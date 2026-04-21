Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. La rivincita di Tyra Grant: un anno dopo entra nel main draw di Madrid

Tyra Caterina Grant si regala una giornata da ricordare e conquista per la prima volta in carriera il tabellone principale del Madrid Open. La giovane italo-americana, classe 2008, firma una splendida rimonta contro l’ungherese Panna Udvardy, numero 78 del ranking WTA, imponendosi con il punteggio di 0-6 6-3 6-2 al termine di un match iniziato nel peggiore dei modi e ribaltato con personalità, coraggio e grande maturità.

Per Grant è una vittoria dal sapore ancora più speciale, perché arriva quasi a un anno di distanza da una delusione cocente. Il 22 aprile 2025, infatti, Tyra si era già giocata l’accesso al main draw del torneo madrileno, fermandosi però nell’ultimo ostacolo contro Aljaksandra Sasnovic con il punteggio di 1-6 5-7. Stavolta, invece, l’occasione è tornata a bussare alla sua porta e la tennista azzurra non se l’è lasciata sfuggire.

L’avvio era stato da incubo. Il primo set si era chiuso con un durissimo 6-0 in favore della Udvardy, capace di mettere subito pressione alla giovane italiana. Sembrava una montagna difficile da scalare, ma Grant ha avuto il merito di non uscire mentalmente dalla partita. Nel secondo set ha cambiato passo, ha trovato maggiore profondità nei colpi e ha iniziato a gestire meglio gli scambi, riuscendo a strappare il parziale per 6-3.

Da lì in avanti il match è cambiato completamente. Nel terzo e decisivo set Tyra è partita subito meglio, prendendo in mano l’inerzia dell’incontro e costringendo l’ungherese a inseguire. Con lucidità e determinazione, la romana ha chiuso i conti sul 6-2, completando una rimonta di grande spessore e centrando un traguardo importantissimo nella sua giovanissima carriera.

Grazie a questo successo, Grant aggiorna anche il suo curriculum nei tornei di alto livello. Fino a oggi, infatti, la sua unica presenza in un tabellone principale risaliva agli Internazionali d’Italia 2025, quando entrò grazie a una wild card ma venne sconfitta al primo turno da Antonia Ruzic in tre set, 3-6 6-2 7-5. Ora, invece, arriva a Madrid passando dalle qualificazioni e con la consapevolezza di essersi meritata il posto con una prova di grande carattere.

Combined Madrid (1000 ATP – WTA) Madrid, Spagna · 21 Aprile 2026 ☁️ 14°C Molto nuvoloso · Picco 27°C CIELO Coperto PIOGGIA Assente CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 21 Aprile 09:00 ☁️ 15° 10:00 ☁️ 18° 11:00 ☁️ 20° 12:00 ☁️ 22° 13:00 ☁️ 24° 14:00 ☁️ 25° 15:00 ☁️ 26° 16:00 ☁️ 27° 17:00 ☁️ 27° 18:00 ☁️ 26° Programma del giorno — 21 Aprile ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined Turno Qualificazioni maschili e femminili · 1° Turno Main Draw femminile Q / W-R1 ☁️ Cielo coperto

Qualificazioni ATP/WTA

♀ 1° Turno MD WTA

Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 11:00

Petra Marcinko vs Victoria Jimenez Kasintseva



WTA Madrid 1000 Petra Marcinko Petra Marcinko 0 6 7 0 Victoria Jimenez Kasintseva • Victoria Jimenez Kasintseva 0 0 5 0 Vincitore: Marcinko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Petra Marcinko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Petra Marcinko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Petra Marcinko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Petra Marcinko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Petra Marcinko 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Petra Marcinko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Petra Marcinko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Petra Marcinko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Petra Marcinko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Beatriz Haddad Maia vs Jessica Bouzas Maneiro



WTA Madrid 1000 Beatriz Haddad Maia • Beatriz Haddad Maia 0 1 1 0 Jessica Bouzas Maneiro Jessica Bouzas Maneiro 0 6 6 0 Vincitore: Bouzas Maneiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Beatriz Haddad Maia 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 40-30 1-5 → 1-6 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Paula Badosa vs Julia Grabher



WTA Madrid 1000 Paula Badosa Paula Badosa 6 6 0 Julia Grabher Julia Grabher 7 4 6 Vincitore: Grabher Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 Julia Grabher 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Julia Grabher 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Julia Grabher 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Paula Badosa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Julia Grabher 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Julia Grabher 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Julia Grabher 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Paula Badosa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Julia Grabher 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Julia Grabher 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 3*-6 6-6 → 6-7 Julia Grabher 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Julia Grabher 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Julia Grabher 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Julia Grabher 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Julia Grabher 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Julia Grabher 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Kaitlin Quevedo vs Venus Williams Non prima 16:00



