Bianca Andreescu ci crede ancora: “So di poter vincere di nuovo uno Slam. Dal 2024 ho capito che non si può inseguire il passato, non posso tornare al 2019″. Fiocco azzurro per Ons Jabeur, Venus Williams torna sulla terra

Bianca Andreescu non smette di credere nel grande ritorno. La canadese, capace di sorprendere il mondo vincendo gli US Open 2019, oggi vive una fase molto diversa della sua carriera, lontana dai riflettori di quei giorni e attualmente al numero 127 del ranking mondiale. Eppure, nonostante le difficoltà e il tempo passato, la fiducia in se stessa non è venuta meno.

In una intervista concessa a Raquetc, Andreescu ha parlato con grande sincerità del suo percorso interiore e della necessità di lasciarsi alle spalle il passato. La canadese ha spiegato di aver compreso, a partire dal 2024, che inseguire la versione di sé stessa che conquistò New York non avrebbe avuto senso. Troppi anni sono passati, troppe esperienze l’hanno cambiata, dentro e fuori dal campo.

“Dal 2024 ho capito che non si può inseguire il passato, non posso tornare al 2019, non sono più la stessa persona”, ha raccontato Andreescu. Un’ammissione lucida, che però non suona affatto come una resa. Al contrario, la 25enne guarda avanti con ambizione e con la convinzione di poter ancora raggiungere traguardi enormi.

Il punto centrale del suo discorso è proprio questo: non tornare a essere la Bianca di allora, ma costruire una nuova versione vincente di sé stessa. “Ora voglio ricrearmi, perché sono passati sette anni, ma il mio corpo sa come si vince uno Slam, il mio sistema lo sa. So che è possibile di nuovo, non ho dubbi”, ha spiegato.

Parole forti, che raccontano una giocatrice ancora affamata e convinta di poter risalire la china. Andreescu non nasconde che, come tutti, anche lei convive con momenti di incertezza. Ma il messaggio che ha voluto lanciare è chiaro: dentro di sé sente ancora di avere il potenziale per tornare a vincere ai massimi livelli.

Dopo anni complicati, tra stop e difficoltà nel ritrovare continuità, la canadese prova dunque a ripartire con una nuova consapevolezza. Non più l’illusione di rivivere il 2019, ma la volontà di scrivere un altro capitolo importante della sua carriera. E se davvero il suo corpo, come dice lei, “sa come si vince uno Slam”, allora il sogno di rivederla protagonista potrebbe non essere così lontano.

Giornata di emozioni fuori e dentro il campo nel mondo del tennis. Ons Jabeur, assente al Mutua Madrid Open 2026, sta vivendo un momento ben più importante della carriera sportiva: la tunisina ha infatti dato alla luce il suo primo figlio, Elyan Kammoun, nato lunedì scorso. Jabeur ha condiviso sui social una tenera immagine, ricevendo l’affetto di tifosi e colleghi in una fase speciale della sua vita.

A beautiful new chapter. Congratulations to Ons Jabeur and her husband Karim on the birth of their first child, Elyan! ✨ pic.twitter.com/fsL1xGVGLT — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) April 21, 2026

A Madrid si è rivista invece Venus Williams sulla terra battuta, quasi cinque anni dopo la sua ultima apparizione ufficiale sulla superficie, datata Roland Garros 2021. L’americana è stata sconfitta da Kaitlin Quevedo, ma ha raccontato di aver riscoperto il piacere di giocare sul rosso. Venus ha spiegato di aver ripreso ad allenarsi sulla terra poche settimane dopo Miami, sottolineando però con rammarico che non potrà essere a Roma per altri impegni. “Mio marito è italiano, quindi siamo molto dispiaciuti di non poter essere lì”, ha confessato, lasciando comunque aperta la porta a un proseguimento della stagione sulla terra.





Francesco Paolo Villarico