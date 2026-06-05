Arnaldi-Cobolli live in chiaro su NOVE Venerdì 5 giugno alle 19

La storica semifinale italiana del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sarà trasmessa in chiaro su NOVE, venerdì 5 giugno in diretta da Parigi alle 19, con prepartita dalle 18e30. Non era mai accaduto che due tennisti italiani si affrontassero in semifinale in un torneo del Grand Slam.

Ma le ottime notizie per il tennis italiano non finiscono qui, grazie a un partnership tra WBD e FITP, la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori, impegnati contro Granollers-Zeballos, sarà trasmessa alle 12 in chiaro su Supertennis TV, oltre che sui canali Eurosport e sulle piattaforme WBD.

Flavio Cobolli, ventiquattrenne specialista della terra rossa e testa di serie numero 10, giunge in semifinale dopo aver disputato un torneo clamoroso, perdendo appena due set. Matteo Arnaldi, venticinquenne numero 104 del ranking mondiale, è la sorpresa del Roland Garros e prima del ritiro di Matteo Berrettini ai quarti di finale – anch’egli autore di un torneo esaltante – ha infiammato Parigi tra grandi rimonte e maratone al quinto set, eliminando Griekspoor, Tsitsipas, Collignon e Frances Tiafoe nel match più intenso del torneo. Per Cobolli e Arnaldi sarà la prima volta in semifinale nelle prove del Grand Slam. A Parigi si sono già affrontati l’anno scorso, con successo di Cobolli al secondo turno.

Grande esclusiva italiana di Warner Bros. Discovery, il Roland Garros è trasmesso sui canali Eurosport, su HBO Max e su discovery+, distribuiti da Dazn, TimVision e Prime Video.

La semifinale italiana Arnaldi-Cobolli sarà preceduta anche in chiaro da Courtside, il prepartita con i più noti volti del tennis di Eurosport, e commentata da Jacopo Lo Monaco, Barbara Rossi e Andreas Seppi, nuovo talent expert di Eurosport Italia.

Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Warner Bros. Discovery: “Si tratta di un evento storico per lo sport italiano e il nostro gruppo è orgoglioso, grazie anche ai nostri partner, di offrire live in chiaro su Nove un match straordinario come la semifinale del Roland Garros tra due tennisti italiani. Arnaldi e Cobolli, insieme a Jannik Sinner e a tutto il movimento tennistico italiano, stanno regalando emozioni incredibili al pubblico italiano, in un torneo che da sempre rappresenta il fiore all’occhiello dell’offerta sportiva di Warner Bros. Discovery. Siamo inoltre lieti che il dialogo sempre costruttivo con la FITP permetta di stringere in tempi brevi una partnership grazie alla quale la semifinale del doppio maschile con Bolelli-Vavassori sarà trasmessa in chiaro da Supertennis TV.

Questo ulteriore traguardo rende questa edizione del Roland Garros tanto imprevedibile quanto entusiasmante, con una risposta dell’audience italiana formidabile che ci ha seguito sui nostri canali Eurosport, le nostre piattaforme HBO Max e discovery+ e attraverso tutti i nostri partner distributivi”.