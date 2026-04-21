Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. La rivincita di Tyra Grant: un anno dopo entra nel main draw di Madrid

21/04/2026 15:58 107 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP

Tyra Caterina Grant si regala una giornata da ricordare e conquista per la prima volta in carriera il tabellone principale del Madrid Open. La giovane italo-americana, classe 2008, firma una splendida rimonta contro l’ungherese Panna Udvardy, numero 78 del ranking WTA, imponendosi con il punteggio di 0-6 6-3 6-2 al termine di un match iniziato nel peggiore dei modi e ribaltato con personalità, coraggio e grande maturità.
Per Grant è una vittoria dal sapore ancora più speciale, perché arriva quasi a un anno di distanza da una delusione cocente. Il 22 aprile 2025, infatti, Tyra si era già giocata l’accesso al main draw del torneo madrileno, fermandosi però nell’ultimo ostacolo contro Aljaksandra Sasnovic con il punteggio di 1-6 5-7. Stavolta, invece, l’occasione è tornata a bussare alla sua porta e la tennista azzurra non se l’è lasciata sfuggire.

L’avvio era stato da incubo. Il primo set si era chiuso con un durissimo 6-0 in favore della Udvardy, capace di mettere subito pressione alla giovane italiana. Sembrava una montagna difficile da scalare, ma Grant ha avuto il merito di non uscire mentalmente dalla partita. Nel secondo set ha cambiato passo, ha trovato maggiore profondità nei colpi e ha iniziato a gestire meglio gli scambi, riuscendo a strappare il parziale per 6-3.
Da lì in avanti il match è cambiato completamente. Nel terzo e decisivo set Tyra è partita subito meglio, prendendo in mano l’inerzia dell’incontro e costringendo l’ungherese a inseguire. Con lucidità e determinazione, la romana ha chiuso i conti sul 6-2, completando una rimonta di grande spessore e centrando un traguardo importantissimo nella sua giovanissima carriera.

Grazie a questo successo, Grant aggiorna anche il suo curriculum nei tornei di alto livello. Fino a oggi, infatti, la sua unica presenza in un tabellone principale risaliva agli Internazionali d’Italia 2025, quando entrò grazie a una wild card ma venne sconfitta al primo turno da Antonia Ruzic in tre set, 3-6 6-2 7-5. Ora, invece, arriva a Madrid passando dalle qualificazioni e con la consapevolezza di essersi meritata il posto con una prova di grande carattere.
Combined Madrid (1000 ATP – WTA)
Madrid, Spagna  ·  21 Aprile 2026
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Previsioni ora per ora — 21 Aprile
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10:00
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18°
11:00
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20°
12:00
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22°
13:00
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24°
14:00
☁️
25°
15:00
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26°
16:00
☁️
27°
17:00
☁️
27°
18:00
☁️
26°
  Programma del giorno — 21 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
Turno Qualificazioni maschili e femminili · 1° Turno Main Draw femminile
Q / W-R1
☁️  Cielo coperto
  Qualificazioni ATP/WTA
♀  1° Turno MD WTA
  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Petra Marcinko CRO vs Victoria Jimenez Kasintseva AND

WTA Madrid 1000
Petra Marcinko
0
6
7
0
Victoria Jimenez Kasintseva
0
0
5
0
Vincitore: Marcinko
Mostra dettagli

Beatriz Haddad Maia BRA vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

WTA Madrid 1000
Beatriz Haddad Maia
0
1
1
0
Jessica Bouzas Maneiro
0
6
6
0
Vincitore: Bouzas Maneiro
Mostra dettagli

Paula Badosa ESP vs Julia Grabher AUT

WTA Madrid 1000
Paula Badosa
6
6
0
Julia Grabher
7
4
6
Vincitore: Grabher
Mostra dettagli

Kaitlin Quevedo ESP vs Venus Williams USA Non prima 16:00

WTA Madrid 1000
Kaitlin Quevedo
0
6
6
0
Venus Williams
0
2
4
0
Vincitore: Quevedo
Mostra dettagli

Peyton Stearns USA vs Lois Boisson FRA

WTA Madrid 1000
Peyton Stearns
0
6
5
Lois Boisson
0
1
2
Mostra dettagli





Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Tatjana Maria GER vs Laura Samson CZE

WTA Madrid 1000
Tatjana Maria
0
4
2
0
Laura Samson
0
6
6
0
Vincitore: Samson
Mostra dettagli

Laura Siegemund GER vs Irina-Camelia Begu ROU

WTA Madrid 1000
Laura Siegemund
0
6
6
0
Irina-Camelia Begu
0
4
0
0
Vincitore: Siegemund
Mostra dettagli

