Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. La rivincita di Tyra Grant: un anno dopo entra nel main draw di Madrid

Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP
Tyra Caterina Grant si regala una giornata da ricordare e conquista per la prima volta in carriera il tabellone principale del Madrid Open. La giovane italo-americana, classe 2008, firma una splendida rimonta contro l’ungherese Panna Udvardy, numero 78 del ranking WTA, imponendosi con il punteggio di 0-6 6-3 6-2 al termine di un match iniziato nel peggiore dei modi e ribaltato con personalità, coraggio e grande maturità.
Per Grant è una vittoria dal sapore ancora più speciale, perché arriva quasi a un anno di distanza da una delusione cocente. Il 22 aprile 2025, infatti, Tyra si era già giocata l’accesso al main draw del torneo madrileno, fermandosi però nell’ultimo ostacolo contro Aljaksandra Sasnovic con il punteggio di 1-6 5-7. Stavolta, invece, l’occasione è tornata a bussare alla sua porta e la tennista azzurra non se l’è lasciata sfuggire.
L’avvio era stato da incubo. Il primo set si era chiuso con un durissimo 6-0 in favore della Udvardy, capace di mettere subito pressione alla giovane italiana. Sembrava una montagna difficile da scalare, ma Grant ha avuto il merito di non uscire mentalmente dalla partita. Nel secondo set ha cambiato passo, ha trovato maggiore profondità nei colpi e ha iniziato a gestire meglio gli scambi, riuscendo a strappare il parziale per 6-3.
Da lì in avanti il match è cambiato completamente. Nel terzo e decisivo set Tyra è partita subito meglio, prendendo in mano l’inerzia dell’incontro e costringendo l’ungherese a inseguire. Con lucidità e determinazione, la romana ha chiuso i conti sul 6-2, completando una rimonta di grande spessore e centrando un traguardo importantissimo nella sua giovanissima carriera.
Grazie a questo successo, Grant aggiorna anche il suo curriculum nei tornei di alto livello. Fino a oggi, infatti, la sua unica presenza in un tabellone principale risaliva agli Internazionali d’Italia 2025, quando entrò grazie a una wild card ma venne sconfitta al primo turno da Antonia Ruzic in tre set, 3-6 6-2 7-5. Ora, invece, arriva a Madrid passando dalle qualificazioni e con la consapevolezza di essersi meritata il posto con una prova di grande carattere.
Combined Madrid (1000 ATP – WTA)
Madrid, Spagna · 21 Aprile 2026
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TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 21 Aprile
09:00
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15°
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18°
11:00
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20°
12:00
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13:00
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24°
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25°
15:00
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16:00
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17:00
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27°
18:00
☁️
26°
Programma del giorno — 21 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
Turno Qualificazioni maschili e femminili · 1° Turno Main Draw femminile
Q / W-R1
☁️ Cielo coperto
Qualificazioni ATP/WTA
♀ 1° Turno MD WTA
Terra Rossa
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Petra Marcinko vs Victoria Jimenez Kasintseva
WTA Madrid 1000
Petra Marcinko
0
6
7
0
Victoria Jimenez Kasintseva
•
0
0
5
0
Vincitore: Marcinko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Victoria Jimenez Kasintseva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Petra Marcinko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Victoria Jimenez Kasintseva
5-4 → 5-5
Petra Marcinko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Petra Marcinko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Victoria Jimenez Kasintseva
2-3 → 2-4
Petra Marcinko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Petra Marcinko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Petra Marcinko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Petra Marcinko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Beatriz Haddad Maia
vs Jessica Bouzas Maneiro
WTA Madrid 1000
Beatriz Haddad Maia
•
0
1
1
0
Jessica Bouzas Maneiro
0
6
6
0
Vincitore: Bouzas Maneiro
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Beatriz Haddad Maia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Beatriz Haddad Maia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Beatriz Haddad Maia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Jessica Bouzas Maneiro
1-0 → 1-1
Beatriz Haddad Maia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Bouzas Maneiro
1-5 → 1-6
Beatriz Haddad Maia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Beatriz Haddad Maia
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Beatriz Haddad Maia
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Jessica Bouzas Maneiro
0-0 → 0-1
Paula Badosa
vs Julia Grabher
WTA Madrid 1000
Paula Badosa
6
6
0
Julia Grabher
7
4
6
Vincitore: Grabher
Servizio
Svolgimento
Set 3
Paula Badosa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-5 → 0-6
Julia Grabher
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Paula Badosa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Julia Grabher
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Paula Badosa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Paula Badosa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Paula Badosa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Paula Badosa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Julia Grabher
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Paula Badosa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
