Camila Giorgi: “Nel 2027 tornerò sul circuito WTA”
Notizia “bomba” per il tennis italiano: Camila Giorgi ha annunciato il ritorno sul WTA Tour nel 2027. La tennista marchigiana, oggi 34enne, ritirata nel 2024 senza un vero e proprio annuncio ufficiale, ha confermato l’intenzione di tornare all’attività professionistica dal prossimo anno. La notizia arriva dalla sua pagina social ufficiale, attraverso alcune risposte ad una sessione di Q&A con i suoi fan pubblicata come storia Instagram. “È sicuro che tornerai a giocare sul circuito WTA? E se si quando?” chiedono a Camila, che risponde “Si, nel 2027”.
La quattro volte campionessa sul WTA Tour e quarto finalista a Wimbledon (2018) è in dolce attesa di un maschietto, bella notizia comunicata proprio nel giorno di San Valentino lo scorso febbraio. “Sono alla 19esima settimana, sto molto bene grazie”, scrive nel Q&A pubblicato via social, insieme alla conferma del suo matrimonio avvenuto il 26 febbraio 2026. Attualmente è impegnata nel lancio di un camp di allenamento a Maiorca, dove è presente alle sessioni di lavoro con gli iscritti, e ha in previsione anche una propria Accademia per formare giovani talenti. Hanno chiesto a Giorgi quali saranno i suoi primi impegni del 2027, ma a questa domanda non ha saputo fornire risposte.
Mario Cecchi
TAG: Camila Giorgi, Ritorno
8 commenti
Neanche io ci credo molto, ma non mi ha mai fatto niente di male… (a parte qualche centinaio di incazzature epiche)
Ieri su Instragram ha risposto ad una mia domanda che le ho chiesto se faceva l’allenatrice e ha detto di si che ha un Camp in Spagna e che presto apre la sua Accademia.
Poi ad altre domande che le hanno fatto sul suo ritorno, ha confermato di si per il 2027!
BALL-GIRL
Imbarazzante . e non credibile minimamente
Tornerà come inviata della TV argentina
Ahahahah
RI-DI-CO-LA!
Addirittura.
Ci credo molto molto poco.