Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 22 Aprile 2026
Masters 1000 Madrid – terra
R128 Prizmic – Berrettini Non prima 13:30
R128 Dzumhur – Bellucci 2° inc. ore 11:00
R128 Sonego – Lajovic 3° inc. ore 11:00
R128 Moller – Cina 4° inc. ore 11:00
WTA 1000 Madrid – terra
1T Parks – Cocciaretto ore 13:30
1T Jacquemot – Grant 4 incontro dalle 13:30
CH 75 Roma Garden – terra
R16 Cadenasso – Vasami 2° inc. ore 10:00
R16 Bayldon /Veldheer – Vavassori /Vavassori 2° inc. ore 11:00
R16 Cadenasso /Romano – Ho /Tseng 3° inc. ore 11:00
R16 Latinovic /Ruehl – Bondioli /Caniato 2° inc. ore 11:00
CH 50 Abidjan – hard
R16 Mansouri /Neuchrist – Erel /Giunta 2° inc. ore 18:30
WTA Oeiras 125 Outdoor – terra
2T Bronzetti – Lepchenko ore 13:30
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3 commenti
Collignon ritirato prima del sorteggio dei qualificati (se il forfait avviene dopo, il lucky loser sostituisce il giocatore ritirato nel tabellone, altrimenti si estraggono insieme qualificati e lucky loser e il posto liberato dal giocatore ritirato può essere occupato da un qualificato)
Ma Berrettini non aveva Collignon? che centra prizmic che è un qualificato?
Il Vava si è clonato per giocare il doppio?