Anna Bondar HUN vs Viktorija Golubic SUI

WTA Madrid 1000
Anna Bondar
0
6
6
0
Viktorija Golubic
0
2
3
0
Vincitore: Bondar
Mostra dettagli

Robin Montgomery USA vs Magda Linette POL

WTA Madrid 1000
Robin Montgomery
0
4
3
0
Magda Linette
0
6
6
0
Vincitore: Linette
Mostra dettagli

Anastasia Zakharova RUS vs Camila Osorio COL

WTA Madrid 1000
Anastasia Zakharova
0
0
3
0
Camila Osorio
0
6
6
0
Vincitore: Osorio
Mostra dettagli





Stadium 3 – ore 11:00
(10) Nikola Bartunkova CZE vs Alina Charaeva RUS

WTA Madrid 1000
Nikola Bartunkova [10]
7
2
6
Alina Charaeva
6
6
7
Vincitore: Charaeva
Mostra dettagli

(5) Katie Volynets USA vs (14) Tamara Korpatsch GER

WTA Madrid 1000
Katie Volynets [5]
7
5
6
Tamara Korpatsch [14]
5
7
2
Vincitore: Volynets
Mostra dettagli

Sloane Stephens USA vs (16) Anhelina Kalinina UKR

WTA Madrid 1000
Sloane Stephens
6
6
2
Anhelina Kalinina [16]
2
7
6
Vincitore: Kalinina
Mostra dettagli

(9) Alycia Parks USA vs Ksenia Efremova FRA

WTA Madrid 1000
Alycia Parks [9]
40
6
5
Ksenia Efremova
30
1
6
Mostra dettagli





Court 4 – ore 11:00
Pablo Llamas Ruiz ESP vs Elmer Moller DEN

ATP Madrid
Pablo Llamas Ruiz
6
3
Elmer Moller
7
6
Vincitore: Moller
Mostra dettagli

Marco Trungelliti ARG vs Daniel Merida ESP

ATP Madrid
Marco Trungelliti [1]
6
3
Daniel Merida [13]
7
6
Vincitore: Merida
Mostra dettagli

Chris Rodesch LUX vs Dusan Lajovic SRB

ATP Madrid
Chris Rodesch
4
4
Dusan Lajovic
6
6
Vincitore: Lajovic
Mostra dettagli

Moez Echargui TUN vs Nicolai Budkov Kjaer NOR

ATP Madrid
Moez Echargui
1
0
Nicolai Budkov Kjaer
6
6
Vincitore: Budkov Kjaer
Mostra dettagli






Court 5 – ore 11:00
(7) Simona Waltert SUI vs (24) Dominika Salkova CZE
WTA Madrid 1000
Simona Waltert [7]
0
6
6
0
Dominika Salkova [24]
0
0
2
0
Vincitore: Waltert
Mostra dettagli

(6) Anna Blinkova RUS vs Elvina Kalieva USA

WTA Madrid 1000
Anna Blinkova [6]
2
6
5
Elvina Kalieva
6
3
7
Vincitore: Kalieva
Mostra dettagli

(1) Yuliia Starodubtseva UKR vs (20) Anastasia Pavlyuchenkova RUS

WTA Madrid 1000
Yuliia Starodubtseva [1]
4
6
4
Anastasia Pavlyuchenkova [20]
6
0
6
Vincitore: Pavlyuchenkova
Mostra dettagli

(8) Dalma Galfi HUN vs (19) Darja Vidmanova CZE

WTA Madrid 1000
Dalma Galfi [8]
0
7
6
0
Darja Vidmanova [19]
0
5
3
0
Vincitore: Galfi
Mostra dettagli





Court 6 – ore 11:00
Cristian Garin CHI vs Martin Damm USA

ATP Madrid
Cristian Garin [2]
6
4
6
Martin Damm [24]
2
6
7
Vincitore: Damm
Mostra dettagli

Yibing Wu CHN vs Titouan Droguet FRA

ATP Madrid
Yibing Wu [11]
0
6
Titouan Droguet [17]
6
7
Vincitore: Droguet
Mostra dettagli

Diego Dedura GER vs Benjamin Bonzi FRA

ATP Madrid
Diego Dedura
2
1
Benjamin Bonzi [15]
6
6
Vincitore: Bonzi
Mostra dettagli

Patrick Kypson USA vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP Madrid
Patrick Kypson [7]
7
6
4
Nikoloz Basilashvili [20]
6
7
6
Vincitore: Basilashvili
Mostra dettagli





