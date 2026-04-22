Challenger Roma Garden, Gwangju, Savannah, Abidjan, Shymkent: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Challenger 75 Roma Garden Roma, Italia · 22 Aprile 2026 ☁️ 14°C Prevalentemente nuvoloso · Picco 20°C CIELO Discreto PIOGGIA Rischio rovesci CAMPO Terra TERRA Previsioni ora per ora — 22 Aprile 09:00 ⛅ 13° 10:00 ☁️ 14° 11:00 ☁️ 15° 12:00 ⛅ 17° 13:00 ️ 18° 14:00 ☀️ 19° 15:00 ️ 19° 16:00 ️ 20° Programma del giorno — 22 Aprile ATP Challenger 75 · Singolare 2° Turno · Second Round R2 ⛅ Variabile

Center Court Decathlon – ore 10:00

Nikolas Sanchez Izquierdo vs Stefanos Sakellaridis



ATP Rome Nikolas Sanchez Izquierdo Nikolas Sanchez Izquierdo 0 0 Stefanos Sakellaridis [7] Stefanos Sakellaridis [7] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Gianluca Cadenasso vs Jacopo Vasami



Il match deve ancora iniziare

Cezar Cretu vs Pierre-Hugues Herbert



Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina vs Henry Bernet (Non prima 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Court Sic Europe (3) – ore 11:00

Nicolas Barrientos / Ariel Behar vs Mats Hermans / James Watt



Il match deve ancora iniziare

Blake Bayldon / Mick Veldheer vs Andrea Vavassori / Matteo Vavassori



Il match deve ancora iniziare

Gianluca Cadenasso / Filippo Romano vs Ray Ho / Chun-Hsin Tseng



Il match deve ancora iniziare

Court Banca del Fucino (5) – ore 11:00

Milos Karol / Andrew Paulson vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel



Il match deve ancora iniziare

Stefan Latinovic / Tim Ruehl vs Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato



Il match deve ancora iniziare

Inigo Cervantes / Bruno Pujol Navarro vs Daniel Cukierman / Trey Hilderbrand



Il match deve ancora iniziare

David Vega Hernandez / Benjamin Winter Lopez vs Benjamin Kittay / Marcus Willis



Il match deve ancora iniziare

Challenger 50 Abidjan Abidjan, Costa d’Avorio · 22 Aprile 2026 ⛅ 27°C Parzialmente soleggiato · Picco 32°C CIELO Buono PIOGGIA Bassa CAMPO Cemento CEMENTO Previsioni ora per ora — 22 Aprile 08:00 ☁️ 27° 09:00 ☁️ 29° 10:00 ☁️ 30° 11:00 ☁️ 31° 12:00 ☁️ 31° 13:00 ⛅ 32° 14:00 ⛅ 32° 15:00 ☀️ 31° Programma del giorno — 22 Aprile ATP Challenger 50 · Singolare 1°-2° Turno · First / Second Round R1-R2 ☀️ Caldo e stabile

CENTRAL KAYDAN – ore 18:30

Samir Hamza Reguig vs Oscar Weightman



Il match deve ancora iniziare

Younes Lalami vs Calvin Hemery



Il match deve ancora iniziare

Hamish Stewart vs Eliakim Coulibaly



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 COFINA NEEMBA – ore 18:30

Blaise Bicknell vs Oskar Brostrom Poulsen



Il match deve ancora iniziare

Matt Kuhar vs Maks Kasnikowski



Il match deve ancora iniziare

Brandon Perez / Billy Suarez vs Oskar Brostrom Poulsen / Aditya Vishal Balsekar



Il match deve ancora iniziare

Younes Lalami / Ivan Marrero Curbelo vs Constantin Bittoun Kouzmine / Robert Strombachs



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 NYCKSOIL – ore 18:30

Mukund Sasikumar vs Yanki Erel



Il match deve ancora iniziare

Digvijaypratap Singh / Karan Singh vs Maxime Chazal / Gauthier Onclin (Non prima 19:30)



Il match deve ancora iniziare

Michael Geerts / Niels Visker vs Aziz Dougaz / Courtney John Lock



Il match deve ancora iniziare

Skander Mansouri / Maximilian Neuchrist vs Yanki Erel / Massimo Giunta



Il match deve ancora iniziare

☀ Challenger 50 Shymkent Shymkent, Kazakistan · 22 Aprile 2026 ☁️ 21°C Nuvoloso · Picco 21°C CIELO Coperto PIOGGIA Rovesci CAMPO Terra TERRA Previsioni ora per ora — 22 Aprile 12:00 ☁️ 21° 13:00 ☁️ 21° 14:00 ☁️ 20° 15:00 ☁️ 19° 16:00 ️ 18° 17:00 ️ 17° 18:00 ☁️ 16° 19:00 ️ 16° Programma del giorno — 22 Aprile ATP Challenger 50 · Singolare 2° Turno · Second Round R2 ️ Rischio pioggia

