Alcaraz, infiammazione alla guaina del tendine del polso: cresce l’allarme. Djokovic ammette i problemi fisici

Carlos Alcaraz vive giorni di grande apprensione e il suo cammino verso il Roland Garros 2026 resta appeso a un filo. Le ultime indiscrezioni arrivate dalla Spagna parlano di una situazione più delicata del previsto: il murciano soffrirebbe infatti di un’infiammazione della guaina del tendine, un problema che ha imposto l’immobilizzazione della zona già da quattro giorni. Il quadro non è ancora definitivo, ma è chiaro che la corsa contro il tempo è cominciata.

A fare chiarezza saranno i prossimi esami. Alcaraz si sottoporrà infatti a un’ecografia di controllo che dovrà verificare l’evoluzione dell’infiammazione e stabilire se ci siano margini concreti per pensare a un recupero in vista di Parigi. Al momento, l’obiettivo Roland Garros resta vivo, ma appare più lontano rispetto a quanto si potesse immaginare nei primi giorni dopo lo stop. Tutto dipenderà dall’esito di quel test, destinato a diventare decisivo per programmare il ritorno in campo.

La sensazione è che nel team dello spagnolo si stia scegliendo la via della massima prudenza. D’altronde, quando si parla di tendini e di una zona così delicata, forzare i tempi può trasformarsi in un rischio pesantissimo non solo per la stagione sulla terra, ma anche per il prosieguo dell’anno. Per questo motivo, ogni decisione verrà presa soltanto dopo aver ottenuto risposte precise dagli esami.

Informa @agarciamuniz | Estado de @carlosalcaraz "Tiene la vaina del tendón inflamada, se le ha inmovilizado desde hace 4 días" ⏳ "Se sueña con Roland Garros, ahora el sueño parece un poco más lejano" "Todo depende de que salga en la ecografía" #PartidazoCOPE pic.twitter.com/oRvbeGgvlB — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 20, 2026

Come se non bastasse, anche Novak Djokovic ha lanciato segnali poco rassicuranti. Il serbo, presente a Madrid in occasione della gala dei Premi Laureus, ha ammesso in dichiarazioni a Eurosport di stare facendo i conti con un problema fisico. Nonostante si stia allenando al Puente Romano (Marbella), le sue parole hanno lasciato emergere più di un dubbio sulle reali condizioni con cui si sta avvicinando ai prossimi appuntamenti.

Il suo stato di forma, dunque, resta tutto da decifrare. Se da una parte Djokovic continua a lavorare per provare a esserci, dall’altra il tono delle sue dichiarazioni non lascia pensare a una situazione semplice, tanto che anche la sua presenza a Roma appare tutt’altro che scontata. E, in prospettiva, perfino Roland Garros 2026 non sembra più una certezza assoluta.

Il grande tennis maschile, insomma, guarda con preoccupazione alle condizioni di due dei suoi protagonisti più attesi. Alcaraz aspetta una ecografia che può decidere il suo destino parigino, Djokovic convive con un problema che ne mette in dubbio il calendario immediato. A poche settimane dal secondo Slam della stagione, le ombre fisiche iniziano a pesare più delle ambizioni.





Marco Rossi