2*-3
2-4*
2-5*
3*-5
3*-6
6-6 → 6-7
Julia Grabher
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Paula Badosa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Paula Badosa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Julia Grabher
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Julia Grabher
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Paula Badosa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Kaitlin Quevedo
vs Venus Williams Non prima 16:00
WTA Madrid 1000
Kaitlin Quevedo
0
6
6
0
Venus Williams
0
2
4
0
Vincitore: Quevedo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Venus Williams
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Venus Williams
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Venus Williams
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Venus Williams
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Venus Williams
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Venus Williams
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Venus Williams
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Peyton Stearns
vs Lois Boisson
WTA Madrid 1000
Peyton Stearns
•
0
6
5
Lois Boisson
0
1
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Peyton Stearns
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Lois Boisson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Peyton Stearns
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Lois Boisson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Peyton Stearns
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Lois Boisson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Tatjana Maria vs Laura Samson
WTA Madrid 1000
Tatjana Maria
0
4
2
0
Laura Samson
0
6
6
0
Vincitore: Samson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tatjana Maria
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Laura Samson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Tatjana Maria
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Laura Samson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Laura Samson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Laura Samson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Laura Siegemund
vs Irina-Camelia Begu
WTA Madrid 1000
Laura Siegemund
•
0
6
6
0
Irina-Camelia Begu
0
4
0
0
Vincitore: Siegemund
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Irina-Camelia Begu
4-0 → 5-0
Laura Siegemund
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Laura Siegemund
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Laura Siegemund
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Irina-Camelia Begu
3-3 → 3-4
Laura Siegemund
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Irina-Camelia Begu
1-1 → 2-1
Laura Siegemund
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Irina-Camelia Begu
0-0 → 1-0
Anna Bondar
vs Viktorija Golubic
WTA Madrid 1000
Anna Bondar
•
0
6
6
0
Viktorija Golubic
0
2
3
0
Vincitore: Bondar
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Anna Bondar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Viktorija Golubic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Viktorija Golubic
2-1 → 2-2
Anna Bondar
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Anna Bondar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
5-2 → 6-2
Viktorija Golubic
3-2 → 4-2
Viktorija Golubic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Viktorija Golubic
0-1 → 1-1
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Robin Montgomery
vs Magda Linette
WTA Madrid 1000
Robin Montgomery
0
4
3
0
Magda Linette
•
0
6
6
0
Vincitore: Linette
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Magda Linette
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Robin Montgomery
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Robin Montgomery
2-3 → 2-4
Magda Linette
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Robin Montgomery
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Robin Montgomery
0-1 → 1-1
Magda Linette
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Robin Montgomery
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Robin Montgomery
3-4 → 4-4
Magda Linette
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Robin Montgomery
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Robin Montgomery
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Robin Montgomery
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Magda Linette
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Anastasia Zakharova
vs Camila Osorio
WTA Madrid 1000
Anastasia Zakharova
0
0
3
0
Camila Osorio
0
6
6
0
Vincitore: Osorio
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Camila Osorio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Anastasia Zakharova
3-4 → 3-5
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Anastasia Zakharova
3-2 → 3-3
Anastasia Zakharova
1-2 → 2-2
Camila Osorio
15-0
15-15
15-0
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zakharova
0-5 → 0-6
Anastasia Zakharova
0-3 → 0-4
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Stadium 3 – ore 11:00
(10) Nikola Bartunkova vs Alina Charaeva
WTA Madrid 1000
Nikola Bartunkova [10]
7
2
6
Alina Charaeva
6
6
7
Vincitore: Charaeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
1-2*
2*-2
4-2*
5*-3
6*-3
6-5*
6*-6
6-6 → 6-7
Nikola Bartunkova
5-5 → 6-5
Nikola Bartunkova
4-4 → 5-4
Nikola Bartunkova
3-3 → 4-3
Nikola Bartunkova
2-2 → 3-2
Nikola Bartunkova
1-1 → 2-1
Nikola Bartunkova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nikola Bartunkova
2-4 → 2-5
Alina Charaeva
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
2-3 → 2-4
Nikola Bartunkova
1-3 → 2-3
