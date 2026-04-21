Amanda Anisimova forfait a Madrid: si allunga la lista dei ritiri nel torneo spagnolo

Amanda Anisimova si aggiunge alla lunga lista dei forfait al Madrid Open. La tennista statunitense, ieri presente come molti colleghi e colleghe alla cerimonia dei Laureus Awards, ha annunciato stamattina la rinuncia al torneo spagnolo per colpa di un problema al polso. Al suo posto entra in tabellone Magdalena Frech.

È notevole la lista dei giocatori che hanno dichiarato forfait al secondo Masters e WTA 1000 della stagione su terra battuta. Tra le donne, figurano Karolina Muchova, Emma Raducanu, Emma Navarro, Maya Joint, Sara Bejlek, Barbora Krejcikova, Marketa Vondrousova, McCartney Kessler, Sonay Kartal, Varvara Gracheva, Veronika Kudermetova. Lunga anche la lista dei colleghi maschi non presenti al torneo della capitale spagnola: ben tre top 10, le assenze più pesanti, ossia Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Taylor Fritz, seguiti poi da Frances Tiafoe, Jack Draper, Holger Rune, Sebastian Korda, Giovanni Mpetshi Perricard, Arthur Cazaux, Kamil Majchrzak.

Vedremo se nei prossimi giorni arriveranno altri forfait dell’ultimo minuto, a tabelloni già compilati a pronti a scattare. In Spagna ovviamente pesa moltissimo l’assenza di Alcaraz, con grandissima preoccupazione per le condizioni del giovane di Murcia in vista di Parigi.