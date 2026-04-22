Madrid, un grande torneo ma “anomalia” da ripensare nell’intero calendario

“Almeno ci sarà Sinner, oltre alla scoperta di Jodar…”. Andando a scrutare commenti in serie su portali tennistici spagnoli e social media, la frase di apertura racchiude il sentimento generale nei giorni precedenti al Masters 1000 di Madrid, secondo appuntamento Premium sulla terra battuta in Europa, nuovamente penalizzato da grandi assenze. Lo scorso anno alla Caja Magica mancarono sia Sinner che Alcaraz, quindi l’edizione 2026 parte già meglio rispetto a quella passata, ma i dubbi e punti di domanda sul maggiore torneo spagnolo restano tutti lì, in bella vista sul tavolo. L’appuntamento di Madrid ha sempre fatto discutere, per molti motivi tennistici e non. È stato un torneo perennemente a caccia della trovata a sensazione: come dimenticare l’edizione sulla terra blu, bellissima dal punto di vista cromatico e anche divertente visto che i campi furono dannatamente rapidi, ma tutto fu organizzato in fretta e furia e non si studiò abbastanza la consistenza del pigmento che rese la terra di quel colore, tanto che il terreno si sfaldava troppo diventando insidioso. E poi che dire delle raccattapalle-modelle per il serale, e altro ancora.

Madrid ha sempre cercato in qualche modo di differenziarsi dalla concorrenza, con risultati così così, e tutto va fatto risalire alla sua genesi per capirne i motivi. Ma oggi, con i tanto discussi Masters 1000 da 12 giorni, siamo costretti ad una stagione su terra battuta troppo compressa, con due appuntamenti ATP di questo livello uno dopo l’altro e una sola settimana di stacco prima di Roland Garros. È uno status quo da mal di testa per i giocatori di forti ambizioni, costretti a decisioni non facili, ancor più quando la salute non è al top, e questo visto il livello di competizione e le condizioni generali di gioco che premiano la potenza e prestazione atletica accade ormai ogni settimana o quasi… In questa lavatrice impazzita ferma al programma “centrifuga”, sarebbe utile per non dire necessario agire per un ripensamento generale, per togliere storture che non fanno bene a nessuno: giocatori, pubblico, pure gli sponsor perché un evento che non presenta al via il meglio possibile si svaluta da solo. Ma prima di provare a dare uno spunto per una possibile via d’uscita, ripercorriamo il perché si è arrivati a questa situazione, con Madrid fermo allo status di grandissimo evento ma allo stesso tempo “anomalia” rispetto al resto della stagione su terra battuta.

Madrid nacque come grande torneo nel 2002, forte dei dollari, imprenditorialità e visione di Ion Tiriac, vulcanico ex giocatore e poi manager di grandissimo successo. Deteneva dal 1995 i diritti del torneo tedesco di Essen, poi spostato l’anno successivo a Stoccarda, forte dei denari di una delle più importanti case automobilistiche come main sponsor. Siamo nell’epopea di Boris Becker e Steffi Graf, il tennis in Germania furoreggia e l’evento va a gonfie vale. Dopo qualche anno lo scenario cambia: con i due leggendari tennisti tedeschi ritirati, non avviene il ricambio generazionale sperato e Tiriac è manager scaltro, fiuta che il vento è cambiato e la nazione leader nel tennis in Europa sta diventando la Spagna. Per questo Ion chiede all’ATP di spostare il torneo indoor a Madrid, grande capitale europea senza un torneo all’altezza. L’ATP vede un buon piano – quasi sempre con Tiriac alle redini – e accetta lo spostamento. Nel 2002 va in scena la prima edizione, la vince Andre Agassi e l’evento piace, il successo è immediato.

Il torneo si disputa in autunno per 7 anni, baciato da grandissime edizioni con campioni del calibro di Federer, Safin, Nalbandian, Ferrero, Murray, Nadal. Già… Rafa Nadal. Dal 2005 inizia la straordinaria epopea del maiorchino, e Tiriac fiuta che Madrid deve diventare un torneo sul “rosso”, ma a ottobre non ha senso. Per questo bussa di nuovo alla porta dell’ATP, e chiede a gran voce di spostare il suo torneo su terra battuta, sempre a Madrid in primavera. Ma non c’è spazio nel calendario, non c’è un impianto degno. Si pensa anche a Barcellona, da far diventare Masters Series, ma lo spazio nel Real Club catalano è modesto e non c’è modo ampliarlo. Ecco la magata di Ion: parla con la municipalità di Madrid e assai in fretta viene progettata e costruita la Caja Magica, avveniristico impianto multifunzionale per il tennis e non solo, inserito in una zona della città da riqualificare. L’ATP approva l’idea e fa la sua mossa: addio dal torneo di Amburgo, storico evento ma un po’ indietro come struttura e senza giocatori tedeschi di spicco, Madrid si prende la data primaverile e allo stesso libera spazio per Shanghai, che prende il posto in calendario come M1000 di quello di Madrid.