Center Court – ore 07:00

Radu Albot vs Antoine Ghibaudo



ATP Shymkent Radu Albot Radu Albot 3 3 Antoine Ghibaudo [6] Antoine Ghibaudo [6] 6 6 Vincitore: Ghibaudo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Ghibaudo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Ghibaudo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Ghibaudo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 A. Ghibaudo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Ghibaudo 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 A. Ghibaudo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 A. Ghibaudo 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Ghibaudo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Ghibaudo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Daniil Ostapenkov vs Buvaysar Gadamauri



ATP Shymkent Daniil Ostapenkov Daniil Ostapenkov 6 4 6 Buvaysar Gadamauri Buvaysar Gadamauri 2 6 4 Vincitore: Ostapenkov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Ostapenkov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 B. Gadamauri 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 5-4 D. Ostapenkov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Gadamauri 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 D. Ostapenkov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Gadamauri 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Ostapenkov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Gadamauri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 D. Ostapenkov 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 B. Gadamauri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Ostapenkov 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 B. Gadamauri 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Ostapenkov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Gadamauri 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 D. Ostapenkov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 3-3 B. Gadamauri 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Ostapenkov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Gadamauri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Ostapenkov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Gadamauri 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Ostapenkov 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 B. Gadamauri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-1 → 5-2 D. Ostapenkov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 B. Gadamauri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-0 → 4-1 D. Ostapenkov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 B. Gadamauri 15-0 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 D. Ostapenkov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Gadamauri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Ivan Gakhov vs Jelle Sels



ATP Shymkent Ivan Gakhov [3] Ivan Gakhov [3] 0 0 Jelle Sels Jelle Sels 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Sergey Betov / Daniil Ostapenkov vs Radu Albot / Denis Yevseyev



Il match deve ancora iniziare

Sergey Fomin / Vladyslav Orlov vs Nikita Belozertsev / Oleksii Krutykh



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – ore 07:00

Sandro Kopp vs Sergey Fomin



ATP Shymkent Sandro Kopp [5] Sandro Kopp [5] 7 6 4 Sergey Fomin Sergey Fomin 6 7 6 Vincitore: Fomin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Kopp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Fomin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Kopp 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Fomin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Kopp 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Fomin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Kopp 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 2-2 S. Fomin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Kopp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Fomin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* df 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 S. Fomin 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Kopp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 S. Fomin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Kopp 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Fomin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Kopp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Fomin 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Kopp 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Fomin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Kopp 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Fomin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Kopp 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* df 5*-4 5*-5 6-6 → 7-6 S. Kopp 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Fomin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Kopp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Fomin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Kopp 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 S. Fomin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Kopp 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 S. Fomin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Kopp 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 S. Fomin 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 S. Kopp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Fomin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Timofey Skatov vs Svyatoslav Gulin



ATP Shymkent Timofey Skatov [1] • Timofey Skatov [1] 15 6 3 Svyatoslav Gulin Svyatoslav Gulin 30 2 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 3-4 S. Gulin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Gulin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Skatov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Gulin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Gulin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 S. Gulin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 T. Skatov 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-1 → 5-1 S. Gulin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Gulin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Skatov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Gulin 15-0 40-0 0-0 → 0-1

Petr Bar Biryukov vs Dali Blanch



Il match deve ancora iniziare

Gilles Arnaud Bailly / Antoine Ghibaudo vs Sean Cuenin / Mathys Erhard



Il match deve ancora iniziare

Gijs Brouwer / Jeevan Nedunchezhiyan vs Ergi Kirkin / Andrej Nedic



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – ore 07:00

Max Wiskandt vs Gilles Arnaud Bailly



ATP Shymkent Max Wiskandt Max Wiskandt 7 6 Gilles Arnaud Bailly [2] Gilles Arnaud Bailly [2] 5 3 Vincitore: Wiskandt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Wiskandt 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 G. Arnaud Bailly 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Wiskandt 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-1 → 5-2 G. Arnaud Bailly 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 M. Wiskandt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 G. Arnaud Bailly 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Wiskandt 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-0 → 3-0 G. Arnaud Bailly 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Wiskandt 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Arnaud Bailly 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 M. Wiskandt 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 G. Arnaud Bailly 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 M. Wiskandt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 G. Arnaud Bailly 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Wiskandt 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Arnaud Bailly 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Wiskandt 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Arnaud Bailly 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Wiskandt 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 G. Arnaud Bailly 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Wiskandt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Bekkhan Atlangeriev vs Andrej Nedic (Non prima 08:30)



