ATP 250 Winston Salem: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri nel Md
ATP 250 Winston Salem – Tabellone Principale – Parte alta – hard
(1) Stefanos Tsitsipas vs Bye
Yunchaokete Bu vs Chun-Hsin Tseng
Mariano Navone vs Qualifier
Bye vs (WC) (16) Marcos Giron
(10) Sebastian Baez vs Bye
Yoshihito Nishioka vs Pablo Carreno Busta
Botic van de Zandschulp vs Adam Walton
Bye vs (6) Matteo Arnaldi
(4) Gabriel Diallo vs Bye
Raphael Collignon vs Qualifier
Hamad Medjedovic vs Arthur Rinderknech
Bye vs (15) Jacob Fearnley
(9) Giovanni Mpetshi Perricard vs Bye
David Goffin vs Pedro Martinez
Borna Coric vs Qualifier
Bye vs (8) Alexandre Muller
ATP 250 Winston Salem – Tabellone Principale – Parte bassa – hard
(7) Nuno Borges vs Bye
Kamil Majchrzak vs Nicolas Jarry
(PR) Sebastian Ofner vs Vit Kopriva
Bye vs (11) Sebastian Korda
(13) Miomir Kecmanovic vs Bye
Aleksandar Kovacevic vs Filip Misolic
Mackenzie McDonald vs (WC) Brandon Holt
Bye vs (3) Luciano Darderi
(5) Lorenzo Sonego vs Bye
(WC) Stefan Dostanic vs Qualifier
Francisco Comesana vs Mattia Bellucci
Bye vs (12) Jaume Munar
(14) Roberto Bautista Agut vs Bye
Roman Safiullin vs Christopher O’Connell
Hugo Gaston vs Marton Fucsovics
Bye vs (WC) (2) Tallon Griekspoor
ATP 250 Winston Salem – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Aleksandar Vukic vs (WC) Luca Pow
(Alt) Thai-Son Kwiatkowski vs (5) Emilio Nava
(2) Tristan Schoolkate vs (Alt) Cannon Kingsley
(Alt) Alex Rybakov vs (6) Nishesh Basavareddy
(3) Alejandro Tabilo vs (Alt) Kyle Seelig
(WC) Dhakshineswar Suresh vs (8) Aidan Mayo
(4) Valentin Royer vs (Alt) Kenta Miyoshi
(Alt) Darwin Blanch vs (7) Tristan Boyer
5 commenti
Diallo
Korda
Tsitsipas
Sonego
Arnaldi
Mpetshi
Kecmanovic
Griekspoor
Giron
Nishioka
Fearnley
Muller
Borges
Darderi
Munar
Bautista
Bellucci prima ha la semi a Sumter vs Faria…
Korda ,Griekspoor e Diallo per me favoriti
Korda
Diallo
Arnaldi
Griekspoor
Tsitsipas
Mpetshi
Kovacevic
Bellucci
Giron
Nishioka
Fearnley
Q
Jarry
McDonald
Sonego
O connell
diallo
sonego
tsitsipas
darderi
arnaldi
mpetshi
korda
bautista
giron
nishioka
fearnley
muller
majchrzak
kovacevic
bellucci
griekspoor