Nel 2009 si inaugura il rinnovato torneo di Madrid: l’impianto è affascinante ma fa discutere: è tutto d’acciaio, ha il tetto per coprire il centrale (poi sarà dotato anche un altro campo), ma… la visibilità della palla con i riflessi della struttura è discutibile, e poi soprattutto le condizioni particolari del luogo rendono il gioco totalmente agli antipodi dei classici appuntamenti del periodo (Monte Carlo, Roma, Parigi). La palla a quasi 700 metri di altitudine vola via, il clima quasi desertico di Madrid rende l’aria rarefatta, i campi in terra secchissimi quando c’è il sole e poi alla sera fa un freddo becco e tutto cambia. Non è un caso che la prima edizione del torneo sul “rosso” non la vince il più forte di tutti su questi campi, Rafa, ma… Federer! Battendo proprio lo spagnolo in finale con una prestazione super al servizio e grande anticipo sulla palla, talmente veloce che lo spagnolo devi inchinarsi. Il torneo vive bene per molti anni, con trovate a sensazione per farsi largo sulla concorrenza, forte delle risorse enormi di Tiriac, e si chiude un occhio alla differenza tecnica di gioco rispetto al resto della stagione su terra battuta. Ma questo è possibile perché ancora i tornei vengono disputati nella canonica settimana.



La decisione dell’ATP di portare Roma e Madrid ad eventi con tabellone da 96 e durata di 12 giorni cambia tutto. Dal 2023 ecco i “mille” allungati, le settimane di tennis su terra diventano ancor più compresse e scatta il corto circuito. Se prima diversi giocatori erano attenti se giocare sia Roma che Madrid, in ottica Parigi, adesso la situazione diventa ancor più difficile, e molti big si sentono costretti a fare scelte tra i due eventi, oppure ci arrivano in condizioni incerte e questo li spinge alla decisione. Con il torneo di Madrid che diventa ancor più una grande anomalia per le sue condizioni uniche, agli antipodi da quello che poi i giocatori trovano a Roma e Parigi.

Questa rapida storia di come si è arrivati alla situazione attuale è utile per arrivare alla conclusione principale: il calendario attuale su terra battuta in Europa così come è non va bene. Servirebbe una settimana di stacco tra Madrid e Roma, come poi anche tra l’Open del Canada e Cincinnati in agosto (e a dirla tutta tra Indian Wells e Miami…), ma non c’è spazio. È difficile giocare all’aperto in Europa su terra prima di aprile, e spostare più in avanti Roland Garros avrebbe un impatto sulla stagione su erba, già “corta” di suo e pure accorciata con la perdita del torneo di Newport dopo Wimbledon. Vedremo che accadrà nel 2028 con la nascita del torneo sui prati in Italia, sarà certamente prima dei Championships, ma sarà altrettanto interessante vedere se per caso anche le settimane di tennis su terra battuta avranno un ripensamento o spostamenti. Probabilmente la scelta più corretta sarebbe riportare il torneo di Madrid alle origini: un bellissimo torneo indoor in autunno, come era nato. Si cancellerebbe l’anomalia del gioco sul “rosso” in condizioni troppo diverse dagli altri appuntamenti, e forse la scelta più coraggiosa sarebbe ripensare l’intera sequela di tornei, magari creando un nuovo impianto a Barcellona – da sempre vero centro nevralgico del tennis spagnolo – e distanziandolo in modo corretto da Monte Carlo e Roma. Ma le settimane sono quelle, sono poche, e questi M1000 da 12 giorni proprio hanno gustato non poco il tutto.

Quindi che fare? Sono scelte importanti, da maneggiare in un quadro complessivo che potrebbe e dovrebbe essere più organico. Il tennis su terra battuta è bellissimo, ce n’è fin troppo poco rispetto al cemento, ancor più con i tornei America Latina ormai relegati ai margini… Non resta che attendere il calendario 2028 per vedere se le mosse dell’ATP sul riacquisto di tornei e nuove collocazioni provocate dall’effetto-domino dell’inserimento del decimo “mille” in Arabia porterà novità anche per la terra battuta. Ma la sensazione è che senza un’azione poderosa e totale dei giocatori contro i M1000 allungati, che a loro non piacciano affatto, non cambierà niente o quasi.

Marco Mazzoni