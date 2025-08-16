ATP 250 Winston Salem: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri nel Md

ATP 250 Winston Salem – Tabellone Principale – Parte alta – hard

(1) Stefanos Tsitsipas vs Bye

Yunchaokete Bu vs Chun-Hsin Tseng

Mariano Navone vs Qualifier

Bye vs (WC) (16) Marcos Giron

(10) Sebastian Baez vs Bye

Yoshihito Nishioka vs Pablo Carreno Busta

Botic van de Zandschulp vs Adam Walton

Bye vs (6) Matteo Arnaldi

(4) Gabriel Diallo vs Bye

Raphael Collignon vs Qualifier

Hamad Medjedovic vs Arthur Rinderknech

Bye vs (15) Jacob Fearnley

(9) Giovanni Mpetshi Perricard vs Bye

David Goffin vs Pedro Martinez

Borna Coric vs Qualifier

Bye vs (8) Alexandre Muller

(7) Nuno Borgesvs ByeKamil Majchrzakvs Nicolas Jarry(PR) Sebastian Ofnervs Vit KoprivaBye vs (11) Sebastian Korda

(13) Miomir Kecmanovic vs Bye

Aleksandar Kovacevic vs Filip Misolic

Mackenzie McDonald vs (WC) Brandon Holt

Bye vs (3) Luciano Darderi

(5) Lorenzo Sonego vs Bye

(WC) Stefan Dostanic vs Qualifier

Francisco Comesana vs Mattia Bellucci

Bye vs (12) Jaume Munar

(14) Roberto Bautista Agut vs Bye

Roman Safiullin vs Christopher O’Connell

Hugo Gaston vs Marton Fucsovics

Bye vs (WC) (2) Tallon Griekspoor

(1) Aleksandar Vukicvs (WC) Luca Pow(Alt) Thai-Son Kwiatkowskivs (5) Emilio Nava

(2) Tristan Schoolkate vs (Alt) Cannon Kingsley

(Alt) Alex Rybakov vs (6) Nishesh Basavareddy

(3) Alejandro Tabilo vs (Alt) Kyle Seelig

(WC) Dhakshineswar Suresh vs (8) Aidan Mayo

(4) Valentin Royer vs (Alt) Kenta Miyoshi

(Alt) Darwin Blanch vs (7) Tristan Boyer