WTA Madrid 1000 Kaitlin Quevedo Kaitlin Quevedo 0 6 6 0 Venus Williams Venus Williams 0 2 4 0 Vincitore: Quevedo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Venus Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Venus Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Venus Williams 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Venus Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Venus Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Venus Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Venus Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Venus Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Venus Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Peyton Stearns vs Lois Boisson



WTA Madrid 1000 Peyton Stearns • Peyton Stearns 0 6 5 Lois Boisson Lois Boisson 0 1 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Peyton Stearns 5-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Lois Boisson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Lois Boisson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Lois Boisson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Lois Boisson 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Lois Boisson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00

Tatjana Maria vs Laura Samson



WTA Madrid 1000 Tatjana Maria Tatjana Maria 0 4 2 0 Laura Samson Laura Samson 0 6 6 0 Vincitore: Samson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Laura Samson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Laura Samson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Laura Samson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Laura Samson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Laura Samson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Laura Samson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Laura Samson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Laura Samson 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Laura Samson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

Laura Siegemund vs Irina-Camelia Begu



WTA Madrid 1000 Laura Siegemund • Laura Siegemund 0 6 6 0 Irina-Camelia Begu Irina-Camelia Begu 0 4 0 0 Vincitore: Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Laura Siegemund 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Anna Bondar vs Viktorija Golubic



WTA Madrid 1000 Anna Bondar • Anna Bondar 0 6 6 0 Viktorija Golubic Viktorija Golubic 0 2 3 0 Vincitore: Bondar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anna Bondar 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Viktorija Golubic 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Viktorija Golubic 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Robin Montgomery vs Magda Linette



WTA Madrid 1000 Robin Montgomery Robin Montgomery 0 4 3 0 Magda Linette • Magda Linette 0 6 6 0 Vincitore: Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Magda Linette 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Robin Montgomery 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Robin Montgomery 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Robin Montgomery 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Robin Montgomery 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Robin Montgomery 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Robin Montgomery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Robin Montgomery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Anastasia Zakharova vs Camila Osorio



WTA Madrid 1000 Anastasia Zakharova Anastasia Zakharova 0 0 3 0 Camila Osorio Camila Osorio 0 6 6 0 Vincitore: Osorio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Camila Osorio 15-0 15-15 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Stadium 3 – ore 11:00

(10) Nikola Bartunkova vs Alina Charaeva



WTA Madrid 1000 Nikola Bartunkova [10] Nikola Bartunkova [10] 7 2 6 Alina Charaeva Alina Charaeva 6 6 7 Vincitore: Charaeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 1-2* 2*-2 4-2* 5*-3 6*-3 6-5* 6*-6 6-6 → 6-7 Alina Charaeva 15-0 30-0 6-5 → 6-6 Nikola Bartunkova 15-0 40-0 5-5 → 6-5 Alina Charaeva 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Alina Charaeva 15-0 30-0 30-15 4-3 → 4-4 Nikola Bartunkova 0-15 30-15 3-3 → 4-3 Alina Charaeva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Nikola Bartunkova 0-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Alina Charaeva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Nikola Bartunkova 15-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Alina Charaeva 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Alina Charaeva 15-0 15-15 30-15 30-30 2-5 → 2-6 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Alina Charaeva 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 2-3 → 2-4 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Alina Charaeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Nikola Bartunkova 15-15 15-40 1-1 → 1-2 Alina Charaeva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Nikola Bartunkova 0-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 4-0* 4-1* 5*-1 6*-4 6*-5 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 5-6 → 6-6 Alina Charaeva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 40-15 4-5 → 5-5 Alina Charaeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Alina Charaeva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Alina Charaeva 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 40-30 2-1 → 3-1 Alina Charaeva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Alina Charaeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(5) Katie Volynets vs (14) Tamara Korpatsch



WTA Madrid 1000 Katie Volynets [5] Katie Volynets [5] 7 5 6 Tamara Korpatsch [14] Tamara Korpatsch [14] 5 7 2 Vincitore: Volynets Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Sloane Stephens vs (16) Anhelina Kalinina



WTA Madrid 1000 Sloane Stephens Sloane Stephens 6 6 2 Anhelina Kalinina [16] Anhelina Kalinina [16] 2 7 6 Vincitore: Kalinina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 2*-5 3-5* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(9) Alycia Parks vs Ksenia Efremova



WTA Madrid 1000 Alycia Parks [9] • Alycia Parks [9] 40 6 5 Ksenia Efremova Ksenia Efremova 30 1 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 Ksenia Efremova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Ksenia Efremova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Ksenia Efremova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Ksenia Efremova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Ksenia Efremova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Ksenia Efremova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Alycia Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Ksenia Efremova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Ksenia Efremova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ksenia Efremova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 4 – ore 11:00

