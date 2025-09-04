Thiem confessa: “Contro Nadal sulla terra avevi già perso prima di giocare” (Video)

Si è sempre detto che molti avversari dei Big 3 arrivavano in campo praticamente sconfitti ancora prima che la partita iniziasse. Uno degli esempi più lampanti è quello di Rafa Nadal, soprattutto nei suoi anni di dominio assoluto sulla terra battuta soprattutto al Roland Garros.

Adesso è Dominic Thiem a confermarlo in un podcast, ricordando cosa significava affrontare lo spagnolo in quelle condizioni:

“Proprio prima di iniziare la finale al Roland Garros, uscivi dallo spogliatoio e lo speaker cominciava a presentarlo dicendo: ‘Vincitore nel 2005, 2006, 2007, 2008…’, e il pubblico impazziva. A quel punto avevi già perso la partita prima ancora di giocarla. È una delle peggiori sensazioni che abbia mai provato”, ha confessato l’austriaco.

Le parole di Thiem descrivono bene l’aura di invincibilità che Nadal sapeva imporre al Roland Garros e negli altri grandi tornei sulla terra. Il peso psicologico di affrontare un avversario con un palmarès così straordinario era spesso pari, se non superiore, alla difficoltà tecnica del match.

Un’ulteriore testimonianza che conferma come Nadal abbia dominato non solo con il suo tennis, ma anche con la sua forza mentale e il timore che incuteva in campo.