Court 7 – ore 11:00
Leolia Jeanjean FRA vs Rebeka Masarova SUI

WTA Madrid 1000
Leolia Jeanjean
6
3
6
Rebeka Masarova
3
6
3
Vincitore: Jeanjean
Mostra dettagli

(4) Panna Udvardy HUN vs Tyra Caterina Grant ITA

WTA Madrid 1000
Panna Udvardy [4]
6
3
2
Tyra Caterina Grant
0
6
6
Vincitore: Grant
Mostra dettagli

(11) Hanne Vandewinkel BEL vs (13) Daria Snigur UKR

WTA Madrid 1000
Hanne Vandewinkel [11]
0
6
4
0
Daria Snigur [13]
0
7
6
0
Vincitore: Snigur
Mostra dettagli

(2) Anastasia Potapova AUT vs (22) Sinja Kraus AUT

WTA Madrid 1000
Anastasia Potapova [2]
0
2
7
1
Sinja Kraus [22]
0
6
6
4
Mostra dettagli






Court 8 – ore 11:00
Rei Sakamoto JPN vs Vilius Gaubas LTU
ATP Madrid
Rei Sakamoto
6
7
6
Vilius Gaubas [22]
7
6
7
Vincitore: Gaubas
Mostra dettagli

Jaime Faria POR vs Lloyd Harris RSA

ATP Madrid
Jaime Faria
0
4
6
0
Lloyd Harris
0
6
3
0
Vincitore: Faria
Mostra dettagli

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Henrique Rocha POR

ATP Madrid
Adolfo Daniel Vallejo [8]
6
4
6
Henrique Rocha
1
6
2
Vincitore: Vallejo
Mostra dettagli

Dino Prizmic CRO vs Zsombor Piros HUN

ATP Madrid
Dino Prizmic [4]
6
6
Zsombor Piros
3
2
Vincitore: Prizmic
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« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Simo. (Guest) 21-04-2026 20:28

@ Mats (#4597872)

La scorsa stagione è stata fuori a lungo dal circuito, se non ricordo male, per una microlesione da stress a livello vertebrale, lamentava grossi dolori alla schiena che la perseguitavano e le impedivano di performare, non so se sia riuscita a liberarsi completamente dai suoi problemi fisici…. Inoltre stava assieme a Tsitsipas, sembravano felici, poi si sono improvvisamente lasciati, non so se anche questo abbia o meno un peso….

 107
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Krik Kroc 21-04-2026 20:20

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Bergamasco

Scritto da Pietropaolo Hess
Se la Grant rappresenta il futuro del tennis italiano allora sarà nerissimo,
Lentissima e piuttosto pesante già adesso che ha nemmeno 19 anni. Figuriamoci tra qualche anno

Diciamo che ha un fisico che dal bacino in giù tende ad ingrassare, questo è preoccupante. Avrei preferito che tendesse ad ingrassare sopra, per’ nei 50 puo’ arrivare per me.

diciamo che tutte le donne hanno un bacino più largo, sono leggi della natura… comunque brava Tyra

Bacino largo soprattutto le donne di colore

 106
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Silvio74 (Guest) 21-04-2026 20:19

Scritto da Edoardo

Scritto da Silvio74
Colpaccio Tyra !
Punti pesanti, qualificazione ad un WTA 1000 e rientro prepotente tra le prime 250 al mondo .

A quanto sale entrando nel tabellone principale? Grazie a chi mi risponde

Classifica live al momento n. 246 .

 105
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alfredino (Guest) 21-04-2026 19:54

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Lucio68
ho visto che il match tra Michelsen e Cina’ è stato annullato, chi ha dato forfait?

purtroppo Cinà, il ragazzo ancora non è pronto, semmai lo sarà

Tu sei giorno e notte qui a commentare e NON sai di che parli!
‘il ragazzo ancora non e’ pronto’ che caxxata e’!?
Non sai di che parli…Draper ritirato,tds scalate, Cina’in campo domani court 6 quarto incontro.

 104
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Mats 21-04-2026 19:47

Ma che é successo alla Badosa??
Me la ricordo #2 (o sbaglio?)
Ha avuto infortuni o altro?

 103
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Buzkov kjaer 21-04-2026 19:41

Scritto da walden
I 4 spettatori di oggi hanno avuto buon fiuto, perchè potranno andare in giro a raccontare di aver visto una delle più grandi tenniste del futuro… forza Caterina, anche oggi hai ricacciato i muridi nelle loro tane…

Esagerato… brava ma non è la williams hahah

 102
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LiveTennis.it Staff 21-04-2026 19:34

@ NonSoloSinner (#4597860)

No, ha dato forfait Draper ed è cambiato il tabellone…

 101
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