Challenger Todi, Cancun, Barranquilla, Sumter, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (Live)

CHALLENGER Sumter (USA) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergsvs Mark Lajal

Kaylan Bigun vs Jaime Faria



Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki vs Karl Poling



Il match deve ancora iniziare

Nikoloz Basilashvili vs Murphy Cassone



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 17:00

Mattia Bellucci vs Henrique Rocha



Il match deve ancora iniziare

James McCabe vs Lukas Klein



Il match deve ancora iniziare

Sho Shimabukuro vs Alexander Shevchenko



Il match deve ancora iniziare

James Trotter vs Filip Misolic



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 17:00

Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Jason Jung / Reese Stalder



Il match deve ancora iniziare

Ryan Seggerman / Patrik Trhac vs Max Westphal / Theodore Winegar



Il match deve ancora iniziare

Patrick Harper / Pruchya Isaro vs N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli



Il match deve ancora iniziare

Trey Hilderbrand / Mac Kiger vs Vasil Kirkov / Bart Stevens



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Todi (Italia) – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Mario Mansilla Diez/ Bruno Pujol Navarrovs Pierluigi Basile/ Giorgio Ricca

Gianmarco Ferrari vs Timofey Skatov



Il match deve ancora iniziare

Marco Cecchinato vs Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia vs Lukas Neumayer (Non prima 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Grand Stand – ore 14:00

Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth



Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer vs Valentin Vacherot



Il match deve ancora iniziare

Simone Agostini / Eero Vasa vs Daniel Cukierman / Johannes Ingildsen



Il match deve ancora iniziare

Ivan Liutarevich / Federico Zeballos vs Filippo Romano / Jacopo Vasami



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Dali Blanchvs Duje Ajdukovic

Nerman Fatic vs Sebastian Gima



Il match deve ancora iniziare

Stefan Latinovic / Marat Sharipov vs Alexander Donski / Petr Nesterov



Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou / Murkel Dellien vs Sergey Fomin / Pavel Verbin



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 10:00

Zdenek Kolar vs Nikolas Sanchez Izquierdo



Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien vs Sandro Kopp



Il match deve ancora iniziare

Franco Agamenone / Luciano Emanuel Ambrogi vs Zdenek Kolar / Nino Serdarusic



Il match deve ancora iniziare

Milos Karol / Patrik Niklas-Salminen vs Nerman Fatic / Andrej Nedic



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – Quarti di Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

Dan Addedvs Ioannis Xilas

Laurent Lokoli vs Pietro Fellin (Non prima 12:00)



Il match deve ancora iniziare

David Poljak / Aoran Wang vs Marek Gengel / Jan Jermar



Il match deve ancora iniziare

Dan Added / Arthur Reymond vs Thijmen Loof / Harry Wendelken



Il match deve ancora iniziare

Court 20 – ore 10:00

Scott Duncan / Tom Hands vs Filippo Moroni / Stuart Parker



Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar vs Harry Wendelken (Non prima 12:00)



Il match deve ancora iniziare

Christian Langmo / Luca Potenza vs Victor Cornea / Matteo Martineau



Il match deve ancora iniziare

Court 21 – ore 12:00

Maximus Jones vs Petr Brunclik



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – Quarti di Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovichvs Alfredo Perez

Johan Alexander Rodriguez vs Tomas Barrios Vera



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia vs Bernard Tomic (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Arklon Huertas Del Pino Cordova / Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Adria Soriano Barrera / Miguel Tobon



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 21:00

Cannon Kingsley vs Arthur Fery



Il match deve ancora iniziare

Luis David Martinez / Santiago Rodriguez Taverna vs Taha Baadi / Dan Martin



Il match deve ancora iniziare

Darian King / Jody Maginley vs Alfredo Perez / Jamie Vance (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Benjamin Kittay / Cristian Rodriguez vs Pranav Kumar / Joshua Sheehy



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Cancun 2 (Messico) – 1°-2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Stan Wawrinkavs Cleeve Harper

Marco Trungelliti vs Rodrigo Pacheco Mendez (Non prima 21:00)



ATP Cancun Marco Trungelliti Marco Trungelliti 40 1 Rodrigo Pacheco Mendez • Rodrigo Pacheco Mendez A 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Pacheco Mendez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-2 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-2 → 1-2 R. Pacheco Mendez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 M. Trungelliti 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 0-1

vs (Non prima 22:30)



Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong vs



Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl / Cleeve Harper vs Alan Magadan / Daniel Moreno



Il match deve ancora iniziare

Grandstand El Tinto – ore 16:30

Alejandro Tabilo vs Francesco Passaro



Il match deve ancora iniziare

Daniel Elahi Galan vs Ignacio Buse (Non prima 21:00)



ATP Cancun Daniel Elahi Galan • Daniel Elahi Galan 15 4 Ignacio Buse Ignacio Buse 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Elahi Galan 15-0 4-3 I. Buse 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 I. Buse 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Buse 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 I. Buse 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

Andrea Pellegrino vs Coleman Wong



ATP Cancun Andrea Pellegrino • Andrea Pellegrino 40 1 0 Coleman Wong Coleman Wong 40 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Wong 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-5 → 1-5 C. Wong 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-4 → 0-5 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 C. Wong 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 A. Pellegrino 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 C. Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Daniel Altmaier vs Yannick Hanfmann



Il match deve ancora iniziare

vs Arthur Cazaux



Il match deve ancora iniziare

Cancha 1 – ore 16:30

Hugo Gaston vs Alexis Galarneau



Il match deve ancora iniziare

Dusan Lajovic vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

vs Dalibor Svrcina (Non prima 22:30)



Il match deve ancora iniziare

vs Juan Manuel Cerundolo



Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong / Dalibor Svrcina vs Nicolas Barrientos / Joran Vliegen



ATP Cancun Jesper de Jong / Dalibor Svrcina Jesper de Jong / Dalibor Svrcina 0 4 Nicolas Barrientos / Joran Vliegen [3] • Nicolas Barrientos / Joran Vliegen [3] 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Barrientos / Vliegen 4-5 J. de Jong / Svrcina 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Barrientos / Vliegen 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 J. de Jong / Svrcina 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 N. Barrientos / Vliegen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 J. de Jong / Svrcina 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 N. Barrientos / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 J. de Jong / Svrcina 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-2 → 0-3 N. Barrientos / Vliegen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. de Jong / Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Cancha 2 – ore 16:30

Liam Draxl vs Rio Noguchi



Il match deve ancora iniziare

Beibit Zhukayev vs Tristan Schoolkate (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

vs Thiago Agustin Tirante (Non prima 22:30)



Il match deve ancora iniziare

vs



Il match deve ancora iniziare

Constantin Frantzen / Robin Haase vs Ignacio Buse / Marco Trungelliti



Il match deve ancora iniziare