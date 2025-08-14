Challenger Todi, Cancun, Barranquilla, Sumter, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (Live)
CHALLENGER Sumter (USA) – 2° Turno, cemento
Stadium – ore 17:00
Zizou Bergs vs Mark Lajal
Kaylan Bigun vs Jaime Faria
Shintaro Mochizuki vs Karl Poling
Nikoloz Basilashvili vs Murphy Cassone
Grandstand – ore 17:00
Mattia Bellucci vs Henrique Rocha
James McCabe vs Lukas Klein
Sho Shimabukuro vs Alexander Shevchenko
James Trotter vs Filip Misolic
Court 3 – ore 17:00
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Jason Jung / Reese Stalder
Ryan Seggerman / Patrik Trhac vs Max Westphal / Theodore Winegar
Patrick Harper / Pruchya Isaro vs N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli
Trey Hilderbrand / Mac Kiger vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
CHALLENGER Todi (Italia) – Quarti di Finale, terra battuta
Centre Court – ore 14:00
Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro vs Pierluigi Basile / Giorgio Ricca
Gianmarco Ferrari vs Timofey Skatov
Marco Cecchinato vs Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 17:00)
Stefano Travaglia vs Lukas Neumayer (Non prima 20:30)
Grand Stand – ore 14:00
Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth
Nicolai Budkov Kjaer vs Valentin Vacherot
Simone Agostini / Eero Vasa vs Daniel Cukierman / Johannes Ingildsen
Ivan Liutarevich / Federico Zeballos vs Filippo Romano / Jacopo Vasami
CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – Quarti di Finale, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Dali Blanch vs Duje Ajdukovic
Nerman Fatic vs Sebastian Gima
Stefan Latinovic / Marat Sharipov vs Alexander Donski / Petr Nesterov
Ignacio Carou / Murkel Dellien vs Sergey Fomin / Pavel Verbin
Court 3 – ore 10:00
Zdenek Kolar vs Nikolas Sanchez Izquierdo
Murkel Dellien vs Sandro Kopp
Franco Agamenone / Luciano Emanuel Ambrogi vs Zdenek Kolar / Nino Serdarusic
Milos Karol / Patrik Niklas-Salminen vs Nerman Fatic / Andrej Nedic
CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – Quarti di Finale, cemento
Center Court – ore 10:00
Dan Added vs Ioannis Xilas
Laurent Lokoli vs Pietro Fellin (Non prima 12:00)
David Poljak / Aoran Wang vs Marek Gengel / Jan Jermar
Dan Added / Arthur Reymond vs Thijmen Loof / Harry Wendelken
Court 20 – ore 10:00
Scott Duncan / Tom Hands vs Filippo Moroni / Stuart Parker
Rafael Jodar vs Harry Wendelken (Non prima 12:00)
Christian Langmo / Luca Potenza vs Victor Cornea / Matteo Martineau
Court 21 – ore 12:00
Maximus Jones vs Petr Brunclik
CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – Quarti di Finale, cemento
Center Court – ore 21:00
Juan Pablo Ficovich vs Alfredo Perez
Johan Alexander Rodriguez vs Tomas Barrios Vera
Nicolas Mejia vs Bernard Tomic (Non prima 00:00)
Arklon Huertas Del Pino Cordova / Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Adria Soriano Barrera / Miguel Tobon
Court 1 – ore 21:00
Cannon Kingsley vs Arthur Fery
Luis David Martinez / Santiago Rodriguez Taverna vs Taha Baadi / Dan Martin
Darian King / Jody Maginley vs Alfredo Perez / Jamie Vance (Non prima 00:00)
Benjamin Kittay / Cristian Rodriguez vs Pranav Kumar / Joshua Sheehy
CHALLENGER Cancun 2 (Messico) – 1°-2° Turno, cemento
Estadio Katan – ore 16:30
Stan Wawrinka vs Cleeve Harper
Marco Trungelliti vs Rodrigo Pacheco Mendez (Non prima 21:00)
vs (Non prima 22:30)
Jesper de Jong vs
Liam Draxl / Cleeve Harper vs Alan Magadan / Daniel Moreno
Grandstand El Tinto – ore 16:30
Alejandro Tabilo vs Francesco Passaro
Daniel Elahi Galan vs Ignacio Buse (Non prima 21:00)
Andrea Pellegrino vs Coleman Wong
Daniel Altmaier vs Yannick Hanfmann
vs Arthur Cazaux
Cancha 1 – ore 16:30
Hugo Gaston vs Alexis Galarneau
Dusan Lajovic vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 21:00)
vs Dalibor Svrcina (Non prima 22:30)
vs Juan Manuel Cerundolo
Jesper de Jong / Dalibor Svrcina vs Nicolas Barrientos / Joran Vliegen
Cancha 2 – ore 16:30
Liam Draxl vs Rio Noguchi
Beibit Zhukayev vs Tristan Schoolkate (Non prima 21:00)
vs Thiago Agustin Tirante (Non prima 22:30)
vs
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Ignacio Buse / Marco Trungelliti
