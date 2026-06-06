Roland Garros GS | Clay | e28900000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 06 Giugno 2026
06/06/2026 09:14 1 commento
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Ljubljana (Slovenia), terra battuta – Semifinali
10:00 Kupcic J. vs Weis A.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Szentendre (Ungheria), terra battuta – Semifinali
10:00 Kelm Y. vs Angelini L.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Tsaghkadzor 2 (Armenia), terra battuta – Semifinali
09:00 Bocchi L. vs Sarksian D.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Caltanissetta (Italia), terra battuta – Semifinali
17:00 Giunta M. vs Reco A.
Il match deve ancora iniziare
19:00 Potenza L. vs Piraino G.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Casablanca (Marocco), terra battuta – Semifinali
14:00 Dibenedetto C. vs Soriano Santiago M.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Caserta (Italia), terra battuta – Semifinali
17:00 Schunk N. vs Mazzola A.
Il match deve ancora iniziare
19:00 Urgesi F. vs Chiesa D.
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
1 commento
Scusate ma la Dibenedetto, classe 2007, in semifinale a Casablanca, è una tennista emergente, giusto? Ha potenzialità per emergere? Grazie