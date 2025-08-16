Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Winston Salem: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri nel Md

16/08/2025 07:15
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

USA ATP 250 Winston Salem – Tabellone Principale – Parte alta – hard
(1) Stefanos Tsitsipas GRE vs Bye
Yunchaokete Bu CHN vs Chun-Hsin Tseng TPE
Mariano Navone ARG vs Qualifier
Bye vs (WC) (16) Marcos Giron USA

(10) Sebastian Baez ARG vs Bye
Yoshihito Nishioka JPN vs Pablo Carreno Busta ESP
Botic van de Zandschulp NED vs Adam Walton AUS
Bye vs (6) Matteo Arnaldi ITA

(4) Gabriel Diallo CAN vs Bye
Raphael Collignon BEL vs Qualifier
Hamad Medjedovic SRB vs Arthur Rinderknech FRA
Bye vs (15) Jacob Fearnley GBR

(9) Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Bye
David Goffin BEL vs Pedro Martinez ESP
Borna Coric CRO vs Qualifier
Bye vs (8) Alexandre Muller FRA

USA ATP 250 Winston Salem – Tabellone Principale – Parte bassa – hard
(7) Nuno Borges POR vs Bye
Kamil Majchrzak POL vs Nicolas Jarry CHI
(PR) Sebastian Ofner AUT vs Vit Kopriva CZE
Bye vs (11) Sebastian Korda USA

(13) Miomir Kecmanovic SRB vs Bye
Aleksandar Kovacevic USA vs Filip Misolic AUT
Mackenzie McDonald USA vs (WC) Brandon Holt USA
Bye vs (3) Luciano Darderi ITA

(5) Lorenzo Sonego ITA vs Bye
(WC) Stefan Dostanic USA vs Qualifier
Francisco Comesana ARG vs Mattia Bellucci ITA
Bye vs (12) Jaume Munar ESP

(14) Roberto Bautista Agut ESP vs Bye
Roman Safiullin RUS vs Christopher O’Connell AUS
Hugo Gaston FRA vs Marton Fucsovics HUN
Bye vs (WC) (2) Tallon Griekspoor NED




USA ATP 250 Winston Salem – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Aleksandar Vukic AUS vs (WC) Luca Pow GBR
(Alt) Thai-Son Kwiatkowski USA vs (5) Emilio Nava USA

(2) Tristan Schoolkate AUS vs (Alt) Cannon Kingsley USA
(Alt) Alex Rybakov USA vs (6) Nishesh Basavareddy USA

(3) Alejandro Tabilo CHI vs (Alt) Kyle Seelig USA
(WC) Dhakshineswar Suresh IND vs (8) Aidan Mayo USA

(4) Valentin Royer FRA vs (Alt) Kenta Miyoshi JPN
(Alt) Darwin Blanch USA vs (7) Tristan Boyer USA

5 commenti

Luod 16-08-2025 09:36

Diallo

Korda

Tsitsipas
Sonego

Arnaldi
Mpetshi
Kecmanovic
Griekspoor

Giron
Nishioka
Fearnley
Muller
Borges
Darderi
Munar
Bautista

Henry (Guest) 16-08-2025 09:28

Bellucci prima ha la semi a Sumter vs Faria…

Henry (Guest) 16-08-2025 09:27

Korda ,Griekspoor e Diallo per me favoriti

miky85 16-08-2025 09:00

Korda

Diallo

Arnaldi
Griekspoor

Tsitsipas
Mpetshi
Kovacevic
Bellucci

Giron
Nishioka
Fearnley
Q
Jarry
McDonald
Sonego
O connell

brizz 16-08-2025 07:52

diallo

sonego

tsitsipas
darderi

arnaldi
mpetshi
korda
bautista

giron
nishioka
fearnley
muller
majchrzak
kovacevic
bellucci
griekspoor

