Roland Garros: Bolelli e Vavassori si fermano in semifinale, Granollers/Zeballos vincono, apprensione per la caviglia di Simone

Si ferma in semifinale la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori al Roland Garros. La coppia azzurra è stata battuta da Marcel Granollers e Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6(4) 6-4, al termine di una partita fortemente condizionata dall’infortunio alla caviglia destra rimediato da Bolelli nel corso del primo set.

Una sconfitta amara, perché gli italiani erano pienamente dentro il match prima dell’episodio che ha cambiato l’equilibrio della semifinale. Bolelli e Vavassori avevano iniziato bene, mostrando buona presenza a rete e grande intensità negli scambi ravvicinati. Il primo set era infatti scivolato via senza break, con gli azzurri capaci di tenere il passo di una delle coppie più esperte e solide del circuito.

Il momento chiave è arrivato sul 3-3 del primo parziale. Bolelli è scivolato e si è subito toccato la caviglia destra, facendo scattare l’allarme nel box italiano. L’emiliano ha provato a capire immediatamente la gravità del problema, ma poco dopo si è reso necessario il medical timeout.

La caviglia è apparsa gonfia e Bolelli visibilmente preoccupato. Dopo l’intervento del fisioterapista, l’azzurro ha ricevuto una fasciatura vistosa e, con ogni probabilità, anche un antidolorifico. Nonostante il problema, la decisione è stata quella di continuare.

Da quel momento, però, la partita è cambiata. Bolelli ha stretto i denti, ma la sua mobilità è inevitabilmente diminuita. Vavassori ha provato a prendersi sulle spalle una parte maggiore del peso dello scambio, cercando di coprire più campo e di essere ancora più aggressivo nei pressi della rete. Gli azzurri hanno anche avuto occasioni importanti, ma Granollers e Zeballos sono stati bravi a restare lucidi e a sfruttare il momento.

Il primo set è arrivato al tie-break, dove la limitazione fisica di Bolelli è diventata ancora più evidente. Gli avversari sono scappati subito avanti, approfittando delle difficoltà dell’emiliano negli spostamenti e della necessità di Vavassori di forzare qualcosa in più. Gli azzurri hanno provato a rientrare, con Andrea protagonista di alcuni colpi di grande qualità, ma Granollers e Zeballos hanno chiuso il parziale per 7-6(4).

Tra un set e l’altro c’è stato un fitto dialogo tra Bolelli, Vavassori e il loro angolo. Anche in quel momento la coppia italiana ha deciso di proseguire, provando a restare aggrappata alla partita nonostante l’evidente problema fisico.

Nel secondo set gli azzurri hanno continuato a lottare. Bolelli, pur limitato, ha trovato alcuni punti importanti al servizio e a rete, mentre Vavassori ha cercato di tenere alto il livello con riflessi, volée e passanti. Sul 2-2, Simone ha chiuso un game con un ace, mostrando grande orgoglio e voglia di non arrendersi.

Granollers e Zeballos, però, hanno continuato a fare il loro gioco con grande esperienza. Hanno servito bene, coperto la rete con precisione e cercato di allungare gli scambi proprio nei momenti in cui Bolelli era più in difficoltà. Nonostante tutto, gli italiani sono riusciti a restare in parità fino al 4-4, confermando una volta di più la loro capacità di competere anche in condizioni complicate.

La svolta definitiva è arrivata nel finale. Sul 4-5, con Vavassori chiamato a servire per restare nel match, Granollers e Zeballos hanno aumentato la pressione. Una volée larga di Bolelli ha consegnato tre match point agli avversari. Poco dopo, sul punto decisivo, è scappato via il rovescio incrociato di Vavassori, chiudendo la partita e l’avventura degli azzurri a Parigi.

Il punteggio finale, 7-6(4) 6-4, racconta una partita combattuta, ma non può spiegare fino in fondo quanto l’infortunio abbia inciso sulla semifinale. Prima del problema alla caviglia, Bolelli e Vavassori avevano dimostrato di poter giocare alla pari. Dopo, hanno dovuto trasformare il match in una prova di resistenza.

Ora l’attenzione si sposta soprattutto sulle condizioni di Simone Bolelli. La caviglia dovrà essere valutata nelle prossime ore, anche perché da lunedì inizierà la breve ma attesissima stagione sull’erba, con il percorso che porterà rapidamente verso Wimbledon.

Per Bolelli e Vavassori resta il rammarico di una semifinale condizionata da un episodio sfortunato, ma anche la conferma di una coppia ormai stabilmente competitiva ai massimi livelli. Granollers e Zeballos volano in finale, gli azzurri escono con amarezza ma anche con grande dignità, dopo aver lottato fino all’ultimo punto nonostante una situazione fisica tutt’altro che semplice.

GS Roland Garros Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1] Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1] 7 6 Andrea Vavassori / Simone Bolelli [5] Andrea Vavassori / Simone Bolelli [5] 6 4 Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico