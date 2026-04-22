Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Oggi in campo ben sei azzurri (LIVE)

22/04/2026 08:15 1 commento
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Combined Madrid (1000 ATP – WTA)
Madrid, Spagna  ·  22 Aprile 2026
☀️
14°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 24°C
CIELO Ottimo
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
Previsioni ora per ora — 22 Aprile
09:00
☀️
15°
10:00
☀️
16°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
☁️
22°
16:00
☁️
23°
17:00
☁️
23°
18:00
24°
  Programma del giorno — 22 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
1° Turno maschile e femminile · First Round
R1
☀️  Giornata favorevole
  1° Turno
  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Zeynep Sonmez TUR vs Carlota Martinez Cirez ESP

Il match deve ancora iniziare

Dino Prizmic CRO vs Matteo Berrettini ITA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Roberto Bautista Agut ESP vs Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare

Karolina Pliskova CZE vs Sinja Kraus AUT (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Jesper de Jong NED

Il match deve ancora iniziare





Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Zizou Bergs BEL vs Marin Cilic CRO

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs Alexandra Eala PHI Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Talia Gibson AUS vs Emiliana Arango COL

Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria POR vs Hubert Hurkacz POL

Il match deve ancora iniziare

Taylor Townsend USA vs Katie Boulter GBR

Il match deve ancora iniziare





Stadium 3 – ore 11:00
Shuai Zhang CHN vs Eva Lys GER Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Daria Snigur UKR vs Daria Kasatkina AUS Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

Yulia Putintseva KAZ vs Tereza Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare

Tomas Machac CZE vs Francisco Comesana ARG

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Valentin Royer FRA

Il match deve ancora iniziare





Court 4 – ore 11:00
Zhizhen Zhang CHN vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Buse PER vs Adrian Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare

Alexandre Muller FRA vs Jan-Lennard Struff GER

Il match deve ancora iniziare

Nikoloz Basilashvili GEO vs Sebastian Ofner AUT

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA vs Titouan Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare





Court 5 – ore 11:00
Elena-Gabriela Ruse ROU vs Antonia Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare

Moyuka Uchijima JPN vs Yuliia Starodubtseva UKR Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

Dayana Yastremska UKR vs Solana Sierra ARG

Il match deve ancora iniziare

Ashlyn Krueger USA vs Sofia Kenin USA

Il match deve ancora iniziare

Caty McNally USA vs Katie Volynets USA

Il match deve ancora iniziare





Court 6 – ore 11:00
Jenson Brooksby USA vs Emilio Nava USA

Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur BIH vs Mattia Bellucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Dusan Lajovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Elmer Moller DEN vs Federico Cina ITA

Il match deve ancora iniziare





Court 7 – ore 11:00
Panna Udvardy HUN vs Kimberly Birrell AUS

Il match deve ancora iniziare

Dalma Galfi HUN vs Ajla Tomljanovic AUS Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Janice Tjen INA vs Alina Charaeva RUS

Il match deve ancora iniziare

Oleksandra Oliynykova UKR vs Simona Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare

Elvina Kalieva USA vs Katerina Siniakova CZE

Il match deve ancora iniziare





Court 8 – ore 13:30
Alycia Parks USA vs Elisabetta Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare

Anhelina Kalinina UKR vs Kamilla Rakhimova UZB

Il match deve ancora iniziare

Oksana Selekhmeteva RUS vs Leolia Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare

Elsa Jacquemot FRA vs Tyra Caterina Grant ITA

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Leprotto (Guest) 22-04-2026 08:41

Legionari! Formazione a testuggine. Pronti per le frecciate che arriveranno dai troll.