Alina Charaeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Nikola Bartunkova
1-1 → 1-2
Nikola Bartunkova
0-15
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
4-0*
4-1*
5*-1
6*-4
6*-5
6-6*
7-6*
6-6 → 7-6
Nikola Bartunkova
5-6 → 6-6
Nikola Bartunkova
4-5 → 5-5
Alina Charaeva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Nikola Bartunkova
3-2 → 4-2
Alina Charaeva
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Nikola Bartunkova
2-1 → 3-1
Nikola Bartunkova
1-0 → 2-0
Alina Charaeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(5) Katie Volynets
vs (14) Tamara Korpatsch
WTA Madrid 1000
Katie Volynets [5]
7
5
6
Tamara Korpatsch [14]
5
7
2
Vincitore: Volynets
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Tamara Korpatsch
5-5 → 5-6
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Tamara Korpatsch
4-4 → 4-5
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Tamara Korpatsch
2-2 → 2-3
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Sloane Stephens
vs (16) Anhelina Kalinina
WTA Madrid 1000
Sloane Stephens
6
6
2
Anhelina Kalinina [16]
2
7
6
Vincitore: Kalinina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anhelina Kalinina
2-5 → 2-6
Sloane Stephens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Sloane Stephens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Anhelina Kalinina
1-2 → 1-3
Sloane Stephens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1*-2
1-3*
1-4*
2*-4
2*-5
3-5*
3-6*
4*-6
5*-6
6-6 → 6-7
Sloane Stephens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Anhelina Kalinina
5-5 → 6-5
Sloane Stephens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Anhelina Kalinina
3-3 → 4-3
Anhelina Kalinina
2-2 → 3-2
Sloane Stephens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Anhelina Kalinina
1-1 → 1-2
Sloane Stephens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Sloane Stephens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(9) Alycia Parks
vs Ksenia Efremova
WTA Madrid 1000
Alycia Parks [9]
•
40
6
5
Ksenia Efremova
30
1
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
Ksenia Efremova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Alycia Parks
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Ksenia Efremova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Ksenia Efremova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Ksenia Efremova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ksenia Efremova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 4 – ore 11:00
Pablo Llamas Ruiz vs Elmer Moller
ATP Madrid
Pablo Llamas Ruiz
6
3
Elmer Moller
7
6
Vincitore: Moller
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Moller
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
E. Moller
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
E. Moller
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-1 → 1-2
E. Moller
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
ace
1-5*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
E. Moller
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
6-5 → 6-6
E. Moller
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
E. Moller
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
3-2 → 3-3
E. Moller
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
P. Llamas Ruiz
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
E. Moller
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Marco Trungelliti
vs Daniel Merida
ATP Madrid
Marco Trungelliti [1]
6
3
Daniel Merida [13]
7
6
Vincitore: Merida
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
D. Merida
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
M. Trungelliti
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-2 → 2-2
D. Merida
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
D. Merida
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
M. Trungelliti
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-4 → 5-4
D. Merida
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Trungelliti
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Trungelliti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
D. Merida
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Trungelliti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Chris Rodesch
vs Dusan Lajovic
ATP Madrid
Chris Rodesch
4
4
Dusan Lajovic
6
6
Vincitore: Lajovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Rodesch
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
2-4 → 3-4
D. Lajovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
C. Rodesch
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
1-3 → 2-3
C. Rodesch
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
C. Rodesch
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Rodesch
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
df
ace
3-5 → 4-5
C. Rodesch
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
ace
3-3 → 3-4
C. Rodesch
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Rodesch
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Moez Echargui
vs Nicolai Budkov Kjaer
ATP Madrid
Moez Echargui
1
0
Nicolai Budkov Kjaer
6
6
Vincitore: Budkov Kjaer
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Echargui
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-5 → 0-6
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
M. Echargui
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
Court 5 – ore 11:00
(7) Simona Waltert
vs (24) Dominika Salkova
WTA Madrid 1000
Simona Waltert [7]
•
0
6
6
0
Dominika Salkova [24]
0
0
2
0
Vincitore: Waltert
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Dominika Salkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Dominika Salkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Dominika Salkova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
