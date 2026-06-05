Fils rinvia il rientro sull’erba: forfait a s-Hertogenbosch, ora l’obiettivo è Halle

Il rientro di Arthur Fils dovrà attendere ancora. Il francese, assente al Roland Garros 2026 per problemi fisici, era atteso la prossima settimana sull’erba dell’ATP 250 di s-Hertogenbosch, ma ha deciso di cancellarsi dal torneo olandese. Una scelta che inevitabilmente alimenta qualche preoccupazione tra i tifosi francesi, in attesa di capire a che punto sia realmente il suo percorso di recupero.

Fils aveva saltato lo Slam di casa a causa di un problema all’anca, dopo il ritiro a Roma contro Andrea Pellegrino. In conferenza, prima del Roland Garros, aveva spiegato di non essere al 100% e di non voler correre rischi inutili, ricordando anche quanto gli fosse già costato in passato forzare i tempi in presenza di problemi fisici.

Il piano iniziale sembrava prevedere un ritorno immediato con l’avvio della breve stagione sull’erba. s-Hertogenbosch, torneo in programma nella settimana successiva al Roland Garros, avrebbe rappresentato un primo test utile per ritrovare ritmo, partite e automatismi in vista di Wimbledon 2026. Il forfait, invece, obbliga il francese a rivedere la tabella di marcia.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore, Fils resta ancora frenato dai problemi fisici e il suo nuovo obiettivo è rientrare all’ATP 500 di Halle, torneo in programma nella settimana del 15 giugno. Sarebbe quello il primo vero appuntamento della sua preparazione sull’erba prima di Wimbledon.

La situazione va comunque letta con prudenza. La cancellazione da s-Hertogenbosch non significa necessariamente un aggravamento del problema, ma conferma che lo staff del francese non vuole accelerare il rientro. Dopo uno stop e dopo un infortunio delicato, soprattutto in una fase così ravvicinata a Wimbledon, ogni scelta viene valutata in funzione della piena sicurezza fisica.

Per Fils, la stagione sull’erba rappresenta un passaggio importante. Il francese ha tennis esplosivo, grande fisicità, servizio incisivo e capacità di prendersi il campo: caratteristiche che possono adattarsi bene alle superfici rapide, ma che richiedono anche piena efficienza negli spostamenti e nelle accelerazioni. Presentarsi non al meglio rischierebbe di compromettere non solo i tornei di preparazione, ma anche lo Slam londinese.

Il forfait a s-Hertogenbosch lascia dunque una domanda aperta: Fils sarà pronto per Halle? La risposta arriverà nei prossimi giorni, quando si capirà se il recupero gli permetterà di tornare ad allenarsi e competere senza limitazioni.

Per ora resta un segnale di cautela. Il francese ha già dimostrato di voler evitare scelte affrettate e di mettere la salute davanti alla fretta di rientrare. Il calendario corre veloce, Wimbledon si avvicina, ma il messaggio sembra chiaro: Fils tornerà soltanto quando avrà garanzie sufficienti per farlo davvero.





Francesco Paolo Villarico