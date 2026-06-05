59° edizione del Torneo Avvenire Under 14 Super Category: Domani (sabato 6 giugno) a partire dalle 10 si disputeranno gli atti conclusivi dei tabelloni di singolare e doppio femminile

Saranno il portoghese Luis Bernardo Saraiva e lo svizzero Richard Mitchell nel tabellone maschile e la romena Eva Maria Bulai opposta all’ucraina Mariia Kocherzhenko nel tabellone femminile: i quattro protagonisti delle finali di singolare, a contendersi l’iconico piatto nella 59° edizione del Torneo Avvenire Under 14 Super Category, che si disputa sui campi in terra battuta del Club Ambrosiano di via Feltre 33 a Milano.

Nelle semifinali del tabellone maschile i favoriti non hanno tradito le attese: lo svizzero Richard Mitchell (testa di serie numero 4) ha lasciato l’inezia di due giochi al cipriota Pedro Jimenez Roman (numero 13 del mondo Under 14) 6-0 6-2, mentre con altrettanta relativa facilità il portoghese Luis Bernardo Saraiva (numero 3 del seeding) ha superato 6-3 6-2 il cipriota Anastasis Mosaikos (testa di serie numero 5).

In campo femminile come da pronostico della vigilia Eva Maria Bulai e Mariia Kocherzhenko si contenderanno il titolo. La tennista romena numero 1 della classifica di Tennis Europe Junior ha dominato letteralmente la propria avversaria (6-3 6-2) incapace di impensierire la solidità tecnico-mentale della giovane tennista di Bucarest. Andamento speculare anche nella seconda semifinale dove la Kocherzhenko ha imposto il proprio gioco alla ceca Maresova (quarta favorita del torneo meneghino) chiudendo la sfida con un doppio 6-3.

TABELLONE DOPPIO

Il titolo di doppio maschile è stato assegnato agli svizzeri Richard Mitchell/Jonas Waelti che dopo essere giunti in finale approfittano del ritiro della seconda coppia finalista formata da Lionel Brissneg e Alexander Bisserov.

Nelle semifinali del tabellone di doppio femminile sfiorano soltanto la finale le azzurre Ludovica De Matteis/Aurora Garzella piegate 10-7 al match tie-break dalla coppia formata dalla romena Eva Maria Bulai e Lyubov Pronenko. La Bulai domani (sabato 6 giugno) potrebbe centrare, come lo stesso Richard Mitchell, una clamorosa doppietta tra singolo e doppio. In finale Bulai e Pronenko se la vedranno contro Vega Bontin/Beata Maresova.

TABELLONE DI CONSOLAZIONE FEMMINILE:

L’Italia vede la conquista dell’unico titolo di questa edizione grazie a Lara De Pellegrin che in finale ha sconfitto Vittoria Caressa 2-4 4-2 5-3. Nota di colore le due azzurre sono state compagne di camera per tutta la settimana, una vicinanza che ha portato fortuna ad entrambe.

RISULTATI SEMIFINALI TABELLONE SINGOLARE BOYS:

L.B.Saraiva (POR) (3) b. A.Mosaikos (CYP) (5) 6-3 6-2

R.Mitchell (SUI) (4) b. P.Jimenez Roman (ESP) (6) 6-0 6-2

RISULTATI SEMIFINALI TABELLONE SINGOLARE GIRLS:

E.M.Bulai (ROU) (1) b. V.Morozova (EST) (7) 6-3 6-2

M.Kocherzhenko (UKR) (2) b. B.Maresova (CZE) (4) 6-3 6-3

RISULTATO FINALE TABELLONE CONSOLAZIONE GIRLS:

L. De Pellegrin (ITA) b. V.Caressa (ITA) 2-4 4-2 5-3

DOVE SEGUIRE GLI INCONTRI

Le finali di sabato 6 giugno andranno in onda in diretta su SupertenniX.

INGRESSO LIBERO

L’ingresso nella storica struttura del Tennis Club Ambrosiano è libero per tutta la durata della manifestazione, dalle qualificazioni fino alle finali in programma sabato 6 giugno.

COME ARRIVARE AL TC AMBROSIANO

Si trova in via Feltre 33 a Milano nella zona est della città, a ridosso del Parco Lambro.

Il trasporto pubblico della rete Atm Milano è il modo più rapido per arrivare:

Metropolitana (Linea Verde M2): Scendete alla fermata Udine. Una volta usciti dalla stazione, imboccate a piedi Via Feltre. Il club si trova a circa 10 minuti di camminata procedendo dritto lungo la via.

Autobus: Potete utilizzare la linea 55 (che ferma proprio lungo Via Feltre nelle immediate vicinanze del club) o le linee 75 e 175 che transitano in zona Lambrate/Udine.

In Auto e Tangenziale

Il Tennis Club Ambrosiano gode di un’ampia disponibilità di parcheggio all’esterno:

Dalla Tangenziale Est (A51): Prendete l’uscita 8a (Lambrate / Via Rombon). Seguite le indicazioni per il centro città immettendoti su Via Rombon, poi svoltate a destra in Via Passo Rolle e infine a sinistra in Via Feltre fino al civico 33.

Live streaming Campo Centrale e Campo 12

https://www.youtube.com/watch?v=-5Dfhu-tsk8

https://www.facebook.com/tcambrosiano/videos/live-from-court-12-torneo-avvenire/2278131069389621/?mibextid=wwXIfr&rdid=bt3VVTHe8hXFOqsn

Livescore

https://score-widget.matchscorerlive.com/public/JRBydXGTD0KL6T71BWwI-A

Tabellone principale maschile

https://te.tournamentsoftware.com/tournament/079DE5F9-FF49-47F1-A29D-92AB44CDD455/draw/1

Tabellone principale femminile

https://te.tournamentsoftware.com/tournament/079DE5F9-FF49-47F1-A29D-92AB44CDD455/draw/4

Ordine di gioco

https://te.tournamentsoftware.com/tournament/079DE5F9-FF49-47F1-A29D-92AB44CDD455