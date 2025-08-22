Mpetshi Perricard e Korda in semifinale a Winston-Salem

Giovanni Mpetshi Perricard continua la sua marcia al Winston-Salem Open e conquista un posto in semifinale. Il francese, 22 anni, ha superato in due set un match molto diverso tra prima e seconda frazione, piegando Hamad Medjedovic per 7-6(8) 6-2.

Il primo set è stato un’autentica battaglia: nel tie-break il transalpino si è trovato sotto 1-5 e ha dovuto annullare ben quattro set point, prima di ribaltare la situazione e strappare il parziale. Da lì in avanti la partita ha preso un’unica direzione, con Mpetshi Perricard che ha imposto il suo tennis fatto di potenza e precisione al servizio: 15 ace e l’83% di punti vinti con la prima, secondo le statistiche ATP, hanno fatto la differenza.

In semifinale il francese attende il vincente della sfida tra Buyunchaokete e Botic van de Zandschulp, sospesa per pioggia con l’olandese avanti 6-3 4-3.

Avanza anche l’idolo di casa Sebastian Korda, che dopo lo stop forzato per la frattura da stress alla tibia destra è tornato in campo con autorità. L’americano, testa di serie n.11, ha battuto Miomir Kecmanovic 6-1 6-4, confermando il 2-1 nei precedenti confronti. «Ho servito bene e sono rimasto aggressivo, era fondamentale contro un grande ribattitore come Miomir», ha commentato a fine match.

Korda ora se la vedrà in semifinale con Marton Fucsovics, vittorioso 7-5 6-3 su Jaume Munar e capace di firmare la sua 100ª vittoria in carriera sul cemento a livello ATP, primo ungherese nell’era Open a raggiungere questo traguardo.





Marco Rossi