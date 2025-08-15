Curiosità Copertina, Generica

Sinner travolge Auger-Aliassime, e Tsitsipas punge

15/08/2025 09:07 64 commenti
Stefanos Tsitsipas GRE, 12-08-199 - Foto Getty Images
Stefanos Tsitsipas GRE, 12-08-199 - Foto Getty Images

Ieri sera il mondo del tennis attendeva con curiosità il quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. C’era chi sperava in un match equilibrato e spettacolare, ma il copione è stato completamente diverso: il numero uno del mondo ha dominato dall’inizio alla fine, concedendo appena due giochi al canadese in una vittoria rapida e senza storia.

Il risultato, così netto, ha sorpreso persino alcuni protagonisti del circuito. Poco dopo la fine dell’incontro, Stefanos Tsitsipas ha infatti scritto su Twitter: “Il tennis senza emozioni è solo esercizio fisico con attrezzatura costosa”. Una frase breve ma carica di ironia, che ha subito acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. C’è chi l’ha interpretata come una critica al match, privo di tensione e colpi di scena, e chi invece ha visto un riferimento allo stile impassibile di Sinner, sempre concentrato e imperturbabile, anche quando vince in maniera schiacciante.

Qualunque fosse l’intento del greco, Sinner non si è lasciato distrarre e ha proseguito il suo cammino verso le fasi finali del torneo, deciso a difendere il titolo con la stessa determinazione e freddezza che lo hanno reso il protagonista assoluto della serata di Cincinnati.



Marco Rossi

Muddy Waters (Guest) 15-08-2025 11:21

@ Ciupaciupa (#4459499)

Ma la Volpe rossa arriva dappertutto!

 64
giumart (Guest) 15-08-2025 11:20

Caro Tsitsipas, continua così, continua pure a pensarla in questo modo, vedrai che fra non molto terrai compagnia ad altri ex tennisti

 63
MD (Guest) 15-08-2025 11:15

Mah. Io vedo un grande giocatore (Tsitsipas) che, a differenza del 99% dei suoi colleghi, ogni tanto dice qualcosa di divertente. Come anche la storia del camioncino, che non era per nulla una brutta idea.
Poi leggo decine di commenti che lo deridono o lo insultano (“pagliaccio”, “perdente”, “scassaminchia”) perché gli utenti pensano che abbia evocato (pur senza nominarlo, e comunque non dicendo assolutamente nulla di male) il loro beniamino.
Un beniamino che probabilmente hanno sentito nominare su un giornale rosa per la prima volta quanto è arrivato in top 5.
Io quando Panatta vinceva Parigi ero appena nato, ho aspettato 50 anni sono stra-felice di vedere Sinner al vertice.
Ma il prezzo da pagare è veramente alto.

 62
Pippolivetennis 15-08-2025 11:14

Scritto da MAURO
144 – 35 – 89 – 28 – 136
Rob de matt. Nemmeno in un challengerone 175 si può avere tanta grazia,

Ma sono i livelli di glicemia quando guardi Sinner?

 61
abracadabra (Guest) 15-08-2025 11:13

@ MAURO (#4459545)

Non è la prima volta che succede. Te ne cito solo una : Nadal ha vinto il suo ultimo US Open senza incontrare nessun top 20! Hai per caso recriminato in quella circostanza ? Non credo proprio ! E’ bello essere ipocriti, vero ?

 60
marcov2 (Guest) 15-08-2025 11:11

Scritto da MAURO
144 – 35 – 89 – 28 – 136
Rob de matt. Nemmeno in un challengerone 175 si può avere tanta grazia,

Mi ricorda il percorso di Alcaraz a Wimbledon
Fognini, Tarvet, Struff, Norrie<

 59
Koko (Guest) 15-08-2025 11:05

@ virginio (#4459525)

Purtroppo la tara originaria dei Greci è il ritenere che tutto venga dal nulla e torni nel nulla in una sorta di dramma cosmico. Da lì parte l’ esito nichilistico della cultura occidentale che tanto hanno influenzato. È la follia originaria che hanno introdotto.

