Rilassati, vedrai che anche Alcaraz, Sinner, Draper, Fritz, De Minaur, Lehecka etc.etc., quando avranno gli anni di Novak e avranno raggiunto i suoi numeri (magari anche qualcosa di più, chissà) godranno di quelli che più che privilegi chiamerei legittimi, doverosi riconoscimenti di un’attività intensa che ha prodotto, col massimo impegno, i massimi risultati…e non credere che sia così semplice, soprattutto in una fase matura, entrare subito nella routine dello Slam dopo essere stati fermi più giorni
Ah ma non aveva male questo ETERNO FALSONE?
Gli alieni a questa età sono esclusivamente 2: Federer e Djokovic (infatti diremo che Fedderereddiocovich erano un’altra cosa).
Così Federer 2019 e ad inizio 2020:
semifinale Roland Garros
semifinale Australian Open
finale Wimbledon ad un punto da vittoria, contro il n.1 più vincente di sempre
semifinale ATP Finals
vittoria ATP 1000 Miami
finale ATP 1000 Indian Wells
Scontri diretti:
una vittoria contro Nadal a Wimbledon
una vittoria contro Djokovic in 2 set alle ATP Finals
E concludo con un sonoro: forza Nole!! (beninteso per venerdì… non certo poi per domenica)
@ custer (#4474382)
È sorprendente che si ripeta a 38 anni, non mi sembra così difficile da capire…dai un’occhiata all’età degli altri quando hanno fatto la stessa cosa, ci sono 10 anni di più rispetto a Roger, 7 in più rispetto a Laver, differenze abissali in questo sport: qui si superano i freddi numeri, questa diventa una impresa dal punto di vista fisico, emotivo e motivazionale, tanto più se ottenuta dallo stesso uomo che continua a superare se stesso
Ormai Djokovic può giocare solo per gli Slam mentre tutti gli altri giocatori devono giocare tutti gli altri tornei obbligatori, la disparità di trattamento è più che evidente per chi non ha le fette di salame sugli occhi da tifoso da bar dello sport e per giunta Djovic se ne vanta di aver raggiunto questo “privilegio”, così lui lo ha chiamato, incredibile ma vero!
Solo qualche numeretto per renderesene conto meglio, arrivano! 😐
Numero totale di partite giocate finora da Dkovic ( attualmente N 4 ATP ) durante il 2025 : 35
VS
Numero totale di partite giocate finora da altri top player ( Top 15 ATP ) durante il 2025 , eccole arrivano!
N 1 Alcaraz: 60
N 2 Sinner: 35
PS se non ci fossero stati i 3 mesi di sospensione, sarebbe arrivato almeno a 50.
N 3 Zverev: 59
N 5 Fritz: 53
N 6 Shelton: 54
N 7 Draper: 35
N 8 De Minaur: 52
N 9 Musetti : 38
N 10 Khachanov: 47
N 11 Rune : 43
N 12 Ruud : 39
N 13 Rublev : 48
N 14 Paul : 39
N 15 Lehecka : 47
Da notare anche che i quattro Top player sotto le 40 partite ( Draper , Musetti, Ruud , Paul ) sono stati fermi per qualche infortunio, Sinner come già detto invece non fa testo perché senza i tre mesi di sospensione sarebbe arrivato finora almeno a 50 partite disputate,
Insomma, per stringere il succo, questo record di Djokovic è evidentemete fallato ma sarà sempre strombazzato dal mainstream sportivo, chissà come mai….!!
NB Dati classifica presi da Ranking Live di Livetennis
Dati del nuumero totale di partite giocate finora da Djokovic e da altri top player ( Top 15 ATP ) durante il 2025 presi dal sito ATP Tour
Scontri diretti con gli attuali top 10
Sinner vs Djokovic (6-4)
Alcaraz vs Djokovic (3-5)
Zverev vs Djokovic (5-9)
Fritz vs Djokovic (0-11)
Shelton vs Djokovic (0-1)
Draper vs Djokovic (0-1)
Musetti vs Djokovic (1-8)
De Minaur vs Djokovic (1-3)
Khachanov vs Djokovic (1-9)
Considerando che, al momento, solo:
Rod Laver (~31 anni)
Ivan Lendl (~27 anni)
Andre Agassi (~24 anni)
Roger Federer (~28 anni)
Rafael Nadal (~24 anni)
Novak Djokovic (~38 anni)
hanno raggiunto le semifinali di tutti e quattro i tornei del Grande Slam nello stesso anno, non mi sembra che si tratti di una notizia particolarmente sorprendente, visto che Djokovic già nel 2021 e nel 2023 era il più anziano ad aver compiuto la stessa impresa.
