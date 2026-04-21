Toni Nadal consiglia Alcaraz: “Alla sua età non deve correre alcun rischio, meglio mettere da parte il desiderio immediato di tornare in campo”
Toni Nadal consiglia massima prudenza a Carlos Alcaraz. In una situazione incerta e difficile è meglio mettere da parte il desiderio di tornare il prima possibile in campo pensando alla carriera, in prospettiva ancora molto lunga e ricchissima di soddisfazioni a patto di preservare al meglio la salute. Le parole di Carlos nella serata di Madrid ai Laureus Awards hanno confermato che il problema accusato dal n.2 al mondo è serio, è necessaria la massima attenzione per non peggiorare la situazione, a costo di doversi fermare per un periodo indefinito e saltare pure un torneo dello Slam. Per questo in Spagna impazzano commenti e approfondimenti di ogni tipo sul momento complicato di Carlos, a poche settimane da Roland Garros. Onda Cero, seguitissima radio di Madrid, sta dedicando grande spazio alle notizie su Alcaraz e ha interpellato lo zio più famoso del tennis, chiedendo un parere autorevole a colui che ha seguito Rafa per gran parte della carriera, inclusi vari periodi difficili per i molti infortuni patiti dal nipote. Toni è chiaro: la salute prima di tutto, i tornei possono attendere.
“Dalle sue parole si capisce che la situazione è complicata”, ha spiegato Toni Nadal nel corso del programma Radioestadio Noche, riferendosi all’infortunio al polso di Alcaraz e alla sua possibile presenza sulla terra battuta parigina, torneo che ha vinto nelle ultime due edizioni. “Oggi, con queste velocità di palla, gli scambi sono estremamente rapidi: basta un movimento brusco per mettere sotto stress tendini e articolazioni“. Toni non ha esitato a consigliare Alcaraz di riflettere bene prima di tornare in competizione: “Alla sua età non deve correre rischi. Ha davanti a sé molti anni di carriera, ed è molto più importante gestirsi con prudenza. Di norma non si consiglia mai il rientro alle competizioni se l’infortunio non è completamente risolto, e credo che sarà proprio questa la sua scelta. Me lo auguro assolutamente”.
Toni Nadal ha riconosciuto che la situazione “è una battuta d’arresto importante per Carlos perché aveva concrete possibilità di difendere il titolo a Parigi. È un momento difficile per lui, ma credo che con intelligenza stia mettendo la carriera davanti al desiderio di tornare in campo il prima possibile“.
Il mentore di Rafa ha sottolineato che “Alcaraz non ha alcuna necessità di forzare. Anche se negli ultimi tre tornei i risultati non sono stati all’altezza, la sua stagione resta molto positiva. Ha già conquistato uno Slam, l’unico che non aveva ancora vinto. Se lo staff medico non dà garanzie sulla partecipazione, è giusto fermarsi, perché a questi livelli bisogna essere al 100% per competere come si deve. Meglio non rischiare niente” conclude Toni. Una considerazione saggia da parte di un allenatore di grande esperienza e che ha vissuto col nipote molte fasi segnate da seri infortuni. Rafa nel corso della sua lunga carriera ha scelto di fermarsi più volte per curarsi e quasi sempre è riuscito a tornare con forza, ottenendo splendidi risultati. Un esempio da seguire anche per Carlos.
Mario Cecchi
TAG: Carlos Alcaraz, Toni Nadal
@ Koko (#4597516)
Purtroppo guarire non significa poter ricominciare subito a picchiare duro, ne passerà del tempo e tante sedute di fisioterapia, prima di riprendere in mano la rachetta. Peccato, senza Alcaraz non c’è gusto enzo
Ma Alcaraz a Toni Nadal che gli ha fatto? Sembra ci goda
@ Grigor Dimitrov (#4597483)
Sono d’accordo con te, a mio avviso richiameranno Ferrero nel giro di qualche mese perchè si renderanno conto che la conoscenza sia personale che tecnica di JCF verso Carlitos è qualcosa che non ha prezzo e che è fondamentale nella gestione di un campione del genere.
