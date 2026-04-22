Attualmente è alla 19esima settimana di gravidanza Altro, Copertina, WTA

Camila Giorgi: “Nel 2027 tornerò sul circuito WTA”

22/04/2026 10:24 8 commenti
Camila Giorgi
Camila Giorgi

Notizia “bomba” per il tennis italiano: Camila Giorgi ha annunciato il ritorno sul WTA Tour nel 2027. La tennista marchigiana, oggi 34enne, ritirata nel 2024 senza un vero e proprio annuncio ufficiale, ha confermato l’intenzione di tornare all’attività professionistica dal prossimo anno. La notizia arriva dalla sua pagina social ufficiale, attraverso alcune risposte ad una sessione di Q&A con i suoi fan pubblicata come storia Instagram. “È sicuro che tornerai a giocare sul circuito WTA? E se si quando?” chiedono a Camila, che risponde “Si, nel 2027”.

La quattro volte campionessa sul WTA Tour e quarto finalista a Wimbledon (2018) è in dolce attesa di un maschietto, bella notizia comunicata proprio nel giorno di San Valentino lo scorso febbraio. “Sono alla 19esima settimana, sto molto bene grazie”, scrive nel Q&A pubblicato via social, insieme alla conferma del suo matrimonio avvenuto il 26 febbraio 2026. Attualmente è impegnata nel lancio di un camp di allenamento a Maiorca, dove è presente alle sessioni di lavoro con gli iscritti, e ha in previsione anche una propria Accademia per formare giovani talenti. Hanno chiesto a Giorgi quali saranno i suoi primi impegni del 2027, ma a questa domanda non ha saputo fornire risposte.

Mario Cecchi

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8 commenti

MD (Guest) 22-04-2026 10:49

Scritto da tinapica
RI-DI-CO-LA!

Neanche io ci credo molto, ma non mi ha mai fatto niente di male… (a parte qualche centinaio di incazzature epiche)

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Taxi Driver 22-04-2026 10:48

Ieri su Instragram ha risposto ad una mia domanda che le ho chiesto se faceva l’allenatrice e ha detto di si che ha un Camp in Spagna e che presto apre la sua Accademia.
Poi ad altre domande che le hanno fatto sul suo ritorno, ha confermato di si per il 2027!

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+1: Paky 71
compagno di cella di Becker (Guest) 22-04-2026 10:46

BALL-GIRL

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+1: MarcoP
italo (Guest) 22-04-2026 10:41

Imbarazzante . e non credibile minimamente

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+1: MarcoP
zedarioz (Guest) 22-04-2026 10:36

Tornerà come inviata della TV argentina

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+1: tinapica, MarcoP
Giuras 22-04-2026 10:32

Ahahahah

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+1: kicks, MarcoP
tinapica 22-04-2026 10:30

RI-DI-CO-LA!

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+1: MarcoP
-1: Alain
OspiteSgradito (Guest) 22-04-2026 10:29

Addirittura.
Ci credo molto molto poco.

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+1: MarcoP