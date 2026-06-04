Errani Vavassori vincono il doppio misto a Roland Garros 2026
Splendida vittoria di Sara Errani e Andrea Vavassori che conquistano il titolo del doppio misto al Roland Garros 2026, superando in finale la coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dallo statunitense Evan King. Gli azzurri ribaltano una partita iniziata nel peggiore dei modi, risalendo da uno svantaggio di 0-4 nel primo set per poi alzare progressivamente il livello fino a dominare la seconda frazione e il match tie-break decisivo.
Errani and Vavassori, absolute dominance in mixed doubles 🇮🇹 #RolandGarros pic.twitter.com/u5njtPcd0s
— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
Dall’altra parte della rete c’erano Gabriela Dabrowski ed Evan King. Lo statunitense tornava in finale a Parigi dopo quella persa dodici mesi fa proprio contro Errani e Vavassori, quando giocava in coppia con Taylor Townsend. Questa volta si presentava con una nuova compagna, ma il risultato finale non è cambiato.
Nelle bacheche di “Sarita” e “Wave” brillavano già tre titoli Slam nel doppio misto: US Open 2024, Roland Garros 2025 e US Open 2025. Con il successo odierno arriva un altro prestigioso back-to-back, il secondo della loro carriera dopo quello conquistato consecutivamente a Flushing Meadows.
Per la 39enne di Massa Lombarda si tratta dell’ennesimo capitolo di una carriera straordinaria: sei titoli Slam nel doppio femminile, i primi cinque conquistati con Roberta Vinci e l’ultimo proprio a Parigi nel 2025 in coppia con Jasmine Paolini. Vavassori, invece, aggiunge un altro grande risultato a un curriculum che comprende già tre finali Slam nel doppio maschile, tutte disputate insieme a Simone Bolelli.
L’inizio della finale è però da incubo per la coppia azzurra. Vavassori perde il servizio in apertura, King conferma il break per il 2-0 e poco dopo anche Errani cede la battuta, penalizzata da una prima di servizio poco incisiva. Dabrowski completa l’opera e il tabellone segna un pesantissimo 4-0. Sul Philippe-Chatrier, con il tetto aperto e condizioni tutto sommato buone nonostante un po’ di vento, gli italiani conquistano appena quattro quindici nei primi quattro giochi del match.
Finalmente Vavassori ritrova la prima di servizio e gli azzurri muovono il punteggio sull’1-4. Poco dopo arriva anche il controbreak. Sul servizio di King, dopo uno splendido scambio da fondo tra Sara e lo statunitense, gli italiani conquistano il killer point e riaprono il set. Errani tiene poi il proprio turno di battuta e la rimonta arriva fino al 3-4.
L’aggancio però non si completa. Sul 4-3 Dabrowski e King trovano un nuovo break grazie a qualche incertezza della coppia italiana nei punti decisivi. Vavassori riesce a tenere il servizio per il 4-5, ma nel game successivo la canadese chiude la pratica con una volée vincente che vale il 6-4 dopo 37 minuti di gioco.
La partita cambia volto all’inizio del secondo set. Vavassori continua a non essere brillantissimo, ma gli azzurri trovano finalmente maggiore continuità. Sul servizio di King arriva il break del 2-0 grazie anche a un errore di Dabrowski nel killer point. Sara conferma il vantaggio per il 3-0 e la partita gira definitivamente.
Vavassori ritrova progressivamente il suo miglior tennis e il break viene consolidato fino al 4-1. Gli azzurri continuano a spingere e ottengono un altro allungo sul servizio di King per il 5-1. Quando tutto sembra ormai deciso, Errani perde il servizio nel game in cui serve per il set, ma non cambia l’inerzia della sfida. Sul 5-3 Vavassori va a servire nuovamente per la frazione e questa volta non sbaglia: tre set point consecutivi e una prima vincente chiudono il set sul 6-3 dopo un’ora e sette minuti di gioco.
Si arriva così al match tie-break decisivo. Gli italiani partono fortissimo. King sbaglia una volée e poi subisce una serie di punti che portano Errani e Vavassori sul 3-0. La coppia azzurra mantiene il controllo del punteggio grazie alla solidità di Sara da fondo e alla ritrovata aggressività di Andrea a rete. Sul 7-4 arriva anche il doppio fallo di Dabrowski che spalanca le porte al successo.
Il rovescio in rete della canadese consegna cinque match point agli azzurri sul 9-4. A servire è Errani. Vavassori chiude con l’ennesima incursione a rete e può partire la festa. Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora campioni del Roland Garros nel doppio misto.
Un successo importante in una specialità spesso sottovalutata, ma che dal vivo continua a regalare spettacolo, varietà tattica e un affascinante confronto di stili. Grazie Sara ed Andrea per tenere alta la bandiera del doppio.
dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani
Andrea Vavassori / Sara Errani vs Evan King / Gabriela Dabrowski
TAG: Andrea Vavassori, Roland Garros 2026, Sara Errani
😀 non si è azzardato nessuno
più che di fantasia o poca immaginazione io parlerei proprio di ignoranza.
Per non parlare di quando si diceva avesse il legame passionale con la Vinci… Insomma, con qualunque giocatore/giocatrice faccia il doppio, c’è chi li accoppia.
Mi sembra ci sia molta fantasia e poca immaginazione in certe persone…
Bravi ragazzi!
Sara proprio dopo il trionfo ha detto che Wave è il suo migliore amico…
Però a te pare…
Al tuo vicino anche pare che quando esci…
Visto che in questo RG Sara non ha giocato il doppio con Jasmine Paolini, mi piacerebbe che iniziasse a giocarlo con Elisabetta Cocciaretto. Dietro i grandi progressi di Jasmine c’e’ ha contribuito molto la vicinanza con Sara. A me piacerebbe se anche Elisabetta ne giovasse.
Bravi VavassAni
Qui abbisogno una posizione chiarificatrice: in un commento lessi che Saretta avrebbe un legame passionale con Gelsomina, in questo leggo che se la intende con Vava.
Fatto salvo il fatto che quel che fa Saretta sotto le lenzuola sono affari suoi e che può benissimo essere “eclettica”, io ho una gran confusione in testa.
E si ferma lì.
Ma le Vostre “fonti” -chiedo- quali sono?
Bella lì!
E pare non solo in campo
Se il buongiorno si vede dal mattino… Bravi ragazzi, Sara senza fine e pare abbia trovato il compagno giusto per andare avanti ancora un po’… 😉
Nel primo set un sacco di errori da fondo di Vava. Poi dopo un primo gioco del 2* ancora titubante hanno dilagato per il resto della partita. Sara teneva il palleggio da fondo contro King che era una bellezza. Incredibile l’affiatamento. Mi domando se si riescano ad allenare insieme durante l’anno.
Bravissimi
Complimenti al nostro doppio. Non ho potuto vedere la partita e avevo sentito che avevano perso il primo set, pertanto temevo una sconfitta, invece………Bravi!!!
Il primo che li schernisce lo insulto…
Prize money? 😳
tra l’altro Evan King n.840 Atp,Dabrowski n.841 Wta,della serie”chi si somiglia si piglia”
4 titoli Slam in coppia, not bad. Mancano “solo” AO e Wimbledon
Come antipasto niente male.
@ givaldo barbosa (#4632697)
Poveri franzosi, diceva il grande Flavio Bucci.
Sempre peggio, per i francesi.
Ma pure per i Maurantoni, a cui rinnovo il suggerimento a dedicarsi, anima e corpo, alla pelota basca.
MOSTRUOSI…
Grandi ragazzi!
Il doppio misto più forte in circolazione per distacco