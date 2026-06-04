Errani Vavassori vincono il doppio misto a Roland Garros 2026

Splendida vittoria di Sara Errani e Andrea Vavassori che conquistano il titolo del doppio misto al Roland Garros 2026, superando in finale la coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dallo statunitense Evan King. Gli azzurri ribaltano una partita iniziata nel peggiore dei modi, risalendo da uno svantaggio di 0-4 nel primo set per poi alzare progressivamente il livello fino a dominare la seconda frazione e il match tie-break decisivo.

Dall’altra parte della rete c’erano Gabriela Dabrowski ed Evan King. Lo statunitense tornava in finale a Parigi dopo quella persa dodici mesi fa proprio contro Errani e Vavassori, quando giocava in coppia con Taylor Townsend. Questa volta si presentava con una nuova compagna, ma il risultato finale non è cambiato.

Nelle bacheche di “Sarita” e “Wave” brillavano già tre titoli Slam nel doppio misto: US Open 2024, Roland Garros 2025 e US Open 2025. Con il successo odierno arriva un altro prestigioso back-to-back, il secondo della loro carriera dopo quello conquistato consecutivamente a Flushing Meadows.

Per la 39enne di Massa Lombarda si tratta dell’ennesimo capitolo di una carriera straordinaria: sei titoli Slam nel doppio femminile, i primi cinque conquistati con Roberta Vinci e l’ultimo proprio a Parigi nel 2025 in coppia con Jasmine Paolini. Vavassori, invece, aggiunge un altro grande risultato a un curriculum che comprende già tre finali Slam nel doppio maschile, tutte disputate insieme a Simone Bolelli.

L’inizio della finale è però da incubo per la coppia azzurra. Vavassori perde il servizio in apertura, King conferma il break per il 2-0 e poco dopo anche Errani cede la battuta, penalizzata da una prima di servizio poco incisiva. Dabrowski completa l’opera e il tabellone segna un pesantissimo 4-0. Sul Philippe-Chatrier, con il tetto aperto e condizioni tutto sommato buone nonostante un po’ di vento, gli italiani conquistano appena quattro quindici nei primi quattro giochi del match.

Finalmente Vavassori ritrova la prima di servizio e gli azzurri muovono il punteggio sull’1-4. Poco dopo arriva anche il controbreak. Sul servizio di King, dopo uno splendido scambio da fondo tra Sara e lo statunitense, gli italiani conquistano il killer point e riaprono il set. Errani tiene poi il proprio turno di battuta e la rimonta arriva fino al 3-4.

L’aggancio però non si completa. Sul 4-3 Dabrowski e King trovano un nuovo break grazie a qualche incertezza della coppia italiana nei punti decisivi. Vavassori riesce a tenere il servizio per il 4-5, ma nel game successivo la canadese chiude la pratica con una volée vincente che vale il 6-4 dopo 37 minuti di gioco.

La partita cambia volto all’inizio del secondo set. Vavassori continua a non essere brillantissimo, ma gli azzurri trovano finalmente maggiore continuità. Sul servizio di King arriva il break del 2-0 grazie anche a un errore di Dabrowski nel killer point. Sara conferma il vantaggio per il 3-0 e la partita gira definitivamente.

Vavassori ritrova progressivamente il suo miglior tennis e il break viene consolidato fino al 4-1. Gli azzurri continuano a spingere e ottengono un altro allungo sul servizio di King per il 5-1. Quando tutto sembra ormai deciso, Errani perde il servizio nel game in cui serve per il set, ma non cambia l’inerzia della sfida. Sul 5-3 Vavassori va a servire nuovamente per la frazione e questa volta non sbaglia: tre set point consecutivi e una prima vincente chiudono il set sul 6-3 dopo un’ora e sette minuti di gioco.

Si arriva così al match tie-break decisivo. Gli italiani partono fortissimo. King sbaglia una volée e poi subisce una serie di punti che portano Errani e Vavassori sul 3-0. La coppia azzurra mantiene il controllo del punteggio grazie alla solidità di Sara da fondo e alla ritrovata aggressività di Andrea a rete. Sul 7-4 arriva anche il doppio fallo di Dabrowski che spalanca le porte al successo.

Il rovescio in rete della canadese consegna cinque match point agli azzurri sul 9-4. A servire è Errani. Vavassori chiude con l’ennesima incursione a rete e può partire la festa. Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora campioni del Roland Garros nel doppio misto.

Un successo importante in una specialità spesso sottovalutata, ma che dal vivo continua a regalare spettacolo, varietà tattica e un affascinante confronto di stili. Grazie Sara ed Andrea per tenere alta la bandiera del doppio.

dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani

Andrea Vavassori / Sara Errani vs Evan King / Gabriela Dabrowski

