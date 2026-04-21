Da Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma di Mercoledì 22 Aprile 2026. In campo diversi azzurri

21/04/2026 19:06 3 commenti
Matteo Berrettini (foto Patrick Boren)
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Zeynep Sonmez TUR vs Carlota Martinez Cirez ESP
Raphael Collignon BEL vs Matteo Berrettini ITA
Roberto Bautista Agut ESP vs Thiago Agustin Tirante ARG
Karolina Pliskova vs LL/q (Non prima 17:00)
Rafael Jodar ESP vs Jesper de Jong NED

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Zizou Bergs BEL vs Marin Cilic CRO
Eala PHI vs Q/LL (Non prima 13:00)
Talia Gibson AUS vs Emiliana Arango COL
Qualifier / Lucky Loser it vs Hubert Hurkacz POL
Taylor Townsend USA vs Katie Boulter GBR

Stadium 3 – ore 11:00
WTA
WTA
WTA
Tomas Machac CZE vs Francisco Comesana ARG
Alejandro Tabilo CHI vs Valentin Royer FRA

Court 4 – ore 11:00
Zhizhen Zhang CHN vs Vit Kopriva CZE
Ignacio Buse PER vs Adrian Mannarino FRA
Alexandre Muller FRA vs Jan-Lennard Struff GER
Qualifier / Lucky Loser it vs Sebastian Ofner AUT
Qualifier / Lucky Loser it vs Qualifier / Lucky Loser it

Court 6 – ore 11:00
Jenson Brooksby USA vs Emilio Nava USA
Damir Dzumhur BIH vs Mattia Bellucci ITA
Lorenzo Sonego ITA vs Qualifier / Lucky Loser it
Qualifier / Lucky Loser it vs Federico Cina ITA

TAG: , , ,

3 commenti

Berga (Guest) 21-04-2026 20:31

C’è già il tabellone definitivo con i qualificati. Cinà vs Elmer Moller, Sinner contro il vincente Bonzi-Droguet

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 21-04-2026 19:46

Finalmente un po’ di “carne al fuoco”…

…altrimenti noi tifosi degli azzurri rischiavamo di morire di fame 🙁

Poi c’è pure l’esordio del “predestinato” EREDE di Nadal, ovvero Rafa JODAR, imperdibile!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!