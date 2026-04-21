Tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026 su Sky Sport e un match al giorno su TV8
Da mercoledì 6 maggio tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno su Sky Sport, con una novità: una partita al giorno del torneo maschile sulla terra rossa di Roma sarà in diretta in chiaro anche su TV8. Dalla prima giornata e fino all’ultima sfida del 17 maggio, alla copertura integrale su Sky Sport si aggiungerà così quella di TV8: una scelta che testimonia la volontà di rendere accessibile al grande pubblico eventi di assoluto prestigio, amplificandone la visibilità.
La qualità del racconto di Sky Sport sarà quindi disponibile anche sul canale free to air, dopo il successo di ascolti delle finali di Monte Carlo e, ancor prima, dell’edizione 2025 di Wimbledon. Quest’anno l’ultimo atto dell’edizione del torneo monegasco che ha visto trionfare Jannik Sinner ha ottenuto su Sky e TV8 il 25% di share con oltre 3 milioni 230 mila di spettatori medi, mentre sull’erba londinese la vittoria storica del numero 1 al mondo aveva segnato oltre il 40% di share e il record di 5 milioni 670 mila spettatori medi.
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5 commenti
Condivido e aggiungo, sempre a parlare male della Rai salvo sborsare fior di euro per le private….
Si dice che Jannik e gli altri grandi giocatori italiani abbiano contribuito a riportare in auge questo sport ispirando tanti ragazzini e fungendo da volano economico.
Io credo che nulla come la perdita delle telecronache della Rai possa portare i tifosi occasionali sulla retta via. Meglio non guardare una partita che guardarla con quella telecronaca.
Anche il calcio dovrebbe prendere spunto.
@ NonSoloSinner (#4597495)
Io piuttosto penso che il Suo soprannome verrà smentito, un giorno sì ed un giorno no.
Mi spiego: avendo Lei l’abbonamento avrà anche modo di vedere la programmazione abituale dell’emittente quasi monopolista in Italia riguardo al tennis…
Io pure, grazie ad un mio amico che mi consente la visione a scrocco col suo abbonamento “plus” ed ho potuto verificare che,
una volta trascorsa la trasmissione in diretta, in differita restano solo due possibilità: o la visione integrale della giornata appena conclusa, senza possibilità di farla avanzare rapidamente (quindi per vedere quel che interessa, se non è il primo incontro in programma, bisogna avere la giornata da trascorrere davanti al TV ed armarsi di tanta pazienza aspettando che l’incontro prescelto inizi) o….vedere l’incontro di Sinner che, quello sì e solo quello, viene sempre riproposto isolatamente in differita a piacimento.
Non ho motivo di dubitare che il criterio di scelta dell’incontro da trasmettere in diretta ed in chiaro sarà lo stesso quindi, fatto salvo il primo turno che Sinner non disputerà, dal secondo turno alla finale (che mi permetto antiscaramanticamente di considerare, salvo infortunio, certa per il Sud Tirolese), un giorno sì ed un giorno no la scelta cadrà inevitabilmente sugli incontri che Sinner disputerà (sperando che Musetti sia dall’altra parte di tabellone altrimenti non ne vedremo un incontro che sia uno, a meno che arrivi a giocare, e perdere, con Sinner).
Nelle giornate che riguardano l’altra parte di tabellone è possibile che qualche incontro tra stranieri venga concesso, ma non ci credo più di tanto: la politica editoriale dell’emittente non segue certo l’interesse di poche persone appassionate ma insegue i numeri d’ascolto da presentare a chi vende per essa gli spazi pubblicitari.
Quindi a meno di qualche incontro di cartello per un pubblico relativamente vasto (ad esempio un…Giocovic-Monfils…) la scelta dovrebbe ricadere sempre su incontri che comportino una presenza italiana in campo (…finché ce ne saranno…).
Con la RAI sarebbe stato lo stesso ma, scampato il “pericolo Fiocchetti”, il secondo pericolo più grosso per le mie orecchie è il “pericolo Pero”.
Almeno con la RAI, e Fiocchetti in pensione, avremmo avuta una possibilità di un commento ascoltabile; nulla più di una possibilità, ma sempre meglio di dover inevitabilmente finire tra le grinfie vocali della Pero.
Con questo capisco la politica dell’emittente: con l’interesse nazionale crescente verso il gioco del diavolo conviene rischiare l’uovo certo del prezzo del subappalto alla RAI per la possibilità della gallina (pubblicitaria) dalle uova d’oro, da gestire in piena autonomia.
Quindi, a dispetto del Suo soprannome, il criterio di programmazione, un giorno sì ed uno no, sarà:
SOLO SINNER!
In che senso imbarazzante? Ora non ricordo cosa avevano mandato in onda ma immagino fossero i match con un italiano in campo, ovviamente.
l’anno scorso il match in chiaro andava sulla rai e la selezione era imbarazzante, sicuramente tv8, che poi è sky, sarà più competente nella selezione, che poi io avrei l’abbonamento su Now e potete immaginare quanto me ne possa importare