Sotto questo aspetto Jannik batte Carlos 10 -0 e non c’entra nulla l’età perchè Jannik certe scelte fondamentali le ha fatte 4 anni fa , avendo già in mente una precisa visione.
Neppure Nole alla sua età aveva questa consapevolezza.
Il padre di Carlos ha tantissime responsabilità su quanto accaduto.
Tenosinovite di De Quervain. Tempi di recupero: per uno normale anche tre settimane con cure appropriate e riposo ma uno che per eccellere tirando il dritto a tutta per vincere slam il discorso è molto più complesso. Deve tornare a fare quello che conduce all’infortunio e pure senza timori. Continuo a ritenere Alcaraz uno dal tennis esasperato non tanto nelle discese a rete e nelle palle corte ma nel basare il tutto e lo stare ad altissimi livelli medi su un dritto esasperato poco sostenibile nel lungo periodo e su recuperi con mobilità incredibile ma rischiosa per i muscoli delle gambe. Per stare a quei livelli e brillare in maniera mai vista deve “bruciare” delle strutture portanti più di altri.
Immagino che Carlitos valuterà attentamente se essere o no al R.G, oltre il suo possibile recupero. Se non sarà al 100% credo preferisca puntare su Wimbledon piuttosto che rischiare di perdere ancora in una probabile finale contro Jannik, sarebbe una sconfitta difficile da sopportare.
Una cosa è essere profano un’altra è non fare neanche la fatica di un giro su internet…
Programmazione azzardata, consigli tecnici e precauzionali non a livello della sua fama e ora ne paga (senza colpa) le conseguenze. Suo padre avrebbe fatto meglio a non risparmiare i soldi di un vecchio volpone con una lunghissima esperienza in campo tennistico di nome Ferrero ….
mi fido di te perché ti voglio bene, ma non ho mai sentito della tenosinovite di ‘sto cavolo, poi riconosco di essere un profano in medicina… comunque in bocca al lupo a Carlos, a Roma e Parigi ci mancherà e tanto
Ahahahah
I 3 giocatori citati difficilmente farebbero un game con sinner in questo momento.
@ Tiger Jack (#4597472)
Bingo!!!!
Siamo su SCHERZI A PARTE…..
@ Tex Willer (#4597470)
In effetti arnaldi musetti e darderi sono gli unici in grado di interrompere la straordinaria striscia di successi di sinner.
@ Dodo (#4597466)
Verissimo
Non dimenticare però musetti che viene da una striscia di successi straordinari e potrebbe mettere in seria difficoltà laltoatesino.
Quindi a Roma SICURAMENTE NON C’È?!
non so voi, ma io ho capito dall’ultima dichiarazione stampa che non solo salterà Roma, ma anche Parigi… poi non credo proprio che Jannik sia contento, vincere al RG contro Alcaraz in finale è tutta un’altra cosa che vincere contro Zverev
Se sinner non avrà problemi fisici potrebbe stravincere i prossimi appuntamenti…
Non vedo nessuno in grado anche solo di impensierirlo…
Il vero ostacolo potrebbe essere solamente arnaldi, ieri visto in crescita esponenziale….
Ovvio.
Ma di certo Carlos ha abbastanza soldi, medici e consapevolezza di mezzi per decidere per il suo meglio.
Ha battuto ogni tipo di record, non ha neppure 23 anni. Agirà per il meglio e per il lungo termine. A meno di danni irreparabili, che considero comunque un ipotesi remotissima.
Alcaraz come Sinner non pensano ai punti, ma alzare il trofeo, se si presenta al Roland Garros vuol dire che sarà al 100% fisicamente, altrimenti disdice l’impegno…..cosi Sinner a Madrid
Il guaio di Alcaraz ha un nome: tenosinovite di De Questain. Con l’assoluto riposo, per guarire richiede da 4 a 6 settimana, se è necessario l’intervento chirurgico, qualche settimana in più. La cosa peró, nel peggiore dei casi, potrebbe richiedere mesi. Brutta botta per Alcaraz, mi dispiace moltissimo, è un vero piacere per i buongustai del tennis, vederlo giocare. enzo