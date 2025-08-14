Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 14 Agosto 2025

Noemi Maines nella foto
🇹🇳 M25 Monastir 30000 – 2nd Round
Massimo Giunta 🇮🇹 vs [8] Cyril Vandermeersch 🇫🇷 ore 10:30

ITF M25 Monastir - 2025-08-10T00:00:00Z
Cyril Vandermeersch
0
0
Massimo Giunta
40
1
Mostra dettagli




🇪🇸 M25 Gijón 30000 – Quarter-final
[1] Lorenzo Giustino 🇮🇹 vs [8] Sergi Perez Contri 🇪🇸 Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare




🇷🇴 M15 Targu Jiu 15000 – 2nd Round
[6] Tomas Farjat 🇦🇷 vs Denis Constantin Spiridon 🇮🇹 ore 11:00
ITF M15 Targu Jiu - 2025-08-10T00:00:00Z
Denis Constantin Spiridon
15
4
6
Tomas Farjat
30
6
5
Mostra dettagli

Samuele Pieri 🇮🇹 vs [3] Ilya Snitari 🇲🇩 2° incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

Vito Dell’elba 🇮🇹 vs [7] Dragos Nicolae Cazacu 🇷🇴 Non prima delle 14:00

Il match deve ancora iniziare




🇸🇪 M15 Ystad 15000 – 2nd Round
Noel Larwig 🇩🇪 vs [3] Alexander Weis 🇮🇹 2° incontro dalle 10:15
Il match deve ancora iniziare

Valentin Lapalu 🇫🇷 vs [6] Lorenzo Bocchi 🇮🇹 2° incontro dalle 10:15

Il match deve ancora iniziare




🇸🇬 M15 Singapore 15000 – 2nd Round
[5] Niccolo Catini 🇮🇹 vs Thantub Suksumrarn 🇹🇭 1° incontro dalle False
Il match deve ancora iniziare




🇷🇸 M15 Pirot 15000 – 2nd Round
Samuele Seghetti 🇮🇹 vs [8] Andrea Fiorentini 🇮🇹 ore 09:00
ITF M15 Pirot - 2025-08-10T00:00:00Z
Samuele Seghetti
6
7
Andrea Fiorentini
0
5
Mostra dettagli

[5] Giuseppe La Vela 🇮🇹 vs Giannicola Misasi 🇮🇹 Non prima delle 10:30

ITF M15 Pirot - 2025-08-10T00:00:00Z
Giannicola Misasi
Giuseppe La Vela
Mostra dettagli

[3] Juan Estevez 🇦🇷 vs Niccolo Ciavarella 🇮🇹 ore 09:00

ITF M15 Pirot - 2025-08-10T00:00:00Z
Niccolo Ciavarella
15
3
2
Juan Estevez
40
6
5
Mostra dettagli




🇷🇸 W75 Kursumlijska Banja 60000 – 2nd Round
Aurora Zantedeschi 🇮🇹 vs [5] Matilde Jorge 🇵🇹 ore 10:00
ITF W75 Kursumlijska Banja - 2025-08-10T00:00:00Z
Aurora Zantedeschi
0
6
0
Matilde Jorge
0
1
0
Mostra dettagli




🇵🇱 W35 Bydgoszcz 30000 – 2nd Round
[3] Jessica Pieri 🇮🇹 vs Anna Hertel 🇵🇱 Non prima delle 11:30
Il match deve ancora iniziare

Ruth Roura Llaverias 🇪🇸 vs [8] Tatiana Pieri 🇮🇹 ore 10:00

ITF W35 Bydgoszcz - 2025-08-10T00:00:00Z
Tatiana Pieri
0
5
Ruth Roura Llaverias
0
4
Mostra dettagli

Viola Turini 🇮🇹 vs Weronika Falkowska 🇵🇱 Non prima delle 11:30

Il match deve ancora iniziare



ROU W15 Otopeni 15000 – 2nd Round
[7] Jessica Bertoldo ITA vs Margaux Maquet BEL ore 10:00

ITF W15 Otopeni - 2025-08-10T00:00:00Z
Margaux Maquet
3
1
Jessica Bertoldo
6
6
Mostra dettagli

[8] Sara Dols ESP vs Angelica Raggi ITA ore 10:00

ITF W15 Otopeni - 2025-08-10T00:00:00Z
Angelica Raggi
6
6
Sara Dols
3
3
Mostra dettagli

Yelyzaveta Kotliar UKR vs Federica Sacco ITA Non prima delle 13:00

Il match deve ancora iniziare

Noemi Maines ITA vs Sonja Zhenikhova GER ore 10:00

ITF W15 Otopeni - 2025-08-10T00:00:00Z
Noemi Maines
4
4
Sonja Zhenikhova
6
6
Mostra dettagli



TUN W15 Monastir 15000 – 2nd Round
Tanisha Kashyap IND vs Maddalena Giordano ITA 2 incontro dalle 10:30

Il match deve ancora iniziare

