Fatic furioso al Roma Garden: il giudice di sedia evita il peggio (Video)

Momenti di altissima tensione al Challenger di Roma, dove il match tra Nerman Fatic e Chun-Hsin Tseng ha regalato una scena tanto surreale quanto preoccupante. Il circuito ATP Challenger Tour, spesso capace di offrire episodi fuori dall’ordinario, questa volta si è spinto ben oltre, con un acceso confronto tra il bosniaco e uno spettatore che ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria rissa.

Tutto è nato dopo un punto perso da Fatic, che ha concesso una palla break al suo avversario e ha sfogato la frustrazione scaraventando una pallina fuori dal campo. Un gesto di nervosismo che ha acceso immediatamente la situazione sugli spalti, dove un tifoso avrebbe rivolto commenti e parole pesanti al giocatore bosniaco. A quel punto Fatic ha perso completamente il controllo, dirigendosi con decisione verso lo spettatore per affrontarlo faccia a faccia.

Nerman Fatic nearly gets into a fight with one of the spectators at the Rome Challenger tournament. He lost the point vs Chun-Hsin Tseng and smashed a ball away. One of the spectators said something to him and Fatic went to confront him twice. Umpire had to intervene.… pic.twitter.com/Tm5bi4CfZ3 — edgeAI (@edgeAIapp) April 21, 2026

La tensione è salita in modo rapidissimo, con il giocatore che si è avvicinato per ben due volte alla persona coinvolta, in una sequenza che ha lasciato attoniti presenti e addetti ai lavori. Solo il tempestivo intervento del giudice di sedia ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Le immagini dell’episodio, già diventate virali, mostrano un momento davvero insolito anche per un circuito abituato a tensioni e nervosismi.

Resta ora da capire se ci saranno conseguenze disciplinari per Fatic dopo un comportamento che ha superato nettamente il limite della semplice protesta.





Marco Rossi