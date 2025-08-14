Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Todi, Cancun, Barranquilla, Sumter, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (Live)

Mattia Bellucci - Foto Patrick Boren
Mattia Bellucci - Foto Patrick Boren

USA CHALLENGER Sumter (USA) – 2° Turno, cemento

Stadium – ore 17:00
Zizou Bergs BEL vs Mark Lajal EST
Il match deve ancora iniziare

Kaylan Bigun USA vs Jaime Faria POR

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

Nikoloz Basilashvili GEO vs Murphy Cassone USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
Mattia Bellucci ITA vs Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

James McCabe AUS vs Lukas Klein SVK

Il match deve ancora iniziare

Sho Shimabukuro JPN vs Alexander Shevchenko KAZ

Il match deve ancora iniziare

James Trotter JPN vs Filip Misolic AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 17:00
Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Jason Jung TPE / Reese Stalder USA

Il match deve ancora iniziare

Ryan Seggerman USA / Patrik Trhac USA vs Max Westphal FRA / Theodore Winegar USA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Harper AUS / Pruchya Isaro THA vs N.Sriram Balaji IND / Rithvik Choudary Bollipalli IND

Il match deve ancora iniziare

Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

Il match deve ancora iniziare





ITA CHALLENGER Todi (Italia) – Quarti di Finale, terra battuta

Centre Court – ore 14:00
Mario Mansilla Diez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP vs Pierluigi Basile ITA / Giorgio Ricca ITA
Il match deve ancora iniziare

Gianmarco Ferrari ITA vs Timofey Skatov KAZ

Il match deve ancora iniziare

Marco Cecchinato ITA vs Juan Carlos Prado Angelo BOL (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Lukas Neumayer AUT (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare



Grand Stand – ore 14:00
Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB vs Arjun Kadhe IND / Vijay Sundar Prashanth IND

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Valentin Vacherot MON

Il match deve ancora iniziare

Simone Agostini ITA / Eero Vasa FIN vs Daniel Cukierman ISR / Johannes Ingildsen DEN

Il match deve ancora iniziare

Ivan Liutarevich BLR / Federico Zeballos BOL vs Filippo Romano ITA / Jacopo Vasami ITA

Il match deve ancora iniziare





BUL CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – Quarti di Finale, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Dali Blanch USA vs Duje Ajdukovic CRO
Il match deve ancora iniziare

Nerman Fatic BIH vs Sebastian Gima ROU

Il match deve ancora iniziare

Stefan Latinovic SRB / Marat Sharipov RUS vs Alexander Donski BUL / Petr Nesterov BUL

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Murkel Dellien BOL vs Sergey Fomin UZB / Pavel Verbin RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Zdenek Kolar CZE vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien BOL vs Sandro Kopp AUT

Il match deve ancora iniziare

Franco Agamenone ITA / Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Zdenek Kolar CZE / Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Nerman Fatic BIH / Andrej Nedic BIH

Il match deve ancora iniziare





GRE CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – Quarti di Finale, cemento

Center Court – ore 10:00
Dan Added FRA vs Ioannis Xilas GRE
Il match deve ancora iniziare

Laurent Lokoli FRA vs Pietro Fellin ITA (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

David Poljak CZE / Aoran Wang CHN vs Marek Gengel CZE / Jan Jermar CZE

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA / Arthur Reymond FRA vs Thijmen Loof NED / Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 20 – ore 10:00
Scott Duncan GBR / Tom Hands GBR vs Filippo Moroni ITA / Stuart Parker GBR

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Harry Wendelken GBR (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Christian Langmo USA / Luca Potenza ITA vs Victor Cornea ROU / Matteo Martineau FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 21 – ore 12:00
Maximus Jones THA vs Petr Brunclik CZE

Il match deve ancora iniziare





COL CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – Quarti di Finale, cemento

Center Court – ore 21:00
Juan Pablo Ficovich ARG vs Alfredo Perez USA
Il match deve ancora iniziare

Johan Alexander Rodriguez COL vs Tomas Barrios Vera CHI

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Bernard Tomic AUS (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Arklon Huertas Del Pino Cordova PER / Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Adria Soriano Barrera COL / Miguel Tobon COL

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 21:00
Cannon Kingsley USA vs Arthur Fery GBR

Il match deve ancora iniziare

Luis David Martinez VEN / Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Taha Baadi MAR / Dan Martin CAN

Il match deve ancora iniziare

Darian King BAR / Jody Maginley ANT vs Alfredo Perez USA / Jamie Vance USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Kittay USA / Cristian Rodriguez COL vs Pranav Kumar USA / Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare





MEX CHALLENGER Cancun 2 (Messico) – 1°-2° Turno, cemento

Estadio Katan – ore 16:30
Stan Wawrinka SUI vs Cleeve Harper CAN
Il match deve ancora iniziare

Marco Trungelliti ARG vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX (Non prima 21:00)

ATP Cancun
Marco Trungelliti
40
1
Rodrigo Pacheco Mendez
A
2
Mostra dettagli

it vs it (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong NED vs it

Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN / Cleeve Harper CAN vs Alan Magadan MEX / Daniel Moreno MEX

Il match deve ancora iniziare



Grandstand El Tinto – ore 16:30
Alejandro Tabilo CHI vs Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Elahi Galan COL vs Ignacio Buse PER (Non prima 21:00)

ATP Cancun
Daniel Elahi Galan
15
4
Ignacio Buse
0
3
Mostra dettagli

Andrea Pellegrino ITA vs Coleman Wong HKG

ATP Cancun
Andrea Pellegrino
40
1
0
Coleman Wong
40
6
0
Mostra dettagli

Daniel Altmaier GER vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare

it vs Arthur Cazaux FRA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 16:30
Hugo Gaston FRA vs Alexis Galarneau CAN

Il match deve ancora iniziare

Dusan Lajovic SRB vs Roman Andres Burruchaga ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

it vs Dalibor Svrcina CZE (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

it vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong NED / Dalibor Svrcina CZE vs Nicolas Barrientos COL / Joran Vliegen BEL

ATP Cancun
Jesper de Jong / Dalibor Svrcina
0
4
Nicolas Barrientos / Joran Vliegen [3]
0
5
Mostra dettagli



Cancha 2 – ore 16:30
Liam Draxl CAN vs Rio Noguchi JPN

Il match deve ancora iniziare

Beibit Zhukayev KAZ vs Tristan Schoolkate AUS (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

it vs Thiago Agustin Tirante ARG (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Ignacio Buse PER / Marco Trungelliti ARG

Il match deve ancora iniziare