Simona Waltert
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Dominika Salkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Dominika Salkova
0-0 → 1-0
(6) Anna Blinkova
vs Elvina Kalieva
WTA Madrid 1000
Anna Blinkova [6]
2
6
5
Elvina Kalieva
6
3
7
Vincitore: Kalieva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elvina Kalieva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Anna Blinkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Elvina Kalieva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Anna Blinkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Elvina Kalieva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Elvina Kalieva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Anna Blinkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Anna Blinkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elvina Kalieva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Elvina Kalieva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Anna Blinkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Blinkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Elvina Kalieva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Elvina Kalieva
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Elvina Kalieva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
(1) Yuliia Starodubtseva
vs (20) Anastasia Pavlyuchenkova
WTA Madrid 1000
Yuliia Starodubtseva [1]
4
6
4
Anastasia Pavlyuchenkova [20]
6
0
6
Vincitore: Pavlyuchenkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Anastasia Pavlyuchenkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Anastasia Pavlyuchenkova
2-4 → 3-4
Yuliia Starodubtseva
1-4 → 2-4
Anastasia Pavlyuchenkova
1-3 → 1-4
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Anastasia Pavlyuchenkova
0-2 → 0-3
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Anastasia Pavlyuchenkova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yuliia Starodubtseva
5-0 → 6-0
Anastasia Pavlyuchenkova
4-0 → 5-0
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Anastasia Pavlyuchenkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Yuliia Starodubtseva
1-0 → 2-0
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Anastasia Pavlyuchenkova
4-4 → 4-5
Yuliia Starodubtseva
3-4 → 4-4
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Anastasia Pavlyuchenkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Anastasia Pavlyuchenkova
1-1 → 2-1
Yuliia Starodubtseva
1-0 → 1-1
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(8) Dalma Galfi
vs (19) Darja Vidmanova
WTA Madrid 1000
Dalma Galfi [8]
0
7
6
0
Darja Vidmanova [19]
•
0
5
3
0
Vincitore: Galfi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darja Vidmanova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Darja Vidmanova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Darja Vidmanova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Dalma Galfi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Darja Vidmanova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Dalma Galfi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Darja Vidmanova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalma Galfi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Darja Vidmanova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Dalma Galfi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Darja Vidmanova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Dalma Galfi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Darja Vidmanova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Dalma Galfi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Darja Vidmanova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 6 – ore 11:00
Cristian Garin vs Martin Damm
ATP Madrid
Cristian Garin [2]
6
4
6
Martin Damm [24]
2
6
7
Vincitore: Damm
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-4
3-4*
ace
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
C. Garin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
M. Damm
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-5 → 5-6
C. Garin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
M. Damm
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Damm
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-3 → 3-4
M. Damm
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
2-2 → 2-3
C. Garin
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
M. Damm
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Garin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
4-5 → 4-6
M. Damm
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-5 → 4-5
C. Garin
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
3-4 → 3-5
M. Damm
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
3-3 → 3-4
M. Damm
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-2 → 2-3
M. Damm
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
M. Damm
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Garin
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-2 → 6-2
C. Garin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 5-1
C. Garin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
M. Damm
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Yibing Wu
vs Titouan Droguet
ATP Madrid
Yibing Wu [11]
0
6
Titouan Droguet [17]
6
7
Vincitore: Droguet
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
Y. Wu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Y. Wu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
T. Droguet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
Y. Wu
15-0
15-15
df
15-30
30-30
ace
40-30
3-4 → 4-4
Y. Wu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Y. Wu
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-2 → 2-2
