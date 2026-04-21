Sinner esordirà venerdì a Madrid. “Sono qua per esprimere il mio miglior tennis. Fisicamente mi sento abbastanza bene, solo un po’ stanco ma ci sta”

Jannik Sinner esordirà venerdì nell’edizione 2026 del Mutua Madrid Open. Il n.1 del mondo inizierà la sua corsa nel secondo Masters 1000 su terra battuta – e quarto in stagione – contro un qualificato, che verrà stabilito dal match di primo turno previsto tra due giocatori usciti dal tabellone cadetto. In attesa di conoscere il suo primo avversario, Jannik si è intrattenuto con la stampa al canonico media day. Rilassato e sorridente, l’italiano si è detto voglioso di giocare al massimo delle sue possibilità, nonostante senta ancora un filo la fatica della impegnativa settimana a Monte Carlo, dove ha trionfato portando a casa il primo titolo “premium” su terra battuta. Tutti continuano a sottolineare la possibilità di centrare il record assoluto di 5 Masters 1000 vinti consecutivamente, ma il diretto interessato in realtà tira dritto e pensa soprattutto alla condizione generale, al delicato equilibrio tra la necessità di competizione per tenere alto il livello di gioco e il riposo, importantissimo per non arrivare con le pile scariche a Roland Garros, suo principale obiettivo del 2026.

“Le sensazioni sono buone”, dichiara Sinner, “dobbiamo prepararci al meglio: l’obiettivo è scendere in campo e competere al massimo livello. Procedo match dopo match, ma con Roland Garros già nel mirino: voglio arrivarci nella miglior condizione possibile. Qui a Madrid sono per esprimere il mio miglior tennis”.

Forte di una striscia record di 37 set consecutivi vinti e i titoli a Parigi, Indian Wells, Miami e Monte Carlo, con un livello da molti considerato quasi “ingiocabile”, Sinner ha davanti a se una nuova sfida: adattare il gioco e tenere questo standard massimo anche nelle condizioni uniche di Madrid dove tra altitudine, vento e campi spesso secchi la palla vola via come in nessun altro torneo in stagione nella categoria. Jannik ne è pienamente consapevole: “Questo torneo ha caratteristiche molto particolari. C’è l’altitudine, il vento può incidere… non è semplice gestire gli scambi. Però ogni campo in terra può aiutarmi a crescere. Sto lavorando per migliorare e questo può essere uno dei test più impegnativi. Qui non ho mai espresso il mio miglior tennis: vediamo cosa succede quest’anno”.

Con l’assenza di Carlos Alcaraz e anche Novak Djokovic, pluricampioni a Madrid, scontato che il n.1 del mondo sia ancor più il favorito della vigilia, nonostante la sua storia personale indichi che questo è il torneo dove meno ha raccolto finora tra quelli maggiori. “Quando loro non ci sono, la situazione è diversa”, riflette Jannik. “Il focus resta sul presente: si parte dal primo turno contro un qualificato, che ha già ritmo partita qui. Devo capire bene come interpretare queste condizioni”. Il miglior risultato di Sinner nel torneo è finora il quarto di finale del 2024, raggiunto ma non giocato per via di un problema all’anca. “Il pubblico qui è incredibilmente caldo, e per noi è fondamentale sentire questa energia. Ho un buon rapporto con la Spagna, anche grazie a Carlos: fuori dal campo c’è stima reciproca. Credo che la gente lo percepisca. Sono motivato a scendere in campo e vedere fin dove posso spingermi”.

“Fisicamente mi sento abbastanza bene, solo un po’ stanco ma ci sta” continua Jannik parlando anche Sky Sport. “L’’anno scorso qua non ho giocato, quindi Madrid è una opportunità per capire come migliorare in un torneo in cui non sono mai andato oltre i quarti di finale. Soprattutto su questa superficie ho sempre cercato di migliorarmi. Quest’anno dopo 2-3 giorni sulla terra mi sono sentito abbastanza bene. Anche se qui a Madrid le condizioni di gioco sono diverse: la palla è molto veloce e la controlli un po’ meno”.

Sinner conclude con una riflessione saggia: le cose, anche in un momento positivo, possono cambiare repentinamente. “Sono consapevole che la dinamica di una stagione può cambiare in un attimo. Per questo sono uno che non si esalta troppo quando vince e che nemmeno si butta troppo giù. Prima o poi i risultati arrivano perché stiamo lavorando nel modo giusto”.

Marco Mazzoni