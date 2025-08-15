Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 15 Agosto 2025

Lorenzo Giustino nella foto
🇪🇸 M25 Gijón 30000 – Semi-final
[1] Lorenzo Giustino 🇮🇹 vs [4] Miguel Damas 🇪🇸 Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare
🇷🇴 M15 Targu Jiu 15000 – Quarter-final
Cezar Gabriel Papoe 🇷🇴 vs Samuele Pieri 🇮🇹 ore 12:00
ITF M15 Targu Jiu - 2025-08-10T00:00:00Z
Cezar Gabriel Papoe•
0
4
0
Samuele Pieri
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Samuele Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Cezar Gabriel Papoe
0-2 → 0-3
Samuele Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Cezar Gabriel Papoe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Samuele Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Cezar Gabriel Papoe
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Samuele Pieri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Cezar Gabriel Papoe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
[1] Cezar Cretu 🇷🇴 vs Vito Dell’elba 🇮🇹 ore 12:00
ITF M15 Targu Jiu - 2025-08-10T00:00:00Z
Vito Dell'elba•
30
1
2
Cezar Cretu
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Cezar Cretu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Vito Dell'elba
0-15
15-15
30-30
40-40
30-30
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Denis Constantin Spiridon 🇮🇹 vs [2] Dan Alexandru Tomescu 🇷🇴 2° incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
🇸🇪 M15 Ystad 15000 – Quarter-final
[1] Tom Gentzsch 🇩🇪 vs [6] Lorenzo Bocchi 🇮🇹 Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare
[7] Felix Balshaw 🇫🇷 vs [3] Alexander Weis 🇮🇹 Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare
🇸🇬 M15 Singapore 15000 – Quarter-final
[5] Niccolo Catini 🇮🇹 vs [2] Filip Peliwo 🇵🇱 2° incontro dalle 16:00
ITF M15 Singapore - 2025-08-10T00:00:00Z
Niccolo Catini
0
4
Filip Peliwo
6
6
Vincitore: Filip Peliwo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
🇷🇸 M15 Pirot 15000 – Quarter-final
[3] Juan Estevez 🇦🇷 vs Samuele Seghetti 🇮🇹 ore 09:00
ITF M15 Pirot - 2025-08-10T00:00:00Z
Samuele Seghetti
3
3
Juan Estevez
6
6
Vincitore: Juan Estevez
Servizio
Svolgimento
Set 2
Juan Estevez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Samuele Seghetti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Samuele Seghetti
2-3 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Giannicola Misasi 🇮🇹 vs [4] Ali Yazdani 🇮🇷 ore 09:00
ITF M15 Pirot - 2025-08-10T00:00:00Z
Ali Yazdani
6
4
6
Giannicola Misasi
1
6
0
Vincitore: Ali Yazdani
Servizio
Svolgimento
Set 3
Giannicola Misasi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Giannicola Misasi
2-0 → 3-0
Giannicola Misasi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
🇷🇸 W75 Kursumlijska Banja 60000 – Quarter-final
Lina Gjorcheska 🇲🇰 vs Aurora Zantedeschi 🇮🇹 ore 10:00
ITF W75 Kursumlijska Banja - 2025-08-10T00:00:00Z
Aurora Zantedeschi•
A
4
0
Lina Gjorcheska
40
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aurora Zantedeschi
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
Aurora Zantedeschi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aurora Zantedeschi
4-5 → 4-6
Lina Gjorcheska
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Aurora Zantedeschi
3-4 → 4-4
Aurora Zantedeschi
1-4 → 2-4
🇷🇴 W15 Otopeni 15000 – Quarter-final
Angelica Raggi 🇮🇹 vs [4] Lidia Encheva 🇧🇬 ore 11:00
ITF W15 Otopeni - 2025-08-10T00:00:00Z
Lidia Encheva
4
1
Angelica Raggi
6
6
Vincitore: Angelica Raggi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
[7] Jessica Bertoldo 🇮🇹 vs Anamaria Federica Oana 🇷🇴 2° incontro dalle 11:00
ITF W15 Otopeni - 2025-08-10T00:00:00Z
Jessica Bertoldo•
15
2
Anamaria Federica Oana
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anamaria Federica Oana
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Jessica Bertoldo
40-A
15-0
30-0
30-15
40-15
0-3 → 1-3
Anamaria Federica Oana
15-0
15-15
15-30
15-15
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Jessica Bertoldo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Anamaria Federica Oana
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Sonja Zhenikhova 🇩🇪 vs Federica Sacco 🇮🇹 ore 11:00
ITF W15 Otopeni - 2025-08-10T00:00:00Z
Federica Sacco
4
2
Sonja Zhenikhova
6
6
Vincitore: Sonja Zhenikhova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sonja Zhenikhova
0-15
0-30
0-40
30-40
0-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
2-5 → 2-6
Sonja Zhenikhova
2-3 → 2-4
Federica Sacco
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Sonja Zhenikhova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
30-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
2 commenti
Finalmente torna a giocare bene la raggi
Come mai Jessica si è ritirata senza giocare?