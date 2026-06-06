Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 06 Giugno 2026

06/06/2026 09:14 1 commento
Luca Potenza nella foto
Luca Potenza nella foto

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Ljubljana (Slovenia), terra battuta – Semifinali
10:00 Kupcic J. SLO vs Weis A. ITA

Il match deve ancora iniziare





ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Szentendre (Ungheria), terra battuta – Semifinali
10:00 Kelm Y. GER vs Angelini L. ITA
Il match deve ancora iniziare





ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Tsaghkadzor 2 (Armenia), terra battuta – Semifinali
09:00 Bocchi L. ITA vs Sarksian D. ARM
Il match deve ancora iniziare





ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Caltanissetta (Italia), terra battuta – Semifinali
17:00 Giunta M. ITA vs Reco A. FRA
Il match deve ancora iniziare

19:00 Potenza L. ITA vs Piraino G. ITA

Il match deve ancora iniziare





ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Casablanca (Marocco), terra battuta – Semifinali
14:00 Dibenedetto C. ITA vs Soriano Santiago M. ESP
Il match deve ancora iniziare





ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Caserta (Italia), terra battuta – Semifinali
17:00 Schunk N. GER vs Mazzola A. ITA
Il match deve ancora iniziare

19:00 Urgesi F. ITA vs Chiesa D. ITA

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

1 commento

Edoardo (Guest) 06-06-2026 09:26

Scusate ma la Dibenedetto, classe 2007, in semifinale a Casablanca, è una tennista emergente, giusto? Ha potenzialità per emergere? Grazie

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!