Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 22 Aprile 2026

22/04/2026 07:59 3 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

ESP Masters 1000 Madrid – terra
R128 Prizmic CRO – Berrettini ITA Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

R128 Dzumhur BIH – Bellucci ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Sonego ITA – Lajovic SRB 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Moller DEN – Cina ITA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare





ESP WTA 1000 Madrid – terra
1T Parks USA – Cocciaretto ITA ore 13:30

Il match deve ancora iniziare

1T Jacquemot FRA – Grant ITA 4 incontro dalle 13:30

Il match deve ancora iniziare





ITA CH 75 Roma Garden – terra
R16 Cadenasso ITA – Vasami ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Bayldon AUS/Veldheer NED – Vavassori ITA/Vavassori ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Cadenasso ITA/Romano ITA – Ho TPE/Tseng TPE 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Latinovic SRB/Ruehl GER – Bondioli ITA/Caniato ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare





CIV CH 50 Abidjan – hard
R16 Mansouri TUN/Neuchrist AUT – Erel TUR/Giunta ITA 2° inc. ore 18:30

Il match deve ancora iniziare





POR WTA Oeiras 125 Outdoor – terra
2T Bronzetti ITA – Lepchenko USA ore 13:30

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3 commenti

JOA20 (Guest) 22-04-2026 09:03

Scritto da Spider 99
Ma Berrettini non aveva Collignon? che centra prizmic che è un qualificato?

Collignon ritirato prima del sorteggio dei qualificati (se il forfait avviene dopo, il lucky loser sostituisce il giocatore ritirato nel tabellone, altrimenti si estraggono insieme qualificati e lucky loser e il posto liberato dal giocatore ritirato può essere occupato da un qualificato)

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Spider 99 (Guest) 22-04-2026 08:12

Ma Berrettini non aveva Collignon? che centra prizmic che è un qualificato?

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Harlan (Guest) 22-04-2026 08:08

Il Vava si è clonato per giocare il doppio?

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