 58
il capitano 15-08-2025 11:02

Scritto da MAURO
144 – 35 – 89 – 28 – 136
Rob de matt. Nemmeno in un challengerone 175 si può avere tanta grazia,

La dura legge…del gol!! 😉

 57
filouche8 15-08-2025 11:00

Ognuno tsta tsolo…ed è tsubito tsera

 56
sandmanreid (Guest) 15-08-2025 10:55

@ Daniele (#4459546)

Che significa? 🙂

 55
Pippolivetennis 15-08-2025 10:52

“Il tennis senza emozioni è solo esercizio fisico con attrezzatura costosa”…
Allora caro Stefanos emozionaci tu con le tue sconfitte.

 54
Bagel 15-08-2025 10:52

Scritto da Beppe66
Buona giornata a tutti, domanda fuori tema, ma oggi è previsto solo Alcaraz-Rublev come incontri a Cincinnati???…. grazie

Zverev Shelton nel serale, le nostre 1 di notte.
Poi i doppi e il femminile, tra cui Paolini Gauff dopo Zverev Shelton

 53
Vae victis (Guest) 15-08-2025 10:42

Il povero greco con un grande avvenire dietro le spalle, si ricorda di avere una lingua e un palato ma non di non abusarne. Povero cristo, un azzimato pagliaccetto penoso che, visti i continui rovesci in serie, si mette pure a filosofare al bacio…perugina…che squallore…il canadese, al netto del deserto rosso, che non conosce requie, è famoso per squagliarsi e regredire ogni qual volta si alza l’asticella del competitor…figuriamoci con l’attuale dispotico inquilino dell’attico fra le nuvole…

 52
max91 (Guest) 15-08-2025 10:39

@ Beppe66 (#4459549)

All’1 di notte italiana è previsto il match Shelton – Zverev

 51
Spinoza (Guest) 15-08-2025 10:35

Scritto da Marco Tullio Cicerone
Allora facciamo così: quando gioca Sinner, Alcaraz a parte, per rendere la partita più emozionante diamo un paio di giochi di vantaggio a set agli avversari. ❗

Il problema è che ieri sera, anche con l’handicap (ricordo che è termine sportivo) sarebbe cambiato poco ..

 50
Spinoza (Guest) 15-08-2025 10:33

Per fare drama ci vogliono almeno due attori… Che poi l’attrezzatura non è neanche tanto costosa. Prova a comprare una bicicletta da corsa e uscire per fare cardio fitness!

 49
Beppe66 (Guest) 15-08-2025 10:33

Buona giornata a tutti, domanda fuori tema, ma oggi è previsto solo Alcaraz-Rublev come incontri a Cincinnati???…. grazie

 48
Nena (Guest) 15-08-2025 10:32

Chissà se avrà pensato la stessa cosa quando per un errore arbitrale clamoroso ha vinto la finale di Montecarlo……

 47
Daniele (Guest) 15-08-2025 10:32

Scritto da Giampi

Scritto da Maurantonio
αἰσχρὸν θηρίον ὁ φθόνος

Ergazomen touton dendron..

Mi permetto precisare: ergazomen bouton touton dendron

 46
Nena (Guest) 15-08-2025 10:32

Chissà se avrà pensato la stessa cosa quando per un errore arbitrale clamoroso ha vinto la finale di Montecarlo……

 45
MAURO (Guest) 15-08-2025 10:31

144 – 35 – 89 – 28 – 136
Rob de matt. Nemmeno in un challengerone 175 si può avere tanta grazia,

 44
eumc2 (Guest) 15-08-2025 10:29

Solo un essere umano mononeurone puo’ pensare che l’abbia scritto per sinner . Il greco credo se ne strabatta (giustamente) le pelotas di quello che fa sinner

 43
Giampi (Guest) 15-08-2025 10:25

Scritto da Maurantonio
αἰσχρὸν θηρίον ὁ φθόνος

Ergazomen touton dendron..

 42
FLINP (Guest) 15-08-2025 10:21

Uno che s impegna al massimo nel suo lavoro(qualunque sia)va rispettato e basta. Quando la volpe nn arriva all uva..dice le caxxate.

 41
Adrien Ouilecoup (Guest) 15-08-2025 10:20

Come non essere d’accordo? Questo tennis è sempre più simile al baseball, volenti o non volenti è così.

