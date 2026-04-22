Challenger Roma Garden, Gwangju, Savannah, Abidjan, Shymkent: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Gianluca Cadenasso nella foto
|
|
Challenger 75 Roma Garden
Roma, Italia · 22 Aprile 2026
|
|
☁️
|
14°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 20°C
|
|CIELO
|Discreto
|PIOGGIA
|Rischio rovesci
|CAMPO
|Terra
|
TERRA
Previsioni ora per ora — 22 Aprile
|
09:00
⛅
13°
|
10:00
☁️
14°
|
11:00
☁️
15°
|
12:00
⛅
17°
|
13:00
️
18°
|
14:00
☀️
19°
|
15:00
️
19°
|
16:00
️
20°
Programma del giorno — 22 Aprile
|
|
|
ATP Challenger 75 · Singolare
2° Turno · Second Round
|
R2
⛅ Variabile
2° Turno
Terra
Center Court Decathlon – ore 10:00
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Stefanos Sakellaridis
ATP Rome
Nikolas Sanchez Izquierdo
0
0
Stefanos Sakellaridis [7]
0
0
Gianluca Cadenasso vs Jacopo Vasami
Il match deve ancora iniziare
Cezar Cretu vs Pierre-Hugues Herbert
Il match deve ancora iniziare
Dalibor Svrcina vs Henry Bernet (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Court Sic Europe (3) – ore 11:00
Nicolas Barrientos / Ariel Behar vs Mats Hermans / James Watt
Il match deve ancora iniziare
Blake Bayldon / Mick Veldheer vs Andrea Vavassori / Matteo Vavassori
Il match deve ancora iniziare
Gianluca Cadenasso / Filippo Romano vs Ray Ho / Chun-Hsin Tseng
Il match deve ancora iniziare
Court Banca del Fucino (5) – ore 11:00
Milos Karol / Andrew Paulson vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
Il match deve ancora iniziare
Stefan Latinovic / Tim Ruehl vs Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato
Il match deve ancora iniziare
Inigo Cervantes / Bruno Pujol Navarro vs Daniel Cukierman / Trey Hilderbrand
Il match deve ancora iniziare
David Vega Hernandez / Benjamin Winter Lopez vs Benjamin Kittay / Marcus Willis
Il match deve ancora iniziare
|
|
Challenger 50 Abidjan
Abidjan, Costa d’Avorio · 22 Aprile 2026
|
|
⛅
|
27°C
Parzialmente soleggiato · Picco 32°C
|
|CIELO
|Buono
|PIOGGIA
|Bassa
|CAMPO
|Cemento
|
CEMENTO
Previsioni ora per ora — 22 Aprile
|
08:00
☁️
27°
|
09:00
☁️
29°
|
10:00
☁️
30°
|
11:00
☁️
31°
|
12:00
☁️
31°
|
13:00
⛅
32°
|
14:00
⛅
32°
|
15:00
☀️
31°
Programma del giorno — 22 Aprile
|
|
|
ATP Challenger 50 · Singolare
1°-2° Turno · First / Second Round
|
R1-R2
☀️ Caldo e stabile
1°-2° Turno
Cemento
CENTRAL KAYDAN – ore 18:30
Samir Hamza Reguig vs Oscar Weightman
Il match deve ancora iniziare
Younes Lalami vs Calvin Hemery
Il match deve ancora iniziare
Hamish Stewart vs Eliakim Coulibaly
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 COFINA NEEMBA – ore 18:30
Blaise Bicknell vs Oskar Brostrom Poulsen
Il match deve ancora iniziare
Matt Kuhar vs Maks Kasnikowski
Il match deve ancora iniziare
Brandon Perez / Billy Suarez vs Oskar Brostrom Poulsen / Aditya Vishal Balsekar
Il match deve ancora iniziare
Younes Lalami / Ivan Marrero Curbelo vs Constantin Bittoun Kouzmine / Robert Strombachs
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 NYCKSOIL – ore 18:30
Mukund Sasikumar vs Yanki Erel
Il match deve ancora iniziare
Digvijaypratap Singh / Karan Singh vs Maxime Chazal / Gauthier Onclin (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Michael Geerts / Niels Visker vs Aziz Dougaz / Courtney John Lock
Il match deve ancora iniziare
Skander Mansouri / Maximilian Neuchrist vs Yanki Erel / Massimo Giunta
Il match deve ancora iniziare
|
☀
|
Challenger 50 Shymkent
Shymkent, Kazakistan · 22 Aprile 2026
|
|
☁️
|
21°C
Nuvoloso · Picco 21°C
|
|CIELO
|Coperto
|PIOGGIA
|Rovesci
|CAMPO
|Terra
|
TERRA
Previsioni ora per ora — 22 Aprile
|
12:00
☁️
21°
|
13:00
☁️
21°
|
14:00
☁️
20°
|
15:00
☁️
19°
|
16:00
️
18°
|
17:00
️
17°
|
18:00
☁️
16°
|
19:00
️
16°
Programma del giorno — 22 Aprile
|
|
|
ATP Challenger 50 · Singolare
2° Turno · Second Round
|
R2
️ Rischio pioggia
2° Turno
Terra
Center Court – ore 07:00
Radu Albot vs Antoine Ghibaudo
ATP Shymkent
Radu Albot
3
3
Antoine Ghibaudo [6]
6
6
Vincitore: Ghibaudo
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Albot
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
A. Ghibaudo
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
df
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
R. Albot
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
R. Albot
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
A. Ghibaudo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
R. Albot
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
A. Ghibaudo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
A-40
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Ghibaudo
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
A. Ghibaudo
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-4 → 2-5
R. Albot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
2-3 → 2-4
A. Ghibaudo
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-2 → 2-3
R. Albot
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. Ghibaudo
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
R. Albot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Ghibaudo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Daniil Ostapenkov vs Buvaysar Gadamauri
ATP Shymkent
Daniil Ostapenkov
6
4
6
Buvaysar Gadamauri
2
6
4
Vincitore: Ostapenkov