ATP Shymkent Bekkhan Atlangeriev Bekkhan Atlangeriev 6 1 0 Andrej Nedic [4] Andrej Nedic [4] 4 6 6 Vincitore: Nedic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 B. Atlangeriev 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 A. Nedic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 B. Atlangeriev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 A. Nedic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 B. Atlangeriev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Nedic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 B. Atlangeriev 0-15 df 0-30 0-40 1-5 → 1-6 A. Nedic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 1-5 B. Atlangeriev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 A. Nedic 15-0 30-0 ace 40-0 0-3 → 0-4 B. Atlangeriev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 A. Nedic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 B. Atlangeriev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Nedic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 B. Atlangeriev 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 5-3 → 5-4 A. Nedic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-3 → 5-3 B. Atlangeriev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Nedic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-3 → 3-3 B. Atlangeriev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Nedic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Atlangeriev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Nedic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 B. Atlangeriev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Max Hans Rehberg / Max Wiskandt vs Admir Kalender / Mili Poljicak



ATP Shymkent Max Hans Rehberg / Max Wiskandt Max Hans Rehberg / Max Wiskandt 0 6 0 Admir Kalender / Mili Poljicak [2] • Admir Kalender / Mili Poljicak [2] 0 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Kalender / Poljicak 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Hans Rehberg / Wiskandt 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 A. Kalender / Poljicak 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 M. Hans Rehberg / Wiskandt 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Kalender / Poljicak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 M. Hans Rehberg / Wiskandt 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 A. Kalender / Poljicak 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Hans Rehberg / Wiskandt 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Kalender / Poljicak 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Tomohiro Masabayashi / Naoki Tajima vs Viktor Durasovic / Kai Wehnelt



Il match deve ancora iniziare

Challenger 75 Gwangju Gwangju, Corea del Sud · 22 Aprile 2026 ️ 13°C Pioggia leggera · Picco 16°C CIELO Instabile PIOGGIA Rovesci CAMPO Hard HARD Previsioni ora per ora — 22 Aprile 16:00 ️ 16° 17:00 ☁️ 15° 18:00 ☁️ 15° 19:00 ☁️ 14° 20:00 ☁️ 13° 21:00 ☁️ 12° 22:00 ☁️ 12° 23:00 ☁️ 11° Programma del giorno — 22 Aprile ATP Challenger 75 · Singolare 2° Turno · Second Round R2 ️ Instabile

CENTER COURT – ore 08:30

Hyeon Chung vs Clement Chidekh



Il match deve ancora iniziare

Ilia Simakin vs Soonwoo Kwon



Il match deve ancora iniziare

Yun seong Chung / Uisung Park vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha



Il match deve ancora iniziare

SHOW COURT – ore 08:30

Mark Lajal vs Yu Hsiou Hsu



Il match deve ancora iniziare

Mac Kiger / Reese Stalder vs Suk Ann / Geun Jun Kim



Il match deve ancora iniziare

JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen vs Toshihide Matsui / Saketh Myneni



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – ore 08:30

Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar vs Ben Jones / Joshua Paris



Il match deve ancora iniziare

Ethan Cook / Kody Pearson vs Daniel Masur / Ramkumar Ramanathan



Il match deve ancora iniziare

Liam Broady vs Tristan Schoolkate



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – ore 08:30

Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe vs Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki



Il match deve ancora iniziare

Alex Bolt / Jake Delaney vs Calum Puttergill / Dane Sweeny



Il match deve ancora iniziare

Yu Hsiou Hsu / Seita Watanabe vs Yuta Shimizu / Kaito Uesugi



Il match deve ancora iniziare

Challenger 75 Savannah Savannah, Stati Uniti · 22 Aprile 2026 ☁️ 15°C Nuvoloso · Picco 27°C CIELO In miglioramento PIOGGIA Assente CAMPO Terra TERRA Previsioni ora per ora — 22 Aprile 07:00 ️ 15° 08:00 ️ 17° 09:00 ☀️ 19° 10:00 ☀️ 21° 11:00 ️ 23° 12:00 ️ 24° 13:00 ⛅ 26° 14:00 ⛅ 27° Programma del giorno — 22 Aprile ATP Challenger 75 · Singolare 2° Turno · Second Round R2 ☀️ Giornata buona

Landings Real Estate Company – ore 17:00

Keshav Chopra / Andres Martin vs Reid Jarvis / Jack Vance



Il match deve ancora iniziare

Jack Kennedy vs Kei Nishikori



Il match deve ancora iniziare

J.J. Wolf vs Clement Tabur



Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl vs Kilian Feldbausch



Il match deve ancora iniziare

Savannah Toyota Court – ore 17:00

Stefan Kozlov vs Nick Hardt



Il match deve ancora iniziare

Cleeve Harper / David Stevenson vs Braden Shick / Colton Smith



Il match deve ancora iniziare

Jan Jermar / Szymon Kielan vs Wally Thayne / Jamie Vance (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Atlantic Radiology Court – ore 17:00

George Goldhoff / Patrick Harper vs Scott Duncan / Daniel Dutra da Silva



Il match deve ancora iniziare

Nicholas Bybel / Oliver Crawford vs Boris Arias / Johannes Ingildsen (Non prima 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Boris Kozlov / Stefan Kozlov vs Alan Magadan / Franco Roncadelli (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare