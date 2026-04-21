Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma di Mercoledì 22 Aprile 2026. In campo diversi azzurri
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Zeynep Sonmez vs Carlota Martinez Cirez
Raphael Collignon vs Matteo Berrettini
Roberto Bautista Agut vs Thiago Agustin Tirante
Karolina Pliskova vs LL/q (Non prima 17:00)
Rafael Jodar vs Jesper de Jong
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Zizou Bergs vs Marin Cilic
Eala vs Q/LL (Non prima 13:00)
Talia Gibson vs Emiliana Arango
Qualifier / Lucky Loser vs Hubert Hurkacz
Taylor Townsend vs Katie Boulter
Stadium 3 – ore 11:00
Tomas Machac vs Francisco Comesana
Alejandro Tabilo vs Valentin Royer
Court 4 – ore 11:00
Zhizhen Zhang vs Vit Kopriva
Ignacio Buse vs Adrian Mannarino
Alexandre Muller vs Jan-Lennard Struff
Qualifier / Lucky Loser vs Sebastian Ofner
Qualifier / Lucky Loser vs Qualifier / Lucky Loser
Court 6 – ore 11:00
Jenson Brooksby vs Emilio Nava
Damir Dzumhur vs Mattia Bellucci
Lorenzo Sonego vs Qualifier / Lucky Loser
Qualifier / Lucky Loser vs Federico Cina
C’è già il tabellone definitivo con i qualificati. Cinà vs Elmer Moller, Sinner contro il vincente Bonzi-Droguet
Finalmente un po’ di “carne al fuoco”…
…altrimenti noi tifosi degli azzurri rischiavamo di morire di fame 🙁
Poi c’è pure l’esordio del “predestinato” EREDE di Nadal, ovvero Rafa JODAR, imperdibile!