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
T. Droguet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-5 → 0-6
T. Droguet
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Y. Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
T. Droguet
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Y. Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Diego Dedura
vs Benjamin Bonzi
ATP Madrid
Diego Dedura
2
1
Benjamin Bonzi [15]
6
6
Vincitore: Bonzi
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dedura
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
B. Bonzi
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Dedura
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
B. Bonzi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
D. Dedura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
B. Bonzi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Patrick Kypson
vs Nikoloz Basilashvili
ATP Madrid
Patrick Kypson [7]
7
6
4
Nikoloz Basilashvili [20]
6
7
6
Vincitore: Basilashvili
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
P. Kypson
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-3 → 4-3
N. Basilashvili
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
P. Kypson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
P. Kypson
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 2-1
P. Kypson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
ace
6-6 → 6-7
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
P. Kypson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
N. Basilashvili
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
N. Basilashvili
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
P. Kypson
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
0-1 → 1-1
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
ace
3*-1
ace
4-1*
4-2*
5*-2
6*-2
ace
6-6 → 7-6
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
P. Kypson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
P. Kypson
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
P. Kypson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
P. Kypson
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 1-0
Court 7 – ore 11:00
Leolia Jeanjean vs Rebeka Masarova
WTA Madrid 1000
Leolia Jeanjean
6
3
6
Rebeka Masarova
3
6
3
Vincitore: Jeanjean
Servizio
Svolgimento
Set 3
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Rebeka Masarova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Rebeka Masarova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebeka Masarova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Rebeka Masarova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Rebeka Masarova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Rebeka Masarova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebeka Masarova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Rebeka Masarova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(4) Panna Udvardy
vs Tyra Caterina Grant
WTA Madrid 1000
Panna Udvardy [4]
6
3
2
Tyra Caterina Grant
0
6
6
Vincitore: Grant
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tyra Caterina Grant
2-4 → 2-5
Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Tyra Caterina Grant
2-2 → 2-3
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Tyra Caterina Grant
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Tyra Caterina Grant
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Panna Udvardy
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Tyra Caterina Grant
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Panna Udvardy
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Tyra Caterina Grant
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Tyra Caterina Grant
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tyra Caterina Grant
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Tyra Caterina Grant
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(11) Hanne Vandewinkel
vs (13) Daria Snigur
WTA Madrid 1000
Hanne Vandewinkel [11]
0
6
4
0
Daria Snigur [13]
0
7
6
0
Vincitore: Snigur
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hanne Vandewinkel
4-5 → 4-6
Hanne Vandewinkel
4-3 → 4-4
Daria Snigur
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Hanne Vandewinkel
3-2 → 4-2
Daria Snigur
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Hanne Vandewinkel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Daria Snigur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Hanne Vandewinkel
0-1 → 1-1
Daria Snigur
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
2*-2
2*-3
2-4*
3-4*
4*-4
4*-5
4-6*
6-6 → 6-7
Hanne Vandewinkel
5-5 → 6-5
Daria Snigur
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Hanne Vandewinkel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Hanne Vandewinkel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Hanne Vandewinkel
2-2 → 3-2
Daria Snigur
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Hanne Vandewinkel
1-1 → 1-2
Hanne Vandewinkel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
(2) Anastasia Potapova
vs (22) Sinja Kraus
WTA Madrid 1000
Anastasia Potapova [2]
0
2
7
1
Sinja Kraus [22]
•
0
6
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Sinja Kraus
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Anastasia Potapova
0-1 → 0-2
Sinja Kraus
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
3*-2
3-3*
4-3*
4*-4
5*-4
6-4*
6-5*
6-6 → 7-6
Sinja Kraus
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Anastasia Potapova
5-5 → 6-5
Sinja Kraus
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Anastasia Potapova
3-5 → 4-5
Anastasia Potapova
3-3 → 3-4
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Anastasia Potapova
2-0 → 2-1