Pablo Llamas Ruiz vs Elmer Moller



ATP Madrid Pablo Llamas Ruiz Pablo Llamas Ruiz 6 3 Elmer Moller Elmer Moller 7 6 Vincitore: Moller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Moller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 E. Moller 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 E. Moller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Moller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Moller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* ace 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 E. Moller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 E. Moller 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 E. Moller 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Moller 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Moller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Llamas Ruiz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Moller 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Marco Trungelliti vs Daniel Merida



ATP Madrid Marco Trungelliti [1] Marco Trungelliti [1] 6 3 Daniel Merida [13] Daniel Merida [13] 7 6 Vincitore: Merida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Merida 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 D. Merida 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Merida 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Trungelliti 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 D. Merida 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Merida 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 D. Merida 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Merida 15-0 30-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Trungelliti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Merida 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Merida 0-15 0-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Trungelliti 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Merida 0-15 0-30 15-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Merida 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Chris Rodesch vs Dusan Lajovic



ATP Madrid Chris Rodesch Chris Rodesch 4 4 Dusan Lajovic Dusan Lajovic 6 6 Vincitore: Lajovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Rodesch 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 3-4 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-3 → 2-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Rodesch 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. Rodesch 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Lajovic 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Rodesch 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df ace 3-5 → 4-5 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 C. Rodesch 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 3-3 → 3-4 D. Lajovic 15-0 30-0 3-2 → 3-3 C. Rodesch 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Rodesch 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Moez Echargui vs Nicolai Budkov Kjaer



ATP Madrid Moez Echargui Moez Echargui 1 0 Nicolai Budkov Kjaer Nicolai Budkov Kjaer 6 6 Vincitore: Budkov Kjaer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 ace 40-0 0-4 → 0-5 M. Echargui 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 N. Budkov Kjaer 15-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 M. Echargui 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Echargui 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 M. Echargui 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

WTA Madrid 1000 Simona Waltert [7] • Simona Waltert [7] 0 6 6 0 Dominika Salkova [24] Dominika Salkova [24] 0 0 2 0 Vincitore: Waltert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Simona Waltert 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Simona Waltert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Dominika Salkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Dominika Salkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Simona Waltert 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Dominika Salkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Dominika Salkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Dominika Salkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Dominika Salkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Simona Waltert 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Dominika Salkova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

(7) Simona Waltertvs (24) Dominika Salkova

(6) Anna Blinkova vs Elvina Kalieva



WTA Madrid 1000 Anna Blinkova [6] Anna Blinkova [6] 2 6 5 Elvina Kalieva Elvina Kalieva 6 3 7 Vincitore: Kalieva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Elvina Kalieva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Elvina Kalieva 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Elvina Kalieva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Elvina Kalieva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Elvina Kalieva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 Elvina Kalieva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Elvina Kalieva 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Elvina Kalieva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Elvina Kalieva 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Elvina Kalieva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(1) Yuliia Starodubtseva vs (20) Anastasia Pavlyuchenkova



WTA Madrid 1000 Yuliia Starodubtseva [1] Yuliia Starodubtseva [1] 4 6 4 Anastasia Pavlyuchenkova [20] Anastasia Pavlyuchenkova [20] 6 0 6 Vincitore: Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(8) Dalma Galfi vs (19) Darja Vidmanova



WTA Madrid 1000 Dalma Galfi [8] Dalma Galfi [8] 0 7 6 0 Darja Vidmanova [19] • Darja Vidmanova [19] 0 5 3 0 Vincitore: Galfi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Darja Vidmanova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Darja Vidmanova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Darja Vidmanova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Darja Vidmanova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Darja Vidmanova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Darja Vidmanova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Darja Vidmanova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Darja Vidmanova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Darja Vidmanova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Darja Vidmanova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Darja Vidmanova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 6 – ore 11:00

Cristian Garin vs Martin Damm



ATP Madrid Cristian Garin [2] Cristian Garin [2] 6 4 6 Martin Damm [24] Martin Damm [24] 2 6 7 Vincitore: Damm Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-4 3-4* ace 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Damm 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Damm 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 M. Damm 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 M. Damm 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Damm 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Damm 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 4-5 → 4-6 M. Damm 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-4 → 3-5 M. Damm 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Damm 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Damm 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Damm 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 M. Damm 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-1 → 5-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 M. Damm 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-0 → 4-0 M. Damm 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Damm 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Yibing Wu vs Titouan Droguet



ATP Madrid Yibing Wu [11] Yibing Wu [11] 0 6 Titouan Droguet [17] Titouan Droguet [17] 6 7 Vincitore: Droguet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 T. Droguet 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 T. Droguet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 Y. Wu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Droguet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Y. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-5 → 0-6 T. Droguet 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Y. Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 T. Droguet 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Droguet 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Diego Dedura vs Benjamin Bonzi