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Ostapenkov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-3 → 5-4
D. Ostapenkov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
B. Gadamauri
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
40-40
40-A
2-2 → 3-2
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
0-2 → 1-2
B. Gadamauri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Gadamauri
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
3-3 → 3-4
D. Ostapenkov
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
2-3 → 3-3
D. Ostapenkov
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
B. Gadamauri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
D. Ostapenkov
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
B. Gadamauri
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-1 → 5-2
D. Ostapenkov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
B. Gadamauri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
4-0 → 4-1
D. Ostapenkov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
D. Ostapenkov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
B. Gadamauri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Ivan Gakhov vs Jelle Sels
ATP Shymkent
Ivan Gakhov [3]
0
0
Jelle Sels
0
0
Sergey Betov / Daniil Ostapenkov vs Radu Albot / Denis Yevseyev
Il match deve ancora iniziare
Sergey Fomin / Vladyslav Orlov vs Nikita Belozertsev / Oleksii Krutykh
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – ore 07:00
Sandro Kopp vs Sergey Fomin
ATP Shymkent
Sandro Kopp [5]
7
6
4
Sergey Fomin
6
7
6
Vincitore: Fomin
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Kopp
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
S. Fomin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
S. Kopp
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
S. Fomin
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
S. Kopp
0-15
15-15
15-30
df
15-40
2-1 → 2-2
S. Fomin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
S. Kopp
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
S. Fomin
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
df
2-4*
3*-4
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
S. Kopp
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
S. Fomin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
S. Kopp
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-4 → 5-4
S. Fomin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
S. Kopp
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
S. Fomin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
S. Fomin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
S. Kopp
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
df
5*-4
5*-5
6-6 → 7-6
S. Fomin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
S. Kopp
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
S. Fomin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
S. Kopp
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
S. Kopp
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Fomin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Timofey Skatov vs Svyatoslav Gulin
ATP Shymkent
Timofey Skatov [1]•
15
6
3
Svyatoslav Gulin
30
2
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Gulin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
T. Skatov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
T. Skatov
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
S. Gulin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Skatov
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
S. Gulin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gulin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-1 → 5-2
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-1 → 5-1
S. Gulin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
S. Gulin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Petr Bar Biryukov vs Dali Blanch
Il match deve ancora iniziare
Gilles Arnaud Bailly / Antoine Ghibaudo vs Sean Cuenin / Mathys Erhard
Il match deve ancora iniziare
Gijs Brouwer / Jeevan Nedunchezhiyan vs Ergi Kirkin / Andrej Nedic
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 07:00
Max Wiskandt vs Gilles Arnaud Bailly
ATP Shymkent
Max Wiskandt
7
6
Gilles Arnaud Bailly [2]
5
3
Vincitore: Wiskandt
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Wiskandt
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
G. Arnaud Bailly
5-2 → 5-3
M. Wiskandt
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
5-1 → 5-2
G. Arnaud Bailly
4-1 → 5-1
M. Wiskandt
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
G. Arnaud Bailly
3-0 → 3-1
M. Wiskandt
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
2-0 → 3-0
G. Arnaud Bailly
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
M. Wiskandt
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Arnaud Bailly
6-5 → 7-5
G. Arnaud Bailly
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
M. Wiskandt
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
G. Arnaud Bailly
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
G. Arnaud Bailly
3-2 → 3-3
G. Arnaud Bailly
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Wiskandt
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
G. Arnaud Bailly
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
M. Wiskandt
