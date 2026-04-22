Camila Giorgi: “Nel 2027 tornerò sul circuito WTA”

Notizia “bomba” per il tennis italiano: Camila Giorgi ha annunciato il ritorno sul WTA Tour nel 2027. La tennista marchigiana, oggi 34enne, ritirata nel 2024 senza un vero e proprio annuncio ufficiale, ha confermato l’intenzione di tornare all’attività professionistica dal prossimo anno. La notizia arriva dalla sua pagina social ufficiale, attraverso alcune risposte ad una sessione di Q&A con i suoi fan pubblicata come storia Instagram. “È sicuro che tornerai a giocare sul circuito WTA? E se si quando?” chiedono a Camila, che risponde “Si, nel 2027”.



La quattro volte campionessa sul WTA Tour e quarto finalista a Wimbledon (2018) è in dolce attesa di un maschietto, bella notizia comunicata proprio nel giorno di San Valentino lo scorso febbraio. “Sono alla 19esima settimana, sto molto bene grazie”, scrive nel Q&A pubblicato via social, insieme alla conferma del suo matrimonio avvenuto il 26 febbraio 2026. Attualmente è impegnata nel lancio di un camp di allenamento a Maiorca, dove è presente alle sessioni di lavoro con gli iscritti, e ha in previsione anche una propria Accademia per formare giovani talenti. Hanno chiesto a Giorgi quali saranno i suoi primi impegni del 2027, ma a questa domanda non ha saputo fornire risposte.

Mario Cecchi