Fatic furioso al Roma Garden: il giudice di sedia evita il peggio (Video)
Momenti di altissima tensione al Challenger di Roma, dove il match tra Nerman Fatic e Chun-Hsin Tseng ha regalato una scena tanto surreale quanto preoccupante. Il circuito ATP Challenger Tour, spesso capace di offrire episodi fuori dall’ordinario, questa volta si è spinto ben oltre, con un acceso confronto tra il bosniaco e uno spettatore che ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria rissa.
Tutto è nato dopo un punto perso da Fatic, che ha concesso una palla break al suo avversario e ha sfogato la frustrazione scaraventando una pallina fuori dal campo. Un gesto di nervosismo che ha acceso immediatamente la situazione sugli spalti, dove un tifoso avrebbe rivolto commenti e parole pesanti al giocatore bosniaco. A quel punto Fatic ha perso completamente il controllo, dirigendosi con decisione verso lo spettatore per affrontarlo faccia a faccia.
Nerman Fatic nearly gets into a fight with one of the spectators at the Rome Challenger tournament.
He lost the point vs Chun-Hsin Tseng and smashed a ball away.
One of the spectators said something to him and Fatic went to confront him twice.
Umpire had to intervene.… pic.twitter.com/Tm5bi4CfZ3
— edgeAI (@edgeAIapp) April 21, 2026
La tensione è salita in modo rapidissimo, con il giocatore che si è avvicinato per ben due volte alla persona coinvolta, in una sequenza che ha lasciato attoniti presenti e addetti ai lavori. Solo il tempestivo intervento del giudice di sedia ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Le immagini dell’episodio, già diventate virali, mostrano un momento davvero insolito anche per un circuito abituato a tensioni e nervosismi.
Resta ora da capire se ci saranno conseguenze disciplinari per Fatic dopo un comportamento che ha superato nettamente il limite della semplice protesta.
Marco Rossi
TAG: Circuito Challenger, Nerman Fatic
Sono d’accordo con MAURO al 100%
Ero seduto lì vicino, era solo un buzzurro scommettitore che gli ha rotto le scatole x tutto il match x farlo innervosire. Avrebbe fatto bene a suonargliele
Ha fatto benissimo, la prossima volta ci pensa 2 volte a parlare e insultare a sproposito. Gli atleti non sono lì a fare un servizio ed essere presi di mira
Ahahahahhaha
Diciamo che non segui proprio pedissequamente il concetto filosofico del Sarvodaya di Mahatma Ghandi …
😎 😎
Comunque tra innumerevoli interpretazioni , punti di vista , se , ma , ect ect … mi pare manchi l’informazione forse piu’ importante : la partita è poi proseguita regolarmente ed ha vinto Fatic 6-3 6-4 .
😛
ad ogni modo c’è un limite a tutto, da entrambe le parti . Episodio che può aver condizionato la partita a favore di Fatic. Vedasi tempo ‘perso’ prima di riprendere .
@ Perugino doc (#4597799)
credo che questa volta non fosse un tipster ma uno che in romanesco ha fatto un commento non esattamente tecnico con il “problema” che Fatic parla perfettamente italiano
Le scommesse andrebbero abolite.
Ahahahahahahah
Ma pure CARLONE sarà stato apostrofato pesantemente da qualcuno dopo questi gesti, semplicemente essendo lo stadio grande ed essendoci tantissimi spettatori, CARLONE non avrà sentito. E comunque, se avesse sentito, avrebbe certamente dato ragione allo spettatore.
“Ha perso completamente il controllo”, manco avesesse tirato fuori la pistola e cominciato a sparare. Si è avvicinato al tifoso, gli avrà detto un po’ di “stai zitto” o “adesso dimmelo in faccia” e stop. Che articolo penoso… “il giudice di sedia evita il peggio”, sì meno male che c’era lui, altrimenti chissà quanti morti
https://www.youtube.com/watch?v=hY4H7ux1Mm8
Effettivamente hai ragione, Carlos non lo farebbe mai 😀 😎 😛
Fra l’altro Fatic è un bel bestione, con uno così non mi metterei a discutere…
Bah… Non stiamo bene
L’ha scagliata dalla parte opposta, temo sia impossibile che abbia fatto il giro del globo per prendere in testa lo spettatore…
Scommettitore incazzato? Dovrebbe incazzarsi con se stesso per aver buttato via dei soldi, non con un giocatore che non ha colpe per la sua ludopatia.
Magari aveva anche ragione? Da quando il diritto di critica si esterna con insulti? Magari se lo avessero fischiato come accade ovunque e spesso non si sarebbe risentito al punto da mollare tutto e volerla risolvere con le mani…
@ MAURO (#4597686)
A uno che mi apostrofa male gli faccio male… ha fatto bene fatic… spero lo abbia aspettato fuori al circolo!
No, applaudire no MAURONE tendenzioso, ma neanche apostrofare. Ci sono gli umpirez li 🙂 semmai vai in direzione a chiedere rimborso (scusa, rido io per primo 🙂 )
@ Razzotto (#4597694)
Esatto, nessuna conseguenza.
Il comportamento di Fatic è censurabile, peraltro chi compie un “ball abuse” viene sanzionato…non si capisce cosa abbia detto lo spettatore, che era comunque lontano da dove il tennista ha scagliato la pallina, quindi non può avere subito la conseguenza fisica di questo gesto, ma probabilmente qualcosa di oltraggioso e soprattutto compreso dal bosniaco, che gioca spesso nel nostro paese e capisce bene l’italiano. Detto questo, fossi stato l’umpire avrei fatto un’ulteriore richiamo a Fatic e pregato lo spettatore di allontanarsi…
cosa c’è di scioccante in tutto ciò? va bene cantona che prende a calci il tifoso, ma qui c’è solo un confronto, magari pure acceso, con un spettatore che chissà cosa gli ha urlato. non ingigantite un episodio piuttosto marginale
Ma quali conseguenze? Gli ha risposto a brutto muso come merita questa gente. Chi si comporta male durante le partite di tennis va allontanato.
Magari lo spettatore era un bosniaco che si è arrabbiato perchè Fatic stava sbagliando troppo… oppue era un romano che ha preso la palla scagliata da Fatic in testa… oppure uno scommettitore incazzato per aver perso dei soldi scommessi su Fatic… insomma, prima di dare giudizi sarebbe d’uopo capire cosa è veramente successo e perchè il ragazzo ha reagito così violentemente… magari aveva anche ragione, eh…
Un bravo al giudice di sedia
Tralascio la sciocchezza “ha una vita che non lo soddisfa” (mi scuserai) per tutto il resto sono piuttosto d’accordo. Non ci dovrebbe essere spazio per ultras, scommettitori frustrati o che
Lo spettatore ha fatto bene ad apostrofarlo con parole pesanti.
Ad uno che lancia palline fuori dal campo o spacca racchette o bestemmia in campo dovremmo applaudirlo?
Forse ultimamente a qualcuno i bosniaci non stanno molto simpatici!! Ahahahah!
Il problema non è il giocatore , il problema è l’imbelle di turno che si sente in diritto di insultare perchè ha una vita che non lo soddisfa e che andava gentilmente preso per gli stracci e scaraventato fuori . Nada mas