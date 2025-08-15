Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 15 Agosto 2025

15/08/2025 08:44 2 commenti
Lorenzo Giustino nella foto
Lorenzo Giustino nella foto

🇪🇸 M25 Gijón 30000 – Semi-final
[1] Lorenzo Giustino 🇮🇹 vs [4] Miguel Damas 🇪🇸 Non prima delle 13:30

Il match deve ancora iniziare




🇷🇴 M15 Targu Jiu 15000 – Quarter-final
Cezar Gabriel Papoe 🇷🇴 vs Samuele Pieri 🇮🇹 ore 12:00
ITF M15 Targu Jiu - 2025-08-10T00:00:00Z
Cezar Gabriel Papoe
0
4
0
Samuele Pieri
0
6
4
Mostra dettagli

[1] Cezar Cretu 🇷🇴 vs Vito Dell’elba 🇮🇹 ore 12:00

ITF M15 Targu Jiu - 2025-08-10T00:00:00Z
Vito Dell'elba
30
1
2
Cezar Cretu
0
6
5
Mostra dettagli

Denis Constantin Spiridon 🇮🇹 vs [2] Dan Alexandru Tomescu 🇷🇴 2° incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare




🇸🇪 M15 Ystad 15000 – Quarter-final
[1] Tom Gentzsch 🇩🇪 vs [6] Lorenzo Bocchi 🇮🇹 Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare

[7] Felix Balshaw 🇫🇷 vs [3] Alexander Weis 🇮🇹 Non prima delle 13:30

Il match deve ancora iniziare




🇸🇬 M15 Singapore 15000 – Quarter-final
[5] Niccolo Catini 🇮🇹 vs [2] Filip Peliwo 🇵🇱 2° incontro dalle 16:00
ITF M15 Singapore - 2025-08-10T00:00:00Z
Niccolo Catini
0
4
Filip Peliwo
6
6
Vincitore: Filip Peliwo
Mostra dettagli




🇷🇸 M15 Pirot 15000 – Quarter-final
[3] Juan Estevez 🇦🇷 vs Samuele Seghetti 🇮🇹 ore 09:00
ITF M15 Pirot - 2025-08-10T00:00:00Z
Samuele Seghetti
3
3
Juan Estevez
6
6
Vincitore: Juan Estevez
Mostra dettagli

Giannicola Misasi 🇮🇹 vs [4] Ali Yazdani 🇮🇷 ore 09:00

ITF M15 Pirot - 2025-08-10T00:00:00Z
Ali Yazdani
6
4
6
Giannicola Misasi
1
6
0
Vincitore: Ali Yazdani
Mostra dettagli




🇷🇸 W75 Kursumlijska Banja 60000 – Quarter-final
Lina Gjorcheska 🇲🇰 vs Aurora Zantedeschi 🇮🇹 ore 10:00
ITF W75 Kursumlijska Banja - 2025-08-10T00:00:00Z
Aurora Zantedeschi
A
4
0
Lina Gjorcheska
40
6
3
Mostra dettagli




🇷🇴 W15 Otopeni 15000 – Quarter-final
Angelica Raggi 🇮🇹 vs [4] Lidia Encheva 🇧🇬 ore 11:00
ITF W15 Otopeni - 2025-08-10T00:00:00Z
Lidia Encheva
4
1
Angelica Raggi
6
6
Vincitore: Angelica Raggi
Mostra dettagli

[7] Jessica Bertoldo 🇮🇹 vs Anamaria Federica Oana 🇷🇴 2° incontro dalle 11:00

ITF W15 Otopeni - 2025-08-10T00:00:00Z
Jessica Bertoldo
15
2
Anamaria Federica Oana
15
3
Mostra dettagli

Sonja Zhenikhova 🇩🇪 vs Federica Sacco 🇮🇹 ore 11:00

ITF W15 Otopeni - 2025-08-10T00:00:00Z
Federica Sacco
4
2
Sonja Zhenikhova
6
6
Vincitore: Sonja Zhenikhova
Mostra dettagli

2 commenti

Vasco90 15-08-2025 11:07

Finalmente torna a giocare bene la raggi

 2
Vasco90 15-08-2025 11:05

Come mai Jessica si è ritirata senza giocare?

 1