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Anastasia Potapova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sinja Kraus
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Anastasia Potapova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Sinja Kraus
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Anastasia Potapova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 8 – ore 11:00
Rei Sakamoto
vs Vilius Gaubas
ATP Madrid
Rei Sakamoto
6
7
6
Vilius Gaubas [22]
7
6
7
Vincitore: Gaubas
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
V. Gaubas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
R. Sakamoto
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
V. Gaubas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
6-5 → 6-6
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
R. Sakamoto
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
V. Gaubas
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-2 → 3-3
R. Sakamoto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
V. Gaubas
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
ace
5-3*
5*-4
5*-5
df
5-6*
6-6 → 6-7
R. Sakamoto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
ace
4-5 → 5-5
V. Gaubas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
V. Gaubas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-3 → 3-4
V. Gaubas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-2 → 2-2
V. Gaubas
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
1-1 → 1-2
R. Sakamoto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
V. Gaubas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Jaime Faria
vs Lloyd Harris
ATP Madrid
Jaime Faria
0
4
6
0
Lloyd Harris
•
0
6
3
0
Vincitore: Faria
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Faria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
L. Harris
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
J. Faria
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
L. Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Faria
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
L. Harris
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
40-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Harris
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 4-6
J. Faria
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
4-4 → 4-5
L. Harris
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
3-4 → 4-4
L. Harris
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
J. Faria
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-3 → 2-3
L. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
J. Faria
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
L. Harris
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
J. Faria
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Adolfo Daniel Vallejo
vs Henrique Rocha
ATP Madrid
Adolfo Daniel Vallejo [8]
6
4
6
Henrique Rocha
1
6
2
Vincitore: Vallejo
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Daniel Vallejo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
H. Rocha
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
H. Rocha
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-0 → 4-1
A. Daniel Vallejo
3-0 → 4-0
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
H. Rocha
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Daniel Vallejo
4-5 → 4-6
H. Rocha
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Daniel Vallejo
4-3 → 4-4
A. Daniel Vallejo
3-2 → 4-2
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
A. Daniel Vallejo
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-1 → 6-1
H. Rocha
0-15
df
15-15
15-30
15-40
4-1 → 5-1
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
H. Rocha
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
3-0 → 3-1
A. Daniel Vallejo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
H. Rocha
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-0 → 2-0
A. Daniel Vallejo
0-0 → 1-0
Dino Prizmic
vs Zsombor Piros
ATP Madrid
Dino Prizmic [4]
6
6
Zsombor Piros
3
2
Vincitore: Prizmic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Piros
0-15
15-15
15-30
40-30
ace
40-40
A-40
5-1 → 5-2
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
D. Prizmic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
ace
3-0 → 4-0
Z. Piros
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-0 → 3-0
D. Prizmic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Z. Piros
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Piros
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Z. Piros
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
D. Prizmic
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Z. Piros
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
1-0 → 2-0
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
@ Mats (#4597872)
La scorsa stagione è stata fuori a lungo dal circuito, se non ricordo male, per una microlesione da stress a livello vertebrale, lamentava grossi dolori alla schiena che la perseguitavano e le impedivano di performare, non so se sia riuscita a liberarsi completamente dai suoi problemi fisici…. Inoltre stava assieme a Tsitsipas, sembravano felici, poi si sono improvvisamente lasciati, non so se anche questo abbia o meno un peso….
Bacino largo soprattutto le donne di colore
Classifica live al momento n. 246 .
Tu sei giorno e notte qui a commentare e NON sai di che parli!
‘il ragazzo ancora non e’ pronto’ che caxxata e’!?
Non sai di che parli…Draper ritirato,tds scalate, Cina’in campo domani court 6 quarto incontro.
Ma che é successo alla Badosa??
Me la ricordo #2 (o sbaglio?)
Ha avuto infortuni o altro?
Esagerato… brava ma non è la williams hahah
@ NonSoloSinner (#4597860)
No, ha dato forfait Draper ed è cambiato il tabellone…