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Bekkhan Atlangeriev vs Andrej Nedic (Non prima 08:30)
ATP Shymkent
Bekkhan Atlangeriev
6
1
0
Andrej Nedic [4]
4
6
6
Vincitore: Nedic
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Nedic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 0-5
B. Atlangeriev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
B. Atlangeriev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Atlangeriev
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Nedic
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
B. Atlangeriev
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
df
5-3 → 5-4
A. Nedic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
4-3 → 5-3
B. Atlangeriev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
A. Nedic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
2-3 → 3-3
B. Atlangeriev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
A. Nedic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
B. Atlangeriev
15-0
15-15
df
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Max Hans Rehberg / Max Wiskandt vs Admir Kalender / Mili Poljicak
ATP Shymkent
Max Hans Rehberg / Max Wiskandt
0
6
0
Admir Kalender / Mili Poljicak [2]•
0
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Hans Rehberg / Wiskandt
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
5-2 → 6-2
A. Kalender / Poljicak
5-1 → 5-2
M. Hans Rehberg / Wiskandt
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
A. Kalender / Poljicak
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-1 → 4-1
M. Hans Rehberg / Wiskandt
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
A. Kalender / Poljicak
2-0 → 2-1
M. Hans Rehberg / Wiskandt
1-0 → 2-0
A. Kalender / Poljicak
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Tomohiro Masabayashi / Naoki Tajima vs Viktor Durasovic / Kai Wehnelt
Il match deve ancora iniziare
|
|
Challenger 75 Gwangju
Gwangju, Corea del Sud · 22 Aprile 2026
|
|
️
|
13°C
Pioggia leggera · Picco 16°C
|
|CIELO
|Instabile
|PIOGGIA
|Rovesci
|CAMPO
|Hard
|
HARD
Previsioni ora per ora — 22 Aprile
|
16:00
️
16°
|
17:00
☁️
15°
|
18:00
☁️
15°
|
19:00
☁️
14°
|
20:00
☁️
13°
|
21:00
☁️
12°
|
22:00
☁️
12°
|
23:00
☁️
11°
Programma del giorno — 22 Aprile
|
|
|
ATP Challenger 75 · Singolare
2° Turno · Second Round
|
R2
️ Instabile
2° Turno
Hard
CENTER COURT – ore 08:30
Hyeon Chung vs Clement Chidekh
Il match deve ancora iniziare
Ilia Simakin vs Soonwoo Kwon
Il match deve ancora iniziare
Yun seong Chung / Uisung Park vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
Il match deve ancora iniziare
SHOW COURT – ore 08:30
Mark Lajal vs Yu Hsiou Hsu
Il match deve ancora iniziare
Mac Kiger / Reese Stalder vs Suk Ann / Geun Jun Kim
Il match deve ancora iniziare
JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen vs Toshihide Matsui / Saketh Myneni
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 08:30
Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar vs Ben Jones / Joshua Paris
Il match deve ancora iniziare
Ethan Cook / Kody Pearson vs Daniel Masur / Ramkumar Ramanathan
Il match deve ancora iniziare
Liam Broady vs Tristan Schoolkate
Il match deve ancora iniziare
COURT 4 – ore 08:30
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe vs Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki
Il match deve ancora iniziare
Alex Bolt / Jake Delaney vs Calum Puttergill / Dane Sweeny
Il match deve ancora iniziare
Yu Hsiou Hsu / Seita Watanabe vs Yuta Shimizu / Kaito Uesugi
Il match deve ancora iniziare
|
|
Challenger 75 Savannah
Savannah, Stati Uniti · 22 Aprile 2026
|
|
☁️
|
15°C
Nuvoloso · Picco 27°C
|
|CIELO
|In miglioramento
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra
|
TERRA
Previsioni ora per ora — 22 Aprile
|
07:00
️
15°
|
08:00
️
17°
|
09:00
☀️
19°
|
10:00
☀️
21°
|
11:00
️
23°
|
12:00
️
24°
|
13:00
⛅
26°
|
14:00
⛅
27°
Programma del giorno — 22 Aprile
|
|
|
ATP Challenger 75 · Singolare
2° Turno · Second Round
|
R2
☀️ Giornata buona
2° Turno
Terra
Landings Real Estate Company – ore 17:00
Keshav Chopra / Andres Martin vs Reid Jarvis / Jack Vance
Il match deve ancora iniziare
Jack Kennedy vs Kei Nishikori
Il match deve ancora iniziare
J.J. Wolf vs Clement Tabur
Il match deve ancora iniziare
Liam Draxl vs Kilian Feldbausch
Il match deve ancora iniziare
Savannah Toyota Court – ore 17:00
Stefan Kozlov vs Nick Hardt
Il match deve ancora iniziare
Cleeve Harper / David Stevenson vs Braden Shick / Colton Smith
Il match deve ancora iniziare
Jan Jermar / Szymon Kielan vs Wally Thayne / Jamie Vance (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Atlantic Radiology Court – ore 17:00
George Goldhoff / Patrick Harper vs Scott Duncan / Daniel Dutra da Silva
Il match deve ancora iniziare
Nicholas Bybel / Oliver Crawford vs Boris Arias / Johannes Ingildsen (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Boris Kozlov / Stefan Kozlov vs Alan Magadan / Franco Roncadelli (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
1 commento
ieri hanno fatto il loro esordio nel circuito challenger 2 giovani americani, già vincitori di ITF: Andrew Johnson, classe 2009 e Michael Antonius, classe 2010.
Entrambi hanno perso ma entrambi hanno combattuto (antonius con match point a favore tra l’altro) con gente di valore come Basavereddy e Krueger.
Sentiremo presto parlare di loro