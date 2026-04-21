ITF Chiasso, splendida Basiletti: è main draw “Ho impostato il match nel modo giusto”

La chiusura del tabellone cadetto e l’avvio di quello principale hanno acceso la seconda giornata dell’Axion Open. Al Tennis Club Chiasso, fin dal mattino, lo spettacolo non è mancato: sul Centrale si sono presi la scena due battaglie decisive per le qualificazioni. A impressionare più di tutte è la ventenne azzurra Noemi Basiletti, capace di conquistare il pass per il main draw superando con autorità l’ex numero 60 del mondo Cagla Buyukakcay con un doppio 6-4. In precedenza, la croata Lucija Ciric Bagaric aveva avuto la meglio su Martina Colmegna al termine di una maratona chiusa 6-4 6-7(0) 7-6(6), annullando due match point in un tie-break finale carico di tensione. Nel main draw, da segnalare la prova della diciassettenne di Winterthur Noelia Manta, sconfitta 6-1 7-5 dalla quarta testa di serie Alice Rame. Nel secondo set la giovane svizzera è arrivata a servire per il parziale, ma nel momento decisivo è emersa l’esperienza della francese. Mercoledì 22 aprile si completerà il quadro del primo turno del torneo Internazionale femminile ITF W75, con tutti i match restanti in programma. Riflettori puntati sul debutto di Susan Bandecchi: la tennista di casa scenderà in campo nell’ultimo incontro sul Centrale (non prima delle 14:30) contro la tedesca Jule Niemeier.

Basiletti approda al tabellone principale – Con un passato alla Rafa Nadal Academy, Noemi Basiletti è ormai da qualche anno uno dei nomi più interessanti nel panorama femminile del tennis azzurro. Giocatrice dal tennis potente, sta gradualmente aggiungendo al suo bagaglio tattico una lettura più lucida e matura. Questa evoluzione si è rivelata decisiva nel 6-4 6-4 ai danni dell’ex numero 60 del mondo Cagla Buyukakcay. “Conoscevo bene la mia avversaria, è stata molto alta in classifica e sapevo che ama stare con intelligenza nello scambio – le parole di Noemi dopo il successo -. Picchiare sempre non mi avrebbe portato a nulla, quindi ho impostato il match provando a cambiare ritmo e muoverla. Volevo stare lì ogni punto perché sapevo che lei era disposta a farlo e così è stato”. Attualmente numero 435 del mondo, da dicembre Basiletti si è trasferita al Circolo della Stampa Sporting di Torino. In stagione ha giocato una semifinale all’ITF W35 di Monastir, ma questi primi mesi sono stati soprattutto di rodaggio: “A inizio anno non sono partita benissimo, ma d’altronde ho fatto un po’ di cambiamenti ed è un po’ tutto nuovo. Questi sono tornei di assestamento per consolidare il mio gioco”. Quest’oggi l’esordio in main draw presenterà per Basiletti il derby contro Samira de Stefano. Aurora Zantedeschi, anche lei capace di staccare il pass per il tabellone, se la vedrà contro Berfu Cengiz. La seconda testa di serie Lisa Pigato affronterà Rasheed McAdoo.