Ma super mitico Novak!!!! Il più grande “violinista” in circolazione…e mi sembrava strano che non avesse ancora ottenuto qualche record, e in assenza del Grande Slam intanto realizza 4 semi Slam in stagione, se non è un “grande Slam” a 38 anni…oltre ad aver consolidato il record di vittorie col povero Taylor che, nella vana attesa del tracollo per anzianità di Novak, avevo immaginato più pericoloso almeno in questa occasione, essendo in forma e in patria: ma sembra che Novak, senza giocare e ballando, abbia trovato la giusta serenità e concentrazione per l’ennesima semi, dove incomincera’ il “divertimento serio”, quello che continua ad attizzarlo, che innesta la sfida che prescinde dal risultato costituendo già, di per sé, una vittoria
Se va al quinto Alcaraz 100%…
La torcida Alcaraz invece la vedo serena,serena
Il balletto insegnato dalla figlia è fantastico.
State sereni circolo della canotta, come ha detto il terrore … è imbattibile!
Fenomenovak
Sicuramente Djokovic rappresenta un caso unico nella storia del tennis, e direi dello sport in generale, ma non da quest’anno.
Va però detto che negli slam gli unici top 20 che ha incontrato sono stati:
AO QF v Alcaraz (3) SF rit Zverev (2)
RG QF v Zverev (3) SF p Sinner (1)
W ottavi v De Minaur (11) SF p Sinner (1)
USO QF v Fritz (4) SF ? Alcaraz (2)
E’ abbastanza evidente che lo scoglio, almeno fino a quest’ultimo Slam 2025 è stata la SF, nella quale, come facilmente succede, incontra il numnero 1 od il 2, ma nei turni precedenti, tranne che nei quarti (a Wimbledon fa eccezione l’aver incontrato De Minaur negli ottavi, ma nei quarti ha beccato Cobolli, fuori dalla top20) non incontra mai top 20.
Senza fare dietrologie, un classificato 6° o 7°, come lo è stato il serbo in questi Slam, dovrebbe incontrare un top 16 almeno dagli ottavi (ed un top 32 dal terzo turno), ma è capitato solo due volte, appunto a W con l’australiano, ed agli AO con Machac (25). Di fatto Djokovic incontra le tds solo dai quarti in poi (mai il numero 1 od il 2), in semifinale il 1° od il 2°, e li perde.
Le capacità di Djokovic sono indiscusse, ma sarebbe interessante verificare quanti altri, nella sua posizione, hanno avuto tabelloni così favorevoli.
Bollito..uscirà 1000% con Alcaraz l’imbattibile
Curva Sinneriana compatta a tifare per Nole!
Una grande lezione per chi pensava di avvicinare “i due”. Sconfitta indigeribile per gli americani con il solo alibi dell’infortunio di Shelton, e soprattutto del lamentoso Zverev, che aveva un’autostrada fino alla semifinale.
Al di là di tutti i records, importanti, meno importanti e/o addirittura risibili … io ritengo che questo Nole abbia assolutamente i mezzi per mettere in difficoltà e anche per battere l’attuale Carlitos !
Ovviamente, non sarà la stessa cosa che battere Fritz e le possibilità saranno di gran lunga più ridotte 🙂
Aggiungo che in semifinale tiferò apertamente per il tennista serbo, nonostante questi non mi stia affatto simpatico, soltanto perché ciò è nel chiaro interesse di Jannik Sinner.
Alla fine non é il Djokovic del 2017-18 che usciva dalla top 10 e perdeva da Ching e Cecchinato. È una situazione più simile al Djokovic 2007-2010, quando aveva davanti solp die giocatori. Penserà: “se nel 2008 ho vinto uno slam da numero tre degli slam, chissà che non risucceda. Certo ho i miei anni, ma quando ero giovane avevo altri problemi come l’intolleranza e ce l’ho fatta lo stesso”.
Ma Sinner e Alcaraz sembrano ancora più cannibali dei Fedal, per quanto la cosa possa apparire mostruosa.
Stiamo a vedere, la semi non me la perdo
si si tutto bello per carità ma chi segue il tennis con passione e oggettività (quindi i fedalini sono esclusi per definizione) sa che Djokovic negli slam (quindi quando è motivato) è inferiore solo a Sinner e al miglior Alcaraz.
Tutti gli altri (se non si infortunia) li batte in ciabatte.
Quindi in realtà nessuna sorpresa, ha fatto il suo.
Anche perché l’unico avversario di spessore che ha incontrato (Fritz) era 0-10 nei confronti diretti quindi vuol dire uno che non ha armi per disinnescarti.
Adesso ovviamente il discorso cambia. Alcaraz non è quello di Melbourne e una vittoria del serbo piu che una sorpresa sarebbe una vera e propria impresa.