Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Oggi in campo ben sei azzurri (LIVE)
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Zeynep Sonmez vs Carlota Martinez Cirez
Dino Prizmic vs Matteo Berrettini (Non prima 13:30)
Roberto Bautista Agut vs Thiago Agustin Tirante
Karolina Pliskova vs Sinja Kraus (Non prima 17:00)
Rafael Jodar vs Jesper de Jong
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Zizou Bergs vs Marin Cilic
Anastasia Pavlyuchenkova vs Alexandra Eala Non prima 13:00
Talia Gibson vs Emiliana Arango
Jaime Faria vs Hubert Hurkacz
Taylor Townsend vs Katie Boulter
Stadium 3 – ore 11:00
Shuai Zhang vs Eva Lys Inizio 10:00
Daria Snigur vs Daria Kasatkina Non prima 12:30
Yulia Putintseva vs Tereza Valentova
Tomas Machac vs Francisco Comesana
Alejandro Tabilo vs Valentin Royer
Court 4 – ore 11:00
Zhizhen Zhang vs Vit Kopriva
Ignacio Buse vs Adrian Mannarino
Alexandre Muller vs Jan-Lennard Struff
Nikoloz Basilashvili vs Sebastian Ofner
Benjamin Bonzi vs Titouan Droguet
Court 5 – ore 11:00
Elena-Gabriela Ruse vs Antonia Ruzic
Moyuka Uchijima vs Yuliia Starodubtseva Non prima 12:30
Dayana Yastremska vs Solana Sierra
Ashlyn Krueger vs Sofia Kenin
Caty McNally vs Katie Volynets
Court 6 – ore 11:00
Jenson Brooksby vs Emilio Nava
Damir Dzumhur vs Mattia Bellucci
Lorenzo Sonego vs Dusan Lajovic
Elmer Moller vs Federico Cina
Court 7 – ore 11:00
Panna Udvardy vs Kimberly Birrell
Dalma Galfi vs Ajla Tomljanovic Non prima 13:00
Janice Tjen vs Alina Charaeva
Oleksandra Oliynykova vs Simona Waltert
Elvina Kalieva vs Katerina Siniakova
Court 8 – ore 13:30
Alycia Parks vs Elisabetta Cocciaretto
Anhelina Kalinina vs Kamilla Rakhimova
Oksana Selekhmeteva vs Leolia Jeanjean
Elsa Jacquemot vs Tyra Caterina Grant