ATP Madrid Diego Dedura Diego Dedura 2 1 Benjamin Bonzi [15] Benjamin Bonzi [15] 6 6 Vincitore: Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Dedura 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 D. Dedura 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 B. Bonzi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Dedura 15-0 30-0 40-15 0-2 → 1-2 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Dedura 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 D. Dedura 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 B. Bonzi 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Dedura 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Dedura 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Dedura 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Patrick Kypson vs Nikoloz Basilashvili



ATP Madrid Patrick Kypson [7] Patrick Kypson [7] 7 6 4 Nikoloz Basilashvili [20] Nikoloz Basilashvili [20] 6 7 6 Vincitore: Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 P. Kypson 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 P. Kypson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 P. Kypson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Kypson 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 P. Kypson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 ace 6-6 → 6-7 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 P. Kypson 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 P. Kypson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 P. Kypson 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Kypson 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 ace 3*-1 ace 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 P. Kypson 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 P. Kypson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Kypson 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

Court 7 – ore 11:00

Leolia Jeanjean vs Rebeka Masarova



WTA Madrid 1000 Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 6 3 6 Rebeka Masarova Rebeka Masarova 3 6 3 Vincitore: Jeanjean Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(4) Panna Udvardy vs Tyra Caterina Grant



WTA Madrid 1000 Panna Udvardy [4] Panna Udvardy [4] 6 3 2 Tyra Caterina Grant Tyra Caterina Grant 0 6 6 Vincitore: Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Panna Udvardy 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Panna Udvardy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Panna Udvardy 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Panna Udvardy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Panna Udvardy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Panna Udvardy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Panna Udvardy 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(11) Hanne Vandewinkel vs (13) Daria Snigur



WTA Madrid 1000 Hanne Vandewinkel [11] Hanne Vandewinkel [11] 0 6 4 0 Daria Snigur [13] Daria Snigur [13] 0 7 6 0 Vincitore: Snigur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Hanne Vandewinkel 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Daria Snigur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Hanne Vandewinkel 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Daria Snigur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Hanne Vandewinkel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Daria Snigur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Hanne Vandewinkel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Daria Snigur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Hanne Vandewinkel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 3-4* 4*-4 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Hanne Vandewinkel 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Daria Snigur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Hanne Vandewinkel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Hanne Vandewinkel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Hanne Vandewinkel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Daria Snigur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Hanne Vandewinkel 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Daria Snigur 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Hanne Vandewinkel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(2) Anastasia Potapova vs (22) Sinja Kraus



WTA Madrid 1000 Anastasia Potapova [2] Anastasia Potapova [2] 0 2 7 1 Sinja Kraus [22] • Sinja Kraus [22] 0 6 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sinja Kraus 1-4 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Sinja Kraus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 6-4* 6-5* 6-6 → 7-6 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Sinja Kraus 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Sinja Kraus 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sinja Kraus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

ATP Madrid Rei Sakamoto Rei Sakamoto 6 7 6 Vilius Gaubas [22] Vilius Gaubas [22] 7 6 7 Vincitore: Gaubas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-6 → 6-6 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 V. Gaubas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 V. Gaubas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* ace 5-3* 5*-4 5*-5 df 5-6* 6-6 → 6-7 R. Sakamoto 15-0 5-6 → 6-6 V. Gaubas 15-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Sakamoto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 4-5 → 5-5 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 V. Gaubas 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Rei Sakamotovs Vilius Gaubas

Jaime Faria vs Lloyd Harris



ATP Madrid Jaime Faria Jaime Faria 0 4 6 0 Lloyd Harris • Lloyd Harris 0 6 3 0 Vincitore: Faria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Harris 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Faria 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Harris 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Faria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 L. Harris 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Faria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Harris 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 1-0 → 1-1 J. Faria 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 J. Faria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 L. Harris 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 J. Faria 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 L. Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 J. Faria 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 J. Faria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 L. Harris 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Faria 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Adolfo Daniel Vallejo vs Henrique Rocha



ATP Madrid Adolfo Daniel Vallejo [8] Adolfo Daniel Vallejo [8] 6 4 6 Henrique Rocha Henrique Rocha 1 6 2 Vincitore: Vallejo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 H. Rocha 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 H. Rocha 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 H. Rocha 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Rocha 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 H. Rocha 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 H. Rocha 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 H. Rocha 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 H. Rocha 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 H. Rocha 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 6-1 H. Rocha 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 H. Rocha 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-0 → 3-1 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 H. Rocha 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Dino Prizmic vs Zsombor Piros