 40
Vittorio carlito (Guest) 15-08-2025 10:16

Scritto da Markux
Da buon Greco filosofeggia e mette a nudo il Re.

Sai chi e’ il buffone di Corte? E’ un certo marknikus

 39
Lupen (Guest) 15-08-2025 10:15

Scritto da John McEnroe
Sempre commenti inutili…il passatempo preferito del greco…

Si, vuole bene a noi italiani. Sa che ci regala una giornata di vero entusiasmo collettivo !!!!!

 38
AleLora (Guest) 15-08-2025 10:15

@ Matteo (#4459516)

Non sono d’accordo. Ieri è stato Auger a fare pena… che colpa ne ha Jannik? Poi non sarà mai dominante in lungo e in largo, capiterà che perderà partite anche importanti, come è successo a Parigi. Ma non diamo la colpa a lui se gli altri non reggono più di tre scambi.

 37
Rovescio al tramonto 15-08-2025 10:15

Scritto da Squalo_Bianco97
Poverino, pensava che finita l’era dei BIG3 poteva vincere finalmente sto Slam, invece sono arrivati altri 2 Fenomeni a rompere il sogno per il Greco. La rosicata su Sinner è ridicola, fosse veramente un Campione si metterebbe a lavorare tutti i giorni per migliorare il suo gioco, invece di scrivere scemenze su Twitter o X come si chiama. Sinner fà una scrollata di spalle troppo superiore, e poi gioco senza emozioni?? non sò voi ma io una velocità di palla come quella di Sinner non l’ho mai vista, roba da stropicciato gli occhi, e il buon Stefanos sà che non può reggere quel ritmo.

Tsitsipas secondo me, può impegnarsi quanto vuole a migliorare il suo gioco, ma quello è, ossia un campione ma tecnicamente ( non mentalmente, come durezza, killer instinct o altre cose simili ma proprio a livello tecnico ) molto al di sotto di Carlos e Jannik.
Non è colpa sua, ha avuto tanto talento ma gli altri ancora di più e ci lavorano tanto sopra.

 36
virginio (Guest) 15-08-2025 10:14

Forse senza saperlo, Stephanos ha espresso con queste parole velatamente polemiche il più intimo sentire dell’anima greca, che più di tutte ha percepito la vita come tragedia. Il senso più profondo dell’esistenza umana sta nel pathos del suo destino mortale, per cui tutto muore vanamente: anche i più grandi sogni di gloria…
Se poi si considera che Stephanos non è soltanto greco, ma anche russo per parte di madre, si può comprendere l’intensità con cui percepisce il fallimento come quintessenza dell’esperienza umana. A questo riguardo, basta por mente a Memorie dal sottosuolo, di Dostoevskij.
Quello pubblicato si può pertanto considerare un post scritto dal sottosuolo: dal sottosuolo dell’anima sensibile e tormentata per eccellenza, quella greco-russa.
Aloha

 35
Rovescio al tramonto 15-08-2025 10:12

Magari si riferiva ad Atmane – Rune.

 34
Jannik über Alles (Guest) 15-08-2025 10:11

La puntura della mosca tse-tse!

 33
Koko (Guest) 15-08-2025 10:09

Mi auguro che sia una sua osservazione circostanziata: quale dramma può esserci più di quello di mancare uno slam con tre match points, cosa mai avvenuta? Solo che dall’ altra parte ci deve essere uno in grado di reagire e se non c’è non è colpa del non drammatico Sinner!

 32
Antonio (Guest) 15-08-2025 10:07

il tennis di sinner è privo di appeal e non piace a nessuno ma nessuno ha il coraggio di ammetterlo

 31
AmeAur 15-08-2025 10:07

Questi della immediata generazione post-fab sono tennisti che non si emozionano più perché sanno inconsciamente che il loro tempo è finito prima ancora di cominciare. Sono come certi principi ereditari: titoli sui giornali, vita da vip, ricchezza, ma poi la corona va a qualcun altro e anziché godere di ciò che hanno finiscono i loro giorni con rancori e rimpianti

 30
Lupen (Guest) 15-08-2025 10:05

Scritto da Oldcot@66
Che tradotto sarebbe: “Tennis without even a slam is just physical exercise without any satisfaction”
Nemmeno la Badosa lo sopportava più.

Ma dimmi tu chi è che lo sopporta ? Forse nemmeno il padre !!!!!

 29
Matteo (Guest) 15-08-2025 10:04

Magari intendeva che una partita a senso unico come le ultime di sinner sono noiose . Il che è vero . Io ieri mi sono annoiato . E bello avere sinner nr 1 , mA che le sue partite siano in gran parte dominate in lungo e in largo un po‘ meno . Anche per quelli che sperano in un sinner nr 1 per dieci anni con 40 slam : serve un terzo incomodo e meglio se 4 o 5 all altezza altrimenti a lungo andare diventa noioso e si va a guardare direttamente la finale del torneo

 28
maverikkk 15-08-2025 10:02

Sul match di ieri, direi che Jannik ha espresso benissimo il suo gioco, diversamente e` Aliassime che ha deluso, poiche`, ci si poteva aspettare qualcosa di meglio.

 27
commentatore.libero (Guest) 15-08-2025 09:58

volete mettere le sue magnifiche steccate di rovescio?
perle per il pubblico 😀
il greco ha perso il treno da tempo e tornare dal paparino non gli cambierà niente.

 26
giallu 15-08-2025 09:55

Scritto da il capitano
“L’invidiabile incompiutezza di Tsitsipas: una generazione bella da vedere, ma poco vincente” da Ubitennis.

Ci è della poesia (per me ermetica) in quell’ “invidiabile” 😀

 25
Oldcot@66 15-08-2025 09:53

Possiamo ufficialmente considerare il Socratennista come il più perculabile del circuito atp. E non me ne voglia Kyrgios.

 24
Lotreg (Guest) 15-08-2025 09:51

Forse è più nervoso e invidioso del solito perché vede sfumare il suo grande sogno.
Non uno Slam, ma girare il mondo con la Paula a vendere hot dog salutistici col camioncino !

 23
Ciupaciupa 15-08-2025 09:50

Quando la volpe non arriva all’uva…

 22
Compagno di cella di Becker (Guest) 15-08-2025 09:49

ngueeeeh ngueeeeh

 21
Maurantonio 15-08-2025 09:49

Magari sinner potrebbe prendere nel team il babbo di Tsitsi per aggiungere un po’ di “drama” alle sue partite
Ma forse con drama intendeva essere due set avanti in finale al RG e perdere comunque?

 20
John McEnroe (Guest) 15-08-2025 09:48

Sempre commenti inutili…il passatempo preferito del greco…

 19
sander (Guest) 15-08-2025 09:47

Ogni volta i tennisti presenti nel circo atp mi confermano come mai Sinner sia numero uno di una spanna quasi su tutti gli altri…è una questione di maturità psico-spirituale. A livello di persona, di essere uomini, di consapevolezza non c’è paragone. C’è veramente un nugolo di ragazzotti che si aggirano nelle prime posizioni che non hanno contezza di cosa serva per essere al top e non gli resta che rosicare come se non ci fosse un domani.
Caro Tsitsipas, organizzati una nuova associazione con Borg presidente, Panatta direttore e Nastase responsabile social e riprendi a far giocare i tennisti con le racchette di legno così eviti di scassare la minchia con delle cazzate social che farebbero disgustare i veri filosofi greci. E’ veramente un messaggio di una banalità e di una pochezza inaudita.

18
Alex77 (Guest) 15-08-2025 09:47

Mah, nella frase di TsiTsi vedo più la critica condensata a frustrazione che il riferimento allo stile impassibile di Jannik.. questo è “alla canna del gas” sportivamente parlando, come Medvedev, ma almeno il russo ogni tanto nelle dichiarazioni è originale

 17
Andy.Fi (Guest) 15-08-2025 09:40

Erano i tempi in cui Enzo diceva che Jannik mai sarebbe stato un campione, il Peccatore era un po ingolfato ma qui in tanti credevamo in questo Calimero; un giorno dissi che Jannik mi sembrava avesse più possibilità del greco in futuro, un utente mi disse (anche giustamente) che Tsi aveva una carriera molto superiore al nostro ed io che mai ho scommesso in vita mia mi lasciai sfuggire: scommettiamo 50 euro che Jannik vincerà uno Slam prima di Tsi ? Non ricevetti risposta, forse sotto sotto anche lui sapeva cosa sarebbe successo 🙂

 16
giallu 15-08-2025 09:38

Scritto da Ale77
Un giocatore che sembrava potesse essere (con le dovute proporzioni) un successore dei fab4 e invece sta dimostrando quanto bravo sia a fare il perdente di successo. Esternazioni che sanno di grande frustrazione, farebbe meglio a tacere

Ma no dai, mette una nota divertente ogni tanto con questi suoi platonici aforismi

 15
il capitano 15-08-2025 09:37

“L’invidiabile incompiutezza di Tsitsipas: una generazione bella da vedere, ma poco vincente” da Ubitennis.

 14
Maurantonio 15-08-2025 09:35

αἰσχρὸν θηρίον ὁ φθόνος

 13
Squalo_Bianco97 15-08-2025 09:31

Poverino, pensava che finita l’era dei BIG3 poteva vincere finalmente sto Slam, invece sono arrivati altri 2 Fenomeni a rompere il sogno per il Greco. La rosicata su Sinner è ridicola, fosse veramente un Campione si metterebbe a lavorare tutti i giorni per migliorare il suo gioco, invece di scrivere scemenze su Twitter o X come si chiama. Sinner fà una scrollata di spalle troppo superiore, e poi gioco senza emozioni?? non sò voi ma io una velocità di palla come quella di Sinner non l’ho mai vista, roba da stropicciato gli occhi, e il buon Stefanos sà che non può reggere quel ritmo.

 12
Ale77 (Guest) 15-08-2025 09:29

Un giocatore che sembrava potesse essere (con le dovute proporzioni) un successore dei fab4 e invece sta dimostrando quanto bravo sia a fare il perdente di successo. Esternazioni che sanno di grande frustrazione, farebbe meglio a tacere

 11
Taxi Driver 15-08-2025 09:26

@ Marco Tullio Cicerone (#4459463)

Non servirebbe a una cippa uguale….la verità è che in ATP ci sono solo due alieni e gli altri si pappano le briciole di quando non sono iscritti ai tornei.
Tsisipas
Medvedev
Djokovic
Rune
Aliassime
Rublev
Ruud
Shelton
Draper
Fonseca
Sverev
Fritz
Tutti finiti, traumatizzati dai due cannibali

 10
l Occhio di Sauron 15-08-2025 09:25

Secondo me anche in questo Jannik è il nuovo Djoker..

Credono di ferirlo, infastidirlo per indebolirlo ma lui incassa e addirittura ne trae forza.

Laprossima volta caro Stefanos farai veramente pochi ma molti pochi games

 9
Oldcot@66 15-08-2025 09:25

Che tradotto sarebbe: “Tennis without even a slam is just physical exercise without any satisfaction”
Nemmeno la Badosa lo sopportava più.

 8
giallu 15-08-2025 09:23

Beh, ma ci è lui che compensa ampiamente con i suoi (psico)drammi

 7
Silvy__89 (Guest) 15-08-2025 09:16

Eh menomale che le dai tu caro Tsitsipas le emozioni…l’unica emozione che provo guardandoti giocare è la disperazione

 6
Kenobi 15-08-2025 09:15

Girano scorte grosse di maalox anche nel circuito, solo 2 anni fa Tsitsipas e consorte parlavano di #1.
Comunque se non si capisce che il tennis di Jannik non è solo fisico e potenza allora non si capisce nulla di tennis o del tennis di Jannik, per questo non ci si emoziona.
Vada a vedere il circo.

 5
Markux (Guest) 15-08-2025 09:15

Da buon Greco filosofeggia e mette a nudo il Re.

 4
Marco Tullio Cicerone 15-08-2025 09:14

Allora facciamo così: quando gioca Sinner, Alcaraz a parte, per rendere la partita più emozionante diamo un paio di giochi di vantaggio a set agli avversari. 💡 ❗ 😉

 3
Givaldo Barbosa (Guest) 15-08-2025 09:14

Tsitsipas, tu si che sei un grande filosofo greco. Avrai mica studiato al mattatoio di Oxford?

 2
Massi 15-08-2025 09:11

Ahahahah, l’invidia.

 1
