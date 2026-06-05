Mats Wilander sul successo degli italiani a Roland Garros: “La situazione è paragonabile alla Svezia degli anni ’80”

“Mi chiedono spesso di spiegare l’attuale successo del tennis italiano mettendolo a confronto con quello che noi svedesi abbiamo vissuto negli anni ’80. In effetti ci sono molti punti in comune”. Così scrive Mats Wilander in un articolo pubblicato sul quotidiano parigino L’Equipe. Lo svedese, tre volte campione a Parigi, è stato una delle stelle del grande movimento tennistico sbocciato nel suo paese dopo l’avvento di Bjorn Borg e che portò alla ribalta alcuni campioni leggendari e molti giocatori di altissimo livello, sino alla fine degli anni ’90, quando le continue ondate di ottimi tennisti si esaurì, con il solo Robin Soderling a tenere alta la bandiera scandinava (e per pochi anni, visto il suo prematuro addio colpito da una forma severa di mononucleosi).

“All’inizio c’era solo Björn Borg, arrivato prima di tutti” continua il racconto di Wilander, “dopo di lui sono emersi altri giocatori, ma non è successo molto fino a quando ho iniziato a vincere. Giocatori come Henrik Sundström, Anders Järryd, Joachim Nyström e altri, leggermente più grandi di me, hanno cominciato a ottenere buoni risultati, e poi naturalmente è arrivato Stefan Edberg. Stefan e io veniamo dalla stessa regione. Ci conoscevamo fin da bambini. Essendoci 17 mesi di differenza tra noi, non sono mai riuscito a batterlo a livello junior, e probabilmente è stato un bene. Lui è esploso intorno ai 17-18 anni, poco dopo di me. Sarebbe riuscito a farlo se io non avessi aperto la strada? È difficile dirlo. Quello che è certo è che ci allenavamo continuamente insieme. La situazione in Italia è molto simile. Tutti i giocatori conoscono Jannik Sinner. Tutti, inevitabilmente, lo hanno battuto una o più volte in allenamento. E allora pensano: “Perché non io? Non sono poi così lontano dal suo livello”. Serve anche un po’ di fortuna, in un Paese in cui diversi giocatori emergono più o meno alla stessa età e finiscono per stimolarsi a vicenda”.

“Il sistema italiano, il gran numero di tornei Challenger organizzati sul territorio, la fedeltà dei giocatori ai propri allenatori per molti anni — come nel caso di Lorenzo Musetti e Simone Tartarini, insieme fin dall’età di otto anni — e l’eccellente formazione tecnica impartita dalla federazione sono tutti fattori che spiegano questo successo. C’è sicuramente qualcosa da imparare da questo modello” continua lo svedese, “Ma non bisogna sottovalutare neppure l’effetto Fabio Fognini. A modo suo, ha contribuito a rendere popolare il tennis in Italia. Certo, a volte il suo atteggiamento era discutibile e non sempre dava l’impressione di esprimere tutto il suo potenziale. Però, quando era davvero motivato, è stato un giocatore da Top 10 (numero 9 del mondo nel 2019), con una personalità straordinaria”.

“È stato lui a dare il via al movimento, perché ha reso il tennis qualcosa di affascinante e moderno. In conferenza stampa era carismatico, spiritoso, sempre capace di attirare l’attenzione. È il tipo di personaggio che, come Gaël Monfils o Nick Kyrgios, spinge i ragazzi a scegliere questo sport. È ciò che è successo anche a Flavio Cobolli, che ha preferito il tennis al calcio, nonostante praticasse entrambi. E quando un bambino di dieci anni vede Sinner vincere praticamente tutto, si può essere certi che sarà naturalmente attratto dal tennis. È così che nascono e si sviluppano nuove generazioni di talenti.” conclude Wilander.

Mario Cecchi