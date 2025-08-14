Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 14 Agosto 2025

🇹🇳 M25 Monastir 30000 – 2nd Round
Massimo Giunta 🇮🇹 vs [8] Cyril Vandermeersch 🇫🇷 ore 10:30
Cyril Vandermeersch•
0
0
Massimo Giunta
40
1
🇪🇸 M25 Gijón 30000 – Quarter-final
[1] Lorenzo Giustino 🇮🇹 vs [8] Sergi Perez Contri 🇪🇸 Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare
🇷🇴 M15 Targu Jiu 15000 – 2nd Round
[6] Tomas Farjat 🇦🇷 vs Denis Constantin Spiridon 🇮🇹 ore 11:00
Denis Constantin Spiridon
15
4
6
Tomas Farjat•
30
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Denis Constantin Spiridon
5-5 → 6-5
Denis Constantin Spiridon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Denis Constantin Spiridon
3-3 → 4-3
Denis Constantin Spiridon
0-15
15-30
30-30
15-30
40-30
2-2 → 3-2
Denis Constantin Spiridon
1-1 → 2-1
Denis Constantin Spiridon
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tomas Farjat
0-15
15-15
30-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Denis Constantin Spiridon
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
Denis Constantin Spiridon
15-0
30-15
40-15
40-30
40-15
A-40
2-4 → 3-4
Tomas Farjat
15-0
15-15
30-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Denis Constantin Spiridon
1-3 → 2-3
Tomas Farjat
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Denis Constantin Spiridon
0-2 → 1-2
Denis Constantin Spiridon
0-0 → 0-1
Samuele Pieri 🇮🇹 vs [3] Ilya Snitari 🇲🇩 2° incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
Vito Dell’elba 🇮🇹 vs [7] Dragos Nicolae Cazacu 🇷🇴 Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare
🇸🇪 M15 Ystad 15000 – 2nd Round
Noel Larwig 🇩🇪 vs [3] Alexander Weis 🇮🇹 2° incontro dalle 10:15
Il match deve ancora iniziare
Valentin Lapalu 🇫🇷 vs [6] Lorenzo Bocchi 🇮🇹 2° incontro dalle 10:15
Il match deve ancora iniziare
🇸🇬 M15 Singapore 15000 – 2nd Round
[5] Niccolo Catini 🇮🇹 vs Thantub Suksumrarn 🇹🇭 1° incontro dalle False
Il match deve ancora iniziare
🇷🇸 M15 Pirot 15000 – 2nd Round
Samuele Seghetti 🇮🇹 vs [8] Andrea Fiorentini 🇮🇹 ore 09:00
Samuele Seghetti
6
7
Andrea Fiorentini
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andrea Fiorentini
6-5 → 7-5
Samuele Seghetti
5-5 → 6-5
Andrea Fiorentini
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
5-4 → 5-5
Samuele Seghetti
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Andrea Fiorentini
5-2 → 5-3
Samuele Seghetti
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Andrea Fiorentini
15-15
30-15
30-30
30-40
40-A
4-1 → 5-1
Samuele Seghetti
3-1 → 4-1
Andrea Fiorentini
3-0 → 3-1
Samuele Seghetti
2-0 → 3-0
Andrea Fiorentini
0-15
0-30
0-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Samuele Seghetti
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea Fiorentini
5-0 → 6-0
Samuele Seghetti
4-0 → 5-0
Andrea Fiorentini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Samuele Seghetti
2-0 → 3-0
Andrea Fiorentini
1-0 → 2-0
Samuele Seghetti
0-0 → 1-0
[5] Giuseppe La Vela 🇮🇹 vs Giannicola Misasi 🇮🇹 Non prima delle 10:30
Giannicola Misasi
Giuseppe La Vela
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
[3] Juan Estevez 🇦🇷 vs Niccolo Ciavarella 🇮🇹 ore 09:00
Niccolo Ciavarella•
15
3
2
Juan Estevez
40
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Juan Estevez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Niccolo Ciavarella
2-3 → 2-4
Niccolo Ciavarella
1-2 → 2-2
Niccolo Ciavarella
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Niccolo Ciavarella
3-5 → 3-6
Niccolo Ciavarella
3-3 → 3-4
Niccolo Ciavarella
2-2 → 3-2
Juan Estevez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
2-1 → 2-2
Niccolo Ciavarella
2-0 → 2-1
Juan Estevez
15-0
40-0
30-0
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Niccolo Ciavarella
0-0 → 1-0
🇷🇸 W75 Kursumlijska Banja 60000 – 2nd Round
Aurora Zantedeschi 🇮🇹 vs [5] Matilde Jorge 🇵🇹 ore 10:00
Aurora Zantedeschi
0
6
0
Matilde Jorge•
0
1
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aurora Zantedeschi
5-1 → 6-1
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Matilde Jorge
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
30-30
1-1 → 2-1
Aurora Zantedeschi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
🇵🇱 W35 Bydgoszcz 30000 – 2nd Round
[3] Jessica Pieri 🇮🇹 vs Anna Hertel 🇵🇱 Non prima delle 11:30
Il match deve ancora iniziare
Ruth Roura Llaverias 🇪🇸 vs [8] Tatiana Pieri 🇮🇹 ore 10:00
Tatiana Pieri
0
5
Ruth Roura Llaverias•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tatiana Pieri
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Ruth Roura Llaverias
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Tatiana Pieri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Ruth Roura Llaverias
2-3 → 3-3
Ruth Roura Llaverias
1-2 → 1-3
Ruth Roura Llaverias
0-1 → 0-2
Viola Turini 🇮🇹 vs Weronika Falkowska 🇵🇱 Non prima delle 11:30
Il match deve ancora iniziare
W15 Otopeni 15000 – 2nd Round
[7] Jessica Bertoldo vs Margaux Maquet ore 10:00
Margaux Maquet
3
1
Jessica Bertoldo
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Bertoldo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Margaux Maquet
15-0
30-0
40-15
40-30
40-15
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
1-4 → 1-5
Jessica Bertoldo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Margaux Maquet
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Jessica Bertoldo
1-1 → 1-2
Margaux Maquet
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Jessica Bertoldo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Bertoldo
3-4 → 3-5
Jessica Bertoldo
2-3 → 2-4
[8] Sara Dols vs Angelica Raggi ore 10:00
Angelica Raggi
6
6
Sara Dols
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Angelica Raggi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Sara Dols
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Angelica Raggi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Sara Dols
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Yelyzaveta Kotliar vs Federica Sacco Non prima delle 13:00
Il match deve ancora iniziare
Noemi Maines vs Sonja Zhenikhova ore 10:00
Noemi Maines
4
4
Sonja Zhenikhova
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sonja Zhenikhova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Sonja Zhenikhova
3-4 → 3-5
Sonja Zhenikhova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Sonja Zhenikhova
0-15
15-30
30-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Noemi Maines
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
0-2 → 1-2
Sonja Zhenikhova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Noemi Maines
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sonja Zhenikhova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Noemi Maines
15-0
30-0
30-15
30-0
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Sonja Zhenikhova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Noemi Maines
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Sonja Zhenikhova
3-2 → 3-3
W15 Monastir 15000 – 2nd Round
Tanisha Kashyap vs Maddalena Giordano 2 incontro dalle 10:30
Il match